Italy 2 Lire 1863 Victor Emmanuel II

Italy 2 Lire 1863 Victor Emmanuel II, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1758Italy 2 Lire 1863 Victor Emmanuel II, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1758
InAsta S.p.A.
  • Date
    November 24, 2025
  • Starting price
    16 $
Lot 1758 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 2 Lire 1863 N Stemma Pag. 506; Mont. 196 AG Grading/Status: BB
Italy 2 Lire 1863 Victor Emmanuel II, Obverse - Nomisma Aste, Auction 11, Lot 696Italy 2 Lire 1863 Victor Emmanuel II, Reverse - Nomisma Aste, Auction 11, Lot 696
Nomisma Aste
  • Date
    November 22, 2025
  • Starting price
    923 $
Lot 696 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 2 Lire 1863 N stemma - Nomisma 905 AG Di grandissima qualità, con meravigliosa patina. Grading/Status: FDC
Italy 2 Lire 1863 Victor Emmanuel II, Obverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lot 2192Italy 2 Lire 1863 Victor Emmanuel II, Reverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lot 2192
Nomisma Spa
  • Date
    November 17, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2192 Vittorio Emanuele II (1849-1861) 2 Lire 1863 N stemma - Nomisma 905 AG Minimi colpetti al bordo Grading/Status: FDC
Italy 2 Lire 1863 Victor Emmanuel II - Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn, 109. Auktion, Lot 984
Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
  • Date
    November 12, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 984 Italien-Königreich Vittorio Emanuele II. 1859/1861-1878 2 Lire 1863, N/BN-Neapel In PCGS-Slab mit der Bewertung MS62 Montenegro 196 Pagani 506 Vorzüglich-prägefrisch
Italy 2 Lire 1863 Victor Emmanuel II - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 39, Lot 1059
Numismatica Ferrarese
  • Date
    September 13, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1059 Vittorio Emanuele II (1861-1878) - 2 Lire Stemma 1863 - Zecca: Napoli - Ag - Gigante 56 Grading/Status: qBB Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Italy 2 Lire 1863 Victor Emmanuel II - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 39, Lot 1060
Numismatica Ferrarese
  • Date
    September 13, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1060 Vittorio Emanuele II (1861-1878) - 2 Lire Stemma 1863 - Zecca: Torino - Ag - Gigante 57 Grading/Status: MB Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Italy 2 Lire 1863 Victor Emmanuel II, Obverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Lot 3568Italy 2 Lire 1863 Victor Emmanuel II, Reverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Lot 3568
Nomisma Spa
  • Date
    September 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 3568 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 2 Lire 1863 N Stemma - Nomisma 905 AG Minimo graffietto al D/ ma bellissimo esemplare Grading/Status: FDC
Italy 2 Lire 1863 Victor Emmanuel II, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Lot 1920Italy 2 Lire 1863 Victor Emmanuel II, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Lot 1920
InAsta S.p.A.
  • Date
    June 30, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1920 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 2 Lire 1863 N Stemma Pag. 506; Mont. 196 AG Grading/Status: BB
Italy 2 Lire 1863 Victor Emmanuel II, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Lot 1921Italy 2 Lire 1863 Victor Emmanuel II, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Lot 1921
InAsta S.p.A.
  • Date
    June 30, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1921 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 2 Lire 1863 N Stemma Pag. 506; Mont. 196 AG Grading/Status: qBB
Italy 2 Lire 1863 Victor Emmanuel II, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Lot 1923Italy 2 Lire 1863 Victor Emmanuel II, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Lot 1923
InAsta S.p.A.
  • Date
    June 30, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1923 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 2 Lire 1863 T Stemma Pag. 507; Mont. 195 NC AG Grading/Status: qBB
Italy 2 Lire 1863 Victor Emmanuel II, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Lot 1922Italy 2 Lire 1863 Victor Emmanuel II, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Lot 1922
InAsta S.p.A.
  • Date
    June 30, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1922 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 2 Lire 1863 N Stemma e Valore AG 2 monete Grading/Status: qBB Notes 2 monete -
Italy 2 Lire 1863 Victor Emmanuel II, Obverse - San Martino, E-Live Auction 5, Lot 2464Italy 2 Lire 1863 Victor Emmanuel II, Reverse - San Martino, E-Live Auction 5, Lot 2464
San Martino
  • Date
    June 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2464 Napoli, Vittorio Emanuele II (1861 - 1878) - 2 Lire, 1863, Ag, gr. 10, C, GIG 56, Lucidata Grading/Status: BB
Italy 2 Lire 1863 Victor Emmanuel II, Obverse - Nomisma Aste, Auction 10, Lot 790Italy 2 Lire 1863 Victor Emmanuel II, Reverse - Nomisma Aste, Auction 10, Lot 790
Nomisma Aste
  • Date
    May 24, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 790 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 2 Lire 1863 N stemma - Nomisma 905 AG Di grandissima qualità, con meravigliosa patina. Grading/Status: FDC
Italy 2 Lire 1863 Victor Emmanuel II - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 37, Lot 932
Numismatica Ferrarese
  • Date
    May 17, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 932 Vittorio Emanuele II (1861-1878) - 2 Lire Valore 1863 Napoli - Ag - Gigante 58 Grading/Status: BB+ Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Italy 2 Lire 1863 Victor Emmanuel II - Numismatica Ranieri S.r.l., Online Auction 20, Lot 193
Numismatica Ranieri S.r.l.
  • Date
    May 9, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 193 REGNO D’ITALIA Vittorio Emanuele II, 1861-1878. 2 Lire 1863 Napoli, II° Tipo. Ag Dr. Testa del sovrano rivolta a d. Rv. Valore su due righe tra due rami di alloro legati da fiocco. Pag. 508; Gig. 58. Rara. Grading/Status: Colpo nel bordo. q. SPL Notes The current bid status is available on Numismatica Ranieri website
Italy 2 Lire 1863 Victor Emmanuel II - Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro, Auction 36, Lot 454
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
  • Date
    May 6, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 454 VITT. EMANUELE II (1861-1878) 2 LIRE 1863 STEMMA NAPOLI AG. 10,01 GR. BB-SPL
Italy 2 Lire 1863 Victor Emmanuel II - Varesi, Numismatic Auction 85, Lot 948
Varesi
  • Date
    May 6, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 948 VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia (1861-1878) 2 Lire 1863 Torino MIR 1083d Pagani 507 Ag 10 g circa 27 mm • Sigillata BB/SPL da Emilio Tevere
Italy 2 Lire 1863 Victor Emmanuel II - Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro, Auction 36, Lot 453
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
  • Date
    May 6, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 453 VITT. EMANUELE II (1861-1878) 2 LIRE 1863 STEMMA TORINO AG. 9,87 GR. BB/BB+
Italy 2 Lire 1863 Victor Emmanuel II, Obverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Lot 4944Italy 2 Lire 1863 Victor Emmanuel II, Reverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Lot 4944
Nomisma Spa
  • Date
    March 12, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 4944 Vittorio Emanuele II (1849-1861) 2 Lire 1863 N stemma - Nomisma 905 AG Hairlines Grading/Status: SPL
Italy 2 Lire 1863 Victor Emmanuel II, Obverse - Pesek Auctions, #21 eAukcja - Aukcja wieczorna , Lot 383Italy 2 Lire 1863 Victor Emmanuel II, Reverse - Pesek Auctions, #21 eAukcja - Aukcja wieczorna , Lot 383
Pesek Auctions
  • Date
    March 10, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 383 Włochy, 2 Lire 1863, Turyn Opis pozycji Stan zachowania: aEF Kategoria : Włochy Kraj/region : Włochy Władca/Obszar : Vittorio Emanuele II. Nominał : 2 liry Rok : 1863 Mennica : Turyn Waga : 9,992 g Materiał : Srebro Czystość : 835/1000 Sygnatura : KM# 6a Klasa : aEF Uwaga jakościowa : rysy na krawędziach, stonowana
