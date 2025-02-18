Italy 2 Lire 1897 Umberto I
Nomisma Aste
- DateDecember 15, 2025
- Starting price104 $
Lot 2028 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1897 - Nomisma 1001 AG Grading/Status: qFDC
InAsta S.p.A.
- DateNovember 24, 2025
- Starting price23 $
Lot 1780 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 2 Lire 1897 Pag. 598; Mont. 43 AG Colpetto - Sigillata Paolo Gabriele Grading/Status: BB+ Notes Colpetto - Sigillata Paolo Gabriele
Nomisma Spa
- DateNovember 17, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 2218 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1897 - Nomisma 1001 AG Graffietto al R/ Grading/Status: BB+
Sima Srl
- DateOctober 25, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 1326 REGNO D’ITALIA UMBERTO I (1878-1900) 2 Lire 1897. Ag Spedizione solo in Italia. Shipping only to Italy Grading/Status: QBB
Nomisma Spa
- DateSeptember 8, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 3598 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1897 - Nomisma 1001 AG Grading/Status: BB-SPL
Nomisma Spa
- DateSeptember 5, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 1875 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1897 - Nomisma 1001 AG Splendida patina Grading/Status: SPL+
Numismatica Italia
- DateSeptember 1, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 417 ITALY - Kingdom Umberto Ist (1878-1900) 2 Lire - IInd type OBVERSE : UMBERTO I - RE D'ITALIA / Bare head of king Umberto Ist right - below 1897 REVERSE : - / Crowned coat of arms - above star - side L-2 within a wreath - below R Date : 1897 Mint : R - Rome Material : Ag Diameter [mm] : 27,07 Weight [g] : 9,85 Rarity : C Conservation : VF/VF+ Bibliographical references : KM 23, Gigante 32, Cudazzo 1215b INDICATIVE AUCTION VALUE (if available) : 1) Inasta E111, L3224, 15/04/2024 - VF - 17 (Hammer Price) NOTES : Ancient polishing. O.: tiny scratches - little hits on the rim
Nomisma Spa
- DateJuly 1, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 1205 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1897 - Nomisma 1001 AG Grading/Status: FDC
Nomisma Spa
- DateJuly 1, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 1206 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1897 - Nomisma 1001 AG Grading/Status: BB+
Sartor Numismatica
- DateJune 27, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 239 Savoia - Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1897 - MIR 1102b Gig. 32 Ag • In slab NGC MS 64 n. 6287045-006. Grading/Status: FDC
Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik
- DateJune 17, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 1111 Włochy, 2 lire 1897 Opis pozycji Stan zachowania: 2
Nomisma Aste
- DateMay 24, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 824 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1897 - Nomisma 1001 AG In Slab NGC MS 64 n° 2113048-015. Magnifico esemplare. Grading/Status: MS 64
ACM Aste srl
- DateMay 8, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 853 Umberto I. 1878-1900. 2 Lire 1897. Ag. Gig. 32. Peso gr. 9,94. Diametro mm. 27. qBB. Grading/Status: qBB Material Ag
Varesi
- DateMay 6, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 981 UMBERTO I (1878-1900) 2 Lire 1897 Roma MIR 1102b Pagani 598 Ag 9,98 g 27 mm q.FDC
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
- DateMay 6, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 503 UMBERTO I (1878-1900) 2 LIRE 1897 ROMA AG. 9,88 GR. BB
Roccaro Collezioni
- DateApril 29, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 189 Umberto I, 1878-1900, 2 lire 1897, Roma, Ag, Rif. Gig. 32 - Rarità C Grading/Status: BB
St James’s Auctions
- DateApril 15, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 318 Italy, 2 Lire, 1897 (Rome), Umberto I (1878-1900), bare head with bushy moustache right, rev. crowned shield with cross at centre, denomination ‘2L’ split by shield, wreath surrounding (KM.23), certified and graded by NGC as Mint State 66 plus, perfect strike and centering with high beaded rims, lustrous with pleasing silvery gold toning—a very special example of this short-lived style
Nomisma Spa
- DateMarch 12, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 4990 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1897 - Nomisma 1001 AG Grading/Status: SPL+
Nomisma Spa
- DateMarch 12, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 4991 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1897 - Nomisma 1001 AG Lucidata Grading/Status: BB
InAsta S.p.A.
- DateFebruary 18, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 2192 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 2 Lire 1897 Pag. 598; Mont. 43 AG Colpetto Grading/Status: BB+ Notes Colpetto