Italy 2 Lire 1861 Victor Emmanuel II

Lot 812 REGNO D’ITALIA Vittorio Emanuele II, 1861-1878. - 2 Lire 1861 Torino, I Tipo. Ag Dr. Testa del sovrano rivolta a d. Rv. Stemma sabaudo crociato sormontato da corona da cui pende il collare dell’Annunziata, racchiuso da due rami di alloro. Pag. 504; Gig. 54. Estremamente Raro. Grading/Status: q. BB