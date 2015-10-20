Italy 2 Centesimi 1900 Umberto I

Italy 2 Centesimi 1900 Umberto I - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 36, Lot 625
Numismatica Ferrarese
  • Date
    March 29, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 625 Umberto I (1878-1900) - 2 Centesimi 1900 Roma - Cu, rame rosso - Gigante 57 Grading/Status: FDC Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Italy 2 Centesimi 1900 Umberto I - Astarte S.A., Web Auction 6, Lot 230
Astarte S.A.
  • Date
    June 9, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 230 ITALY. Kingdom. Umberto I, 1878-1900. 2 Centesimi 1900-R (Copper, 20.14 mm, 2.00 g). Roma. UMBERTO I RE D'ITALIA Head of King Umberto I facing left, below the neck the initial of the engraver S on truncation. Rev. 2 CENTESIMI 1898 within two branches, one of laurel and the other of oak; above the Star of Italy; mintmark R below. Pagani 629. KM 30. Attractive toning. About Uncirculated.
Italy 2 Centesimi 1900 Umberto I - Artemide Kunstauktionen, e-Live Auction 30, Lot 929
Artemide Kunstauktionen
  • Date
    December 2, 2023
  • Starting price
  • Selling price
Lot 929 Italy. Umberto I (1878-1900). CU 2 centesimi 1900, Rome mint. Pag. (decimali) 624; Mont. 72. CU. 20.00 mm. Encapsulated by Classical Coin Grading MS 62.
Italy 2 Centesimi 1900 Umberto I - VL Nummus, E-LIVE AUCTION 19, Lot 2691
VL Nummus
  • Date
    January 14, 2023
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2691 Italy Kingdom of Italy Umberto I (1878-1900) 2 Centesimi 1900 Rome Without dot after the letter "S". Cu. Montenegro 73. 2.00 g. RR BB.
Italy 2 Centesimi 1900 Umberto I - Rio de la Plata, Online Auction 11, Lot 2194
Rio de la Plata
  • Date
    August 29, 2022
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2194 Italia. Humberto I (1878-1900) 2 Centesimi 1900 R. CU; 15,0mm; 1,0g. KM30 (XF) ($10-20)
Italy 2 Centesimi 1900 Umberto I - Artemide Aste s.r.l., Artemide Auction 59E, Lot 1098
Artemide Aste s.r.l.
  • Date
    July 2, 2022
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1098 Umberto I (1878-1900). 2 centesimi 1900. Pag. 624; Mont. 72. CU. 20.00 mm. Encapsulated by CCG MS 62.
Italy 2 Centesimi 1900 Umberto I - Numismatica Ferrarese, E-live Auction 4, Lot 297
Numismatica Ferrarese
  • Date
    May 1, 2020
  • Starting price
  • Selling price
Lot 297 Umberto I - Umberto I (1878-1900) 2 Centesimi 1900 Roma - RAME ROSSO -Cu FDC
Italy 2 Centesimi 1900 Umberto I - Numismatica Ferrarese, Auction 3 E-Live, Lot 490
Numismatica Ferrarese
  • Date
    December 15, 2019
  • Starting price
  • Selling price
Lot 490 Umberto I - Umberto I (1878-1900) 2 Centesimi 1900 Roma - RAME ROSSO -Cu FDC.
Italy 2 Centesimi 1900 Umberto I - Nomisma Spa, E-Live Auction 12, Lot 3113
Nomisma Spa
  • Date
    October 2, 2019
  • Starting price
  • Selling price
Lot 3113 Umberto I (1878-1900) 2 Centesimi 1900 - Nomisma 1029 CU qFDC.
Italy 2 Centesimi 1900 Umberto I - Nomisma Spa, E-Live Auction 11, Lot 1005
Nomisma Spa
  • Date
    July 23, 2019
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1005 Umberto I (1878-1900) 2 Centesimi 1900 - Nomisma 1029 CU qFDC.
Italy 2 Centesimi 1900 Umberto I - VL Nummus, E-live auction 11, Lot 2419
VL Nummus
  • Date
    March 23, 2019
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2419 Italy Kingdom of Italy Umberto I (1878-1900) 2 Centesimi 1900 Rome without dot, Ø 20 mm Gig. 57a. 2.03 g. A.Unc
Italy 2 Centesimi 1900 Umberto I - Katz Auction, Auction 18, Lot 454
Katz Auction
  • Date
    December 22, 2018
  • Starting price
  • Selling price
Lot 454 Italy 2 Centesimi 1900 R KM# 30; UNC Red Beautiful Coin
Italy 2 Centesimi 1900 Umberto I - Nomisma Spa, E-Live Auction 4, Lot 4171
Nomisma Spa
  • Date
    April 28, 2018
  • Starting price
  • Selling price
Lot 4171 Umberto I (1878-1900) 2 Centesimi 1900 - Nomisma 1030 CU Rosso FDC
Italy 2 Centesimi 1900 Umberto I - Nomisma Spa, Auction 53, Lot 2019
Nomisma Spa
  • Date
    October 20, 2015
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2019 Umberto I (1878-1900) 2 Centesimi 1900 – Pag. 624; Mont. 72 CU Rame rosso FDC
