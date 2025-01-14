Italy 2 Lire 1902 Victor Emmanuel III

Italy 2 Lire 1902 Victor Emmanuel III, Obverse - San Martino, Auction n.7, Lot 272Italy 2 Lire 1902 Victor Emmanuel III, Reverse - San Martino, Auction n.7, Lot 272
San Martino
  • Date
    December 6, 2025
  • Starting price
    577 $
Lot 272 Regno d'Italia - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire "Aquila Araldica", 1902, Ag, gr. [10,00], R, Gig. 90 Grading/Status: SPL+/qFDC
Similar
Learn more
Italy 2 Lire 1902 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1858Italy 2 Lire 1902 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1858
InAsta S.p.A.
  • Date
    November 24, 2025
  • Starting price
    75 $
Lot 1858 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1902 Aquila Pag. 726; Mont. 141 R AG Grading/Status: qBB
Similar
Learn more
Italy 2 Lire 1902 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1859Italy 2 Lire 1902 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1859
InAsta S.p.A.
  • Date
    November 24, 2025
  • Starting price
    69 $
Lot 1859 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1902 Aquila Pag. 726; Mont. 141 R AG Tracce di spazzolatura Grading/Status: meglio di MB Notes Tracce di spazzolatura
Similar
Learn more
Italy 2 Lire 1902 Victor Emmanuel III, Obverse - Scuotto Numismatica & ..., Auction 4, Lot 499Italy 2 Lire 1902 Victor Emmanuel III, Reverse - Scuotto Numismatica & ..., Auction 4, Lot 499
Scuotto Numismatica & ...
  • Date
    September 20, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 499 Regno d' Italia Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 lire 1902. Ag gr.10 Gigante 90 R. Intensa patina da vecchia raccolta. Grading/Status: QFDC/FDC
Similar
Learn more
Italy 2 Lire 1902 Victor Emmanuel III, Obverse - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Lot 697Italy 2 Lire 1902 Victor Emmanuel III, Reverse - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Lot 697
ACM Aste srl
  • Date
    September 19, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 697 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 Lire 1902 Aquila sabauda. Ag. Gig. 90. Peso gr. 10,00. Diametro mm. 27,00. qSPL. Pulita. R. Grading/Status: qSPL Material Ag
Similar
Learn more
Italy 2 Lire 1902 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2620Italy 2 Lire 1902 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2620
InAsta S.p.A.
  • Date
    September 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2620 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1902 Aquila Pag. 726; Mont. 141 R AG Grading/Status: BB+/qSPL
Similar
Learn more
Italy 2 Lire 1902 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 325Italy 2 Lire 1902 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 325
InAsta S.p.A.
  • Date
    September 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 325 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1902 Aquila Pag. 726; Mont. 141 R AG Colpetti Grading/Status: qSPL Notes Colpetti
Similar
Learn more
Italy 2 Lire 1902 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Lot 1978Italy 2 Lire 1902 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Lot 1978
InAsta S.p.A.
  • Date
    June 30, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1978 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1902 Aquila Pag. 726; Mont. 141 R AG Grading/Status: qBB
Similar
Learn more
Italy 2 Lire 1902 Victor Emmanuel III, Obverse - San Martino, E-Live Auction 5, Lot 2492Italy 2 Lire 1902 Victor Emmanuel III, Reverse - San Martino, E-Live Auction 5, Lot 2492
San Martino
  • Date
    June 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2492 Roma, Vittorio Emanuele III (1900 - 1943) - 2 Lire "Aquila Sabauda", 1902, Ag, gr. 10, R, GIG 90, Grading/Status: BB
Similar
Learn more
Italy 2 Lire 1902 Victor Emmanuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 47, Lot 1425
Bolaffi S.p.A.
  • Date
    June 5, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1425 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire Aquila Sabauda 1902 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: aquila coronata ad ali spiegate con stemma sabaudo in petto - gr. 10,00 - Rara - SPL (Bol. n. R33) (Gig. n. 92) (Mont. n. 143) (Pag. n. 728)
Similar
Learn more
Italy 2 Lire 1902 Victor Emmanuel III - Heritage Auctions Europe, Auction of May 2025 #86 – Part V, Lot 8443
Heritage Auctions Europe
  • Date
    May 23, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 8443 Italy - Kingdom - Vittorio Emanuele III (1900-1946) - 2 Lire 1902-R (KM33, Gig.90) - Obv: Head right / Rev: Crowned eagle Savoy shield - XF
Similar
Learn more
Italy 2 Lire 1902 Victor Emmanuel III, Obverse - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Lot 875Italy 2 Lire 1902 Victor Emmanuel III, Reverse - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Lot 875
ACM Aste srl
  • Date
    May 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 875 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 lire 1902 Aquila Sabauda. Ag. Gig. 90. Peso gr. 9,91. Diametro mm. 27. BB. Minimi colpetti al bordo. R. Grading/Status: BB Material Ag
Similar
Learn more
Italy 2 Lire 1902 Victor Emmanuel III - Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro, Auction 36, Lot 541
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
  • Date
    May 6, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 541 VITT. EMANUELE III (1900-1943) 2 LIRE 1902 AQUILA SABAUDA AG. 9,97 GR. BB+
Similar
Learn more
Italy 2 Lire 1902 Victor Emmanuel III, Obverse - Scuotto Numismatica & ..., Auction 2, Lot 456Italy 2 Lire 1902 Victor Emmanuel III, Reverse - Scuotto Numismatica & ..., Auction 2, Lot 456
Scuotto Numismatica & ...
  • Date
    March 12, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 456 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1946). 2 Lire Aquila Sabauda 1902 - Zecca: Roma - Gig 90. R. Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: aquila coronata ad ali spiegate con stemma sabaudo in petto, Buon BB Grading/Status: BB
Similar
Learn more
Italy 2 Lire 1902 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Lot 5043Italy 2 Lire 1902 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Lot 5043
Nomisma Spa
  • Date
    March 12, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 5043 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1902 - Nomisma 1152 AG R Sigillata BB+/SPL da Roberto Pedoni Grading/Status: BB+
Similar
Learn more
Italy 2 Lire 1902 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Lot 5044Italy 2 Lire 1902 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Lot 5044
Nomisma Spa
  • Date
    March 12, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 5044 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1902 - Nomisma 1152 AG R Sigillata BB da Emilio Tevere Grading/Status: BB
Similar
Learn more
Italy 2 Lire 1902 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2276Italy 2 Lire 1902 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2276
InAsta S.p.A.
  • Date
    February 18, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2276 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1902 Aquila Pag. 726; Mont. 141 R AG Grading/Status: MB-BB
Similar
Learn more
Italy 2 Lire 1902 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2275Italy 2 Lire 1902 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2275
InAsta S.p.A.
  • Date
    February 18, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2275 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1902 Aquila Pag. 726; Mont. 141 R AG Grading/Status: BB
Similar
Learn more
Italy 2 Lire 1902 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2274Italy 2 Lire 1902 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2274
InAsta S.p.A.
  • Date
    February 18, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2274 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1902 Aquila Pag. 726; Mont. 141 R AG Grading/Status: BB/BB+
Similar
Learn more
Italy 2 Lire 1902 Victor Emmanuel III - Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro, Auction 35, Lot 767
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
  • Date
    January 14, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 767 VITT. EMANUELE III (1900-1943) 2 LIRE 1902 AQUILA SABAUDA R AG. 9,92 GR. BB
Similar
Learn more