Italy 100 Lire 1931 Victor Emmanuel III

Lot 227 Italien / Italy Königreich / Kingdom Vittorio Emanuele III. 1900-1946 100 Lire 1931, X.E.F., R, Rom. 23.5 mm. Gold 0.900. Büste von König Vittorio Emanuele III. nach links. Darunter der Savoyer-Knoten und die Namen des Autors (Romagnoli) und des Stechers (Motti). Rv. Italien in Form einer Frau mit einer Fackel in der linken Hand und einem Olivenzweig in der anderen, die auf einem mit Faszien geschmückten Schiffsbug steht / Italia on prow of ship. Fr. 33 / KM 72. 8.80 g. Sehr schön / Very fine.