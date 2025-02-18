Italy 2 Lire 1897 Umberto I

Italy 2 Lire 1897 Umberto I, Obverse - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Lot 2028Italy 2 Lire 1897 Umberto I, Reverse - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Lot 2028
Nomisma Aste
  • Date
    December 15, 2025
  • Starting price
    104 $
Lot 2028 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1897 - Nomisma 1001 AG Grading/Status: qFDC
Italy 2 Lire 1897 Umberto I, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1780Italy 2 Lire 1897 Umberto I, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1780
InAsta S.p.A.
  • Date
    November 24, 2025
  • Starting price
    23 $
Lot 1780 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 2 Lire 1897 Pag. 598; Mont. 43 AG Colpetto - Sigillata Paolo Gabriele Grading/Status: BB+ Notes Colpetto - Sigillata Paolo Gabriele
Italy 2 Lire 1897 Umberto I, Obverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lot 2218Italy 2 Lire 1897 Umberto I, Reverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lot 2218
Nomisma Spa
  • Date
    November 17, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2218 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1897 - Nomisma 1001 AG Graffietto al R/ Grading/Status: BB+
Italy 2 Lire 1897 Umberto I, Obverse - Sima Srl, E-Live Auction 1, Lot 1326Italy 2 Lire 1897 Umberto I, Reverse - Sima Srl, E-Live Auction 1, Lot 1326
Sima Srl
  • Date
    October 25, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1326 REGNO D’ITALIA UMBERTO I (1878-1900) 2 Lire 1897. Ag Spedizione solo in Italia. Shipping only to Italy Grading/Status: QBB
Italy 2 Lire 1897 Umberto I, Obverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Lot 3598Italy 2 Lire 1897 Umberto I, Reverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Lot 3598
Nomisma Spa
  • Date
    September 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 3598 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1897 - Nomisma 1001 AG Grading/Status: BB-SPL
Italy 2 Lire 1897 Umberto I, Obverse - Nomisma Spa, Auction 74, Lot 1875Italy 2 Lire 1897 Umberto I, Reverse - Nomisma Spa, Auction 74, Lot 1875
Nomisma Spa
  • Date
    September 5, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1875 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1897 - Nomisma 1001 AG Splendida patina Grading/Status: SPL+
Italy 2 Lire 1897 Umberto I - Numismatica Italia, Auction 3, Lot 417
Numismatica Italia
  • Date
    September 1, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 417 ITALY - Kingdom Umberto Ist (1878-1900) 2 Lire - IInd type OBVERSE : UMBERTO I - RE D'ITALIA / Bare head of king Umberto Ist right - below 1897 REVERSE : - / Crowned coat of arms - above star - side L-2 within a wreath - below R Date : 1897 Mint : R - Rome Material : Ag Diameter [mm] : 27,07 Weight [g] : 9,85 Rarity : C Conservation : VF/VF+ Bibliographical references : KM 23, Gigante 32, Cudazzo 1215b INDICATIVE AUCTION VALUE (if available) : 1) Inasta E111, L3224, 15/04/2024 - VF - 17 (Hammer Price) NOTES : Ancient polishing. O.: tiny scratches - little hits on the rim
Italy 2 Lire 1897 Umberto I, Obverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lot 1205Italy 2 Lire 1897 Umberto I, Reverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lot 1205
Nomisma Spa
  • Date
    July 1, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1205 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1897 - Nomisma 1001 AG  Grading/Status: FDC
Italy 2 Lire 1897 Umberto I, Obverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lot 1206Italy 2 Lire 1897 Umberto I, Reverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lot 1206
Nomisma Spa
  • Date
    July 1, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1206 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1897 - Nomisma 1001 AG  Grading/Status: BB+
Italy 2 Lire 1897 Umberto I, Obverse - Sartor Numismatica, Auction 5, Lot 239Italy 2 Lire 1897 Umberto I, Reverse - Sartor Numismatica, Auction 5, Lot 239
Sartor Numismatica
  • Date
    June 27, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 239 Savoia - Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1897 - MIR 1102b Gig. 32 Ag • In slab NGC MS 64 n. 6287045-006. Grading/Status: FDC
Italy 2 Lire 1897 Umberto I, Obverse - Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik, Aukcja 17 - Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik , Lot 1111Italy 2 Lire 1897 Umberto I, Reverse - Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik, Aukcja 17 - Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik , Lot 1111
Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik
  • Date
    June 17, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1111 Włochy, 2 lire 1897 Opis pozycji Stan zachowania: 2
Italy 2 Lire 1897 Umberto I, Obverse - Nomisma Aste, Auction 10, Lot 824Italy 2 Lire 1897 Umberto I, Reverse - Nomisma Aste, Auction 10, Lot 824
Nomisma Aste
  • Date
    May 24, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 824 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1897 - Nomisma 1001 AG In Slab NGC MS 64 n° 2113048-015. Magnifico esemplare. Grading/Status: MS 64
Italy 2 Lire 1897 Umberto I, Obverse - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Lot 853Italy 2 Lire 1897 Umberto I, Reverse - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Lot 853
ACM Aste srl
  • Date
    May 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 853 Umberto I. 1878-1900. 2 Lire 1897. Ag. Gig. 32. Peso gr. 9,94. Diametro mm. 27. qBB.  Grading/Status: qBB Material Ag
Italy 2 Lire 1897 Umberto I - Varesi, Numismatic Auction 85, Lot 981
Varesi
  • Date
    May 6, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 981 UMBERTO I (1878-1900) 2 Lire 1897 Roma MIR 1102b Pagani 598 Ag 9,98 g 27 mm q.FDC
Italy 2 Lire 1897 Umberto I - Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro, Auction 36, Lot 503
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
  • Date
    May 6, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 503 UMBERTO I (1878-1900) 2 LIRE 1897 ROMA AG. 9,88 GR. BB
Italy 2 Lire 1897 Umberto I, Obverse - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 5, Lot 189Italy 2 Lire 1897 Umberto I, Reverse - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 5, Lot 189
Roccaro Collezioni
  • Date
    April 29, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 189 Umberto I, 1878-1900, 2 lire 1897, Roma, Ag, Rif. Gig. 32 - Rarità C Grading/Status: BB
Italy 2 Lire 1897 Umberto I - St James’s Auctions, Auction 103, Lot 318
St James’s Auctions
  • Date
    April 15, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 318 Italy, 2 Lire, 1897 (Rome), Umberto I (1878-1900), bare head with bushy moustache right, rev. crowned shield with cross at centre, denomination ‘2L’ split by shield, wreath surrounding (KM.23), certified and graded by NGC as Mint State 66 plus, perfect strike and centering with high beaded rims, lustrous with pleasing silvery gold toning—a very special example of this short-lived style
Italy 2 Lire 1897 Umberto I, Obverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Lot 4990Italy 2 Lire 1897 Umberto I, Reverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Lot 4990
Nomisma Spa
  • Date
    March 12, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 4990 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1897 - Nomisma 1001 AG Grading/Status: SPL+
Italy 2 Lire 1897 Umberto I, Obverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Lot 4991Italy 2 Lire 1897 Umberto I, Reverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Lot 4991
Nomisma Spa
  • Date
    March 12, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 4991 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1897 - Nomisma 1001 AG Lucidata Grading/Status: BB
Italy 2 Lire 1897 Umberto I, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2192Italy 2 Lire 1897 Umberto I, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2192
InAsta S.p.A.
  • Date
    February 18, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2192 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 2 Lire 1897 Pag. 598; Mont. 43 AG Colpetto Grading/Status: BB+ Notes Colpetto
