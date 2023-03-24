Italy 2 Lire 1904 Victor Emmanuel III

Italy 2 Lire 1904 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Aste, Christmas Auction 2025, Lot 747Italy 2 Lire 1904 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Aste, Christmas Auction 2025, Lot 747
Nomisma Aste
  • Date
    December 14, 2025
  • Starting price
    692 $
Lot 747 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1904 - Nomisma 1154 AG RR Grading/Status: SPL-FDC
Italy 2 Lire 1904 Victor Emmanuel III, Obverse - San Martino, Auction n.7, Lot 273Italy 2 Lire 1904 Victor Emmanuel III, Reverse - San Martino, Auction n.7, Lot 273
San Martino
  • Date
    December 6, 2025
  • Starting price
    980 $
Lot 273 Regno d'Italia - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire "Aquila Araldica", 1904, Ag, gr. [10,00], RR, Gig. 92 Grading/Status: SPL Notes Perizia Francesco Cavaliere
Italy 2 Lire 1904 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Spa, Auction 74, Lot 1945Italy 2 Lire 1904 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Spa, Auction 74, Lot 1945
Nomisma Spa
  • Date
    September 5, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1945 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1904 - Nomisma 1154 AG RR Sigillata da Simone Rocco Di Torrepadula in conservazione "SPL-FDC" Grading/Status: SPL-FDC
Italy 2 Lire 1904 Victor Emmanuel III, Obverse - San Martino, E-Live Auction 5, Lot 2494Italy 2 Lire 1904 Victor Emmanuel III, Reverse - San Martino, E-Live Auction 5, Lot 2494
San Martino
  • Date
    June 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2494 Roma, Vittorio Emanuele III (1900 - 1943) - 2 Lire "Aquila Sabauda", 1904, Ag, gr. 9,85, RR, GIG 92, Grading/Status: qBB
Italy 2 Lire 1904 Victor Emmanuel III, Obverse - San Martino, E-Live Auction 5, Lot 2495Italy 2 Lire 1904 Victor Emmanuel III, Reverse - San Martino, E-Live Auction 5, Lot 2495
San Martino
  • Date
    June 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2495 Roma, Vittorio Emanuele III (1900 - 1943) - 2 Lire "Aquila Sabauda", 1904, Ag, gr. 9,91, RR, GIG 92, Grading/Status: BB
Italy 2 Lire 1904 Victor Emmanuel III - Aurora Numismatica, Auction Aurora 33, Lot 287
Aurora Numismatica
  • Date
    March 18, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 287 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943), 2 Lire 1904, RR Ag 27 mm, 9,9 g, BB-SPL
Italy 2 Lire 1904 Victor Emmanuel III, Obverse - Numismatica Picena SRL, Auction 15, Lot 377Italy 2 Lire 1904 Victor Emmanuel III, Reverse - Numismatica Picena SRL, Auction 15, Lot 377
Numismatica Picena SRL
  • Date
    October 17, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 377 Savoia. Vittorio Emanuele III re d’Italia (1900-1946). Da 2 lire 1904 AG. Aquila araldica. Pagani 728. MIR 1139d. Molto rara. Graffietto nel campo del dr. e lievi segnetti, altrimenti q.SPL/SPL
Italy 2 Lire 1904 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 36, Lot 736Italy 2 Lire 1904 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 36, Lot 736
Nomisma Spa
  • Date
    July 2, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 736 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1904 - Nomisma 1154 AG RR Sigillata BB da Emilio Tevere Grading/Status: BB
Italy 2 Lire 1904 Victor Emmanuel III - Astarte S.A., Web Auction 6, Lot 233
Astarte S.A.
  • Date
    June 9, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 233 ITALY. Kingdom, Vittorio Emanuele III, 1900-1946. 2 Lire 1904,(Silver, 27.13 mm, 9.83 g), Roma. VITTORIO EMANUELE III Head right; under the cut of the neck, SPERANZA. Rev. REGNO D'ITALIA Golden eagle surmounted by a crown, beneath L 2 R 1904. Pagani 728. MIR 1139d. Gigante 92. Montenegro 143. Very Fine. Rare.
Italy 2 Lire 1904 Victor Emmanuel III, Obverse - San Martino, Auction n.1, Lot 682Italy 2 Lire 1904 Victor Emmanuel III, Reverse - San Martino, Auction n.1, Lot 682
San Martino
  • Date
    May 30, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 682 Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 Lire 1904. Ag. Gr. 9,85. R2. Gig# 92. Grading/Status: qBB
Italy 2 Lire 1904 Victor Emmanuel III, Obverse - Casa d'Aste Banco dell'Oro d'Ivrea, 12th Numismatic Auction, Lot 79Italy 2 Lire 1904 Victor Emmanuel III, Reverse - Casa d'Aste Banco dell'Oro d'Ivrea, 12th Numismatic Auction, Lot 79
Casa d'Aste Banco dell'Oro d'Ivrea
  • Date
    May 1, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 79 AREA ITALIANA - REGNO D' ITALIA - Vittorio Emanule III (1900-1943), 2 lire 1904 "Aquila Araldica", Ag 835/.. 27 mm 10 g. GIG 92 (MOLTO RARO) Ex NOMISMA E11 lotto 1037. (#-271) (AU) Chiusa Bistolfi qFDC.
Italy 2 Lire 1904 Victor Emmanuel III - InAsta S.p.A., E-Auction 110, Lot 3017
InAsta S.p.A.
  • Date
    February 6, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 3017 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1904 Aquila Pag. 728; Mont. 143 RR AG Colpetto BB Colpetto
Italy 2 Lire 1904 Victor Emmanuel III - Studio Numismatico Raffaele Negrini, E-LIVE AUCTION JANUARY 2024, Lot 855
Studio Numismatico Raffaele Negrini
  • Date
    January 6, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 855 VITTORIO EMANUELE III (1900 - 1943) - 2 LIRE 1904 MIR. 1253 D AG GR. 9,86 RR MB.
Italy 2 Lire 1904 Victor Emmanuel III - InAsta S.p.A., E-Auction 109, Lot 2163
InAsta S.p.A.
  • Date
    November 14, 2023
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2163 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1904 Aquila Pag. 728; Mont. 143 RR AG Abilmente lavata qBB/BB Abilmente lavata
Italy 2 Lire 1904 Victor Emmanuel III - Nomisma Aste, AUCTION 5, Lot 1265
Nomisma Aste
  • Date
    November 11, 2023
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1265 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire "Aquila sabauda" 1904 - Nomisma 1154 AG RR SPL-FDC.
Italy 2 Lire 1904 Victor Emmanuel III - Nomisma Spa, E-Live Auction 33, Lot 955
Nomisma Spa
  • Date
    October 26, 2023
  • Starting price
  • Selling price
Lot 955 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1904 - Nomisma 1154 AG RR Colpetti al bordo, schiacciatura sul volto al D/ MB.
Italy 2 Lire 1904 Victor Emmanuel III - InAsta S.p.A., E-LIVE AUCTION 107, Lot 1436
InAsta S.p.A.
  • Date
    June 27, 2023
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1436 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1904 Aquila Pag. 728; Mont. 143 RR AG meglio di MB.
Italy 2 Lire 1904 Victor Emmanuel III - Bolaffi S.p.A., ASTE BOLAFFI COIN AUCTION, Lot 378
Bolaffi S.p.A.
  • Date
    June 7, 2023
  • Starting price
  • Selling price
Lot 378 Regno d'Italia Vittorio Emanuele III (1900-1946) - 2 Lire Aquila Sabauda 1904 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: aquila coronata ad ali spiegate con stemma sabaudo in petto - gr. 9,88 - Rara - Migliore di BB (Bol. n. R33) (Gig. n. 92) (Mont. n. 143) (Pag. n. 728).
Italy 2 Lire 1904 Victor Emmanuel III, Obverse - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 20, Lot 193Italy 2 Lire 1904 Victor Emmanuel III, Reverse - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 20, Lot 193
Casa d'Aste Montenegro
  • Date
    April 28, 2023
  • Starting price
  • Selling price
Lot 193 Vittorio Emanuele III - 2 lire 1904 Roma Ag. 2 lire 1904 Roma, testa nuda a destra, sotto il collo nome autore R/ aquila araldica spiegata e coronata con scudo Sabaudo nel petto Pagani 728. Montenegro 143. RR Grading/Status: Bb41
Italy 2 Lire 1904 Victor Emmanuel III - GMA Numismatica Napoli srl, E-Auction 4, Lot 675
GMA Numismatica Napoli srl
  • Date
    March 24, 2023
  • Starting price
  • Selling price
Lot 675 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 Lire 1904. AG. Gig. 92. RR. Colpetto al bordo. qSPL/SPL
