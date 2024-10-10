Italy 2 Lire 1885 Umberto I

Italy 2 Lire 1885 Umberto I - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 45, Lot 395
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Date
    November 9, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 395 Regno d'Italia. Umberto I (1878-1900). 2 lire 1885 "1° tipo" Ag. Gig. 29. R. MB
Italy 2 Lire 1885 Umberto I, Obverse - Sima Srl, Auction 6, Lot 273Italy 2 Lire 1885 Umberto I, Reverse - Sima Srl, Auction 6, Lot 273
Sima Srl
  • Date
    October 24, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 273 REGNO D’ITALIA - Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1885 Gig.29 R AG Grading/Status: QSPL
Italy 2 Lire 1885 Umberto I, Obverse - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 44, Lot 339Italy 2 Lire 1885 Umberto I, Reverse - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 44, Lot 339
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Date
    September 20, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 339 Regno D'Italia Umberto I (1878-1900) 2 lire 1885 ROMA. Gig. 29 RARO AR BB
Italy 2 Lire 1885 Umberto I, Obverse - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 7, Lot 147Italy 2 Lire 1885 Umberto I, Reverse - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 7, Lot 147
Roccaro Collezioni
  • Date
    September 13, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 147 Umberto I, 1878-1900, 2 lire 1885, Ag Rif. Gig. 29 - Rarità R Grading/Status: BB
Italy 2 Lire 1885 Umberto I, Obverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Lot 3596Italy 2 Lire 1885 Umberto I, Reverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Lot 3596
Nomisma Spa
  • Date
    September 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 3596 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1885 - Nomisma 998 AG R Grading/Status: SPL-FDC
Italy 2 Lire 1885 Umberto I - Numismatica Italia, Auction 3, Lot 415
Numismatica Italia
  • Date
    September 1, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 415 ITALY - Kingdom Umberto Ist (1878-1900) 2 Lire - Ist type OBVERSE : UMBERTO I - RE D'ITALIA / Bare head of king Umberto Ist right - below 1885 REVERSE : - / Crowned coat of arms - above star - side L-2 within a wreath - below R Date : 1885 Mint : R - Rome Material : Ag Diameter [mm] : 26,95 Weight [g] : 9,72 Rarity : R Conservation : aF Bibliographical references : KM 23, Gigante 29, Cudazzo 1214e INDICATIVE AUCTION VALUE (if available) : 1) Inasta E112, L2346, 17/06/2024 - F+ - 30 (Hammer Price) NOTES :
Italy 2 Lire 1885 Umberto I, Obverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lot 1203Italy 2 Lire 1885 Umberto I, Reverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lot 1203
Nomisma Spa
  • Date
    July 1, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1203 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1885 - Nomisma 998 AG R Macchie e colpi al bordo diffusi Grading/Status: qBB
Italy 2 Lire 1885 Umberto I, Obverse - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Lot 851Italy 2 Lire 1885 Umberto I, Reverse - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Lot 851
ACM Aste srl
  • Date
    May 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 851 Umberto I. 1861-1878. 2 Lire 1885. Ag. Gig. 29. Peso gr. 9,95. Diametro mm. 27. BB+. Colpetti al bordo. R.  Grading/Status: BB+ Material Ag
Italy 2 Lire 1885 Umberto I - Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro, Auction 36, Lot 499
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
  • Date
    May 6, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 499 UMBERTO I (1878-1900) 2 LIRE 1885 ROMA R AG. 9,89 GR. BB
Italy 2 Lire 1885 Umberto I, Obverse - InAsta S.p.A., Auction 117, Lot 2339Italy 2 Lire 1885 Umberto I, Reverse - InAsta S.p.A., Auction 117, Lot 2339
InAsta S.p.A.
  • Date
    April 15, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2339 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 2 Lire 1885 Pag. 595; Mont. 40 R AG Grading/Status: meglio di MB
Italy 2 Lire 1885 Umberto I, Obverse - InAsta S.p.A., Auction 117, Lot 2340Italy 2 Lire 1885 Umberto I, Reverse - InAsta S.p.A., Auction 117, Lot 2340
InAsta S.p.A.
  • Date
    April 15, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2340 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 2 Lire 1885 Pag. 595; Mont. 40 R AG Grading/Status: MB
Italy 2 Lire 1885 Umberto I, Obverse - Nomisma Spa, Auction 72, Lot 841Italy 2 Lire 1885 Umberto I, Reverse - Nomisma Spa, Auction 72, Lot 841
Nomisma Spa
  • Date
    April 10, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 841 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1885 - Nomisma 998 AG R Grading/Status: qFDC
Italy 2 Lire 1885 Umberto I, Obverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Lot 4988Italy 2 Lire 1885 Umberto I, Reverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Lot 4988
Nomisma Spa
  • Date
    March 12, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 4988 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1885 - Nomisma 998 AG R Macchia al D/ e colpetti al bordo Grading/Status: qBB
Italy 2 Lire 1885 Umberto I, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2191Italy 2 Lire 1885 Umberto I, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2191
InAsta S.p.A.
  • Date
    February 18, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2191 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 2 Lire 1885 Pag. 595; Mont. 40 R AG Grading/Status: MB
Italy 2 Lire 1885 Umberto I, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2189Italy 2 Lire 1885 Umberto I, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2189
InAsta S.p.A.
  • Date
    February 18, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2189 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 2 Lire 1885 Pag. 595; Mont. 40 R AG Colpetti Grading/Status: qSPL/SPL Notes Colpetti
Italy 2 Lire 1885 Umberto I, Obverse - Nomisma Aste, E-Live Auction 9, Lot 474Italy 2 Lire 1885 Umberto I, Reverse - Nomisma Aste, E-Live Auction 9, Lot 474
Nomisma Aste
  • Date
    January 11, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 474 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1885 - Nomisma 998 AG Grading/Status: BB
Italy 2 Lire 1885 Umberto I - Hatria Numismatica, E-Live Auction 17, Lot 745
Hatria Numismatica
  • Date
    December 18, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 745 Regno d'Italia. Umberto I (1878-1900). 2 lire 1885 Ag. Gigante, 29. Rara. BB
Italy 2 Lire 1885 Umberto I, Obverse - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 3, Lot 209Italy 2 Lire 1885 Umberto I, Reverse - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 3, Lot 209
Roccaro Collezioni
  • Date
    December 12, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 209 Umberto I, 1878-1900, 2 lire 1885, Roma, Ag, Rif. Gig. 29 - Rarità R Grading/Status: qBB
Italy 2 Lire 1885 Umberto I, Obverse - Numismatica Picena SRL, Auction 15, Lot 353Italy 2 Lire 1885 Umberto I, Reverse - Numismatica Picena SRL, Auction 15, Lot 353
Numismatica Picena SRL
  • Date
    October 17, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 353 Savoia. Umberto I re d’Italia (1878-1900). Da 2 lire 1885 AG. Pagani 595. MIR 1101e. Rara. SPL
Italy 2 Lire 1885 Umberto I - Art-Rite S.r.l., Auction 90 - Numismatics, Lot 186
Art-Rite S.r.l.
  • Date
    October 10, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 186 UMBERTO I (1878-1900) - 2 lire 1885, I tipo.Argento - 10,01 gr. Dritto: Testa nuda a destra, sotto il collo SPERANZA. - Rovescio: Stemma crociato e coronato, con il Collare dell'Annunziata, tutto tra rami di lauro e di quercia; in alto stella raggiante.Gigante 29 Raro m.SPL
