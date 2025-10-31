Italy 100 Lire 1931 Victor Emmanuel III
Münzenhandlung Erwin Dietrich AG
- DateDecember 7, 2025
- Starting price888 $
Lot 227 Italien / Italy Königreich / Kingdom Vittorio Emanuele III. 1900-1946 100 Lire 1931, X.E.F., R, Rom. 23.5 mm. Gold 0.900. Büste von König Vittorio Emanuele III. nach links. Darunter der Savoyer-Knoten und die Namen des Autors (Romagnoli) und des Stechers (Motti). Rv. Italien in Form einer Frau mit einer Fackel in der linken Hand und einem Olivenzweig in der anderen, die auf einem mit Faszien geschmückten Schiffsbug steht / Italia on prow of ship. Fr. 33 / KM 72. 8.80 g. Sehr schön / Very fine.
Münzenhandlung Erwin Dietrich AG
- DateDecember 7, 2025
- Starting price869 $
Lot 228 Italien / Italy Königreich / Kingdom Vittorio Emanuele III. 1900-1946 100 Lire 1931, R. 23.5 mm. Gold 0.900. Büste von König Vittorio Emanuele III. nach links. Darunter der Savoyer-Knoten und die Namen des Autors (Romagnoli) und des Stechers (Motti). Rv. Italien in Form einer Frau mit einer Fackel in der linken Hand und einem Olivenzweig in der anderen, die auf einem mit Faszien geschmückten Schiffsbug steht / Italia on prow of ship. Fr. 33. 8.76 g. Gereinigt / cleaned. Schön / Fine.
Bolaffi S.p.A.
- DateDecember 4, 2025
- Starting price1153 $
Lot 1622 Vittorio Emanuele III (1900-1946) Insieme degli esemplari da 100 Lire Italia su Prora 1931 Anno IX e 50 Lire Littore 1931 Anno IX - Zecca: Roma - q.FDC/FDC (Bol. n. R70, R71) (Gig. n. 9, 20) (Mont. n. 20, 37) (Pag. n. 646, 657)
Bolaffi S.p.A.
- DateDecember 4, 2025
- Starting price577 $
Lot 1627 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire Italia su Prora 1931 Anno IX - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: l'Italia ritta su prora con fiaccola e ramo d'ulivo - gr. 8,79 - q.FDC (Bol. n. R71) (Gig. n. 9) (Mont. n. 20) (Pag. n. 646)
Bolaffi S.p.A.
- DateDecember 4, 2025
- Starting price692 $
Lot 1626 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire Italia su Prora 1931 Anno IX - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: l'Italia ritta su prora con fiaccola e ramo d'ulivo - gr. 8,82 - Lieve graffio al diritto, q.FDC (Bol. n. R71) (Gig. n. 9) (Mont. n. 20) (Pag. n. 646)
Bolaffi S.p.A.
- DateDecember 4, 2025
- Starting price923 $
Lot 1623 Vittorio Emanuele III (1900-1946) Insieme degli esemplari da 100 Lire Italia su Prora 1931 Anno IX e 50 Lire Littore 1931 Anno IX - Zecca: Roma - q.FDC/FDC (Bol. n. R70, R71) (Gig. n. 9, 20) (Mont. n. 20, 37) (Pag. n. 646, 657)
Bolaffi S.p.A.
- DateDecember 4, 2025
- Starting price577 $
Lot 1628 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire Italia su Prora 1931 Anno IX - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: l'Italia ritta su prora con fiaccola e ramo d'ulivo - gr. 8,80 - Migliore di SPL (Bol. n. R71) (Gig. n. 9) (Mont. n. 20) (Pag. n. 646)
Beaussant Lefèvre - Expert: Thierry Parsy
- DateNovember 24, 2025
- Starting price692 $
Lot 503 ITALIE Victor Emmanuel III (1900-1946) 100 lire or. 1931. 8,82 g. Fr. 33. Brillant de frappe. Presque superbe.
Auktionshaus Rapp
- DateNovember 24, 2025
- Starting price745 $
Lot 2044 100 Lire 1931, Vittorio Emanuele III., Fb. 33, vorzüglich.
Katz Auction
- DateNovember 22, 2025
- Starting price58 $
Lot 242 Italy 100 Lire 1931 (X) R KM# 72, Fr# 33, N# 21256; Gold (.900) 8.80 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; Mintage 11540 pcs.; UNC with mint luster
Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
- DateNovember 17, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 651 ITALIEN, Vittorio Emanuele III., 1900-1946, 100 Lire 1931 R, Rom. 8,79g. Ware ist MwSt-befreit VAT tax free Standard Standard taxation GOLD, vz KM 72; Frbg.33
Pandolfini Casa d'Aste
- DateNovember 14, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 37 Regno d'Italia Vittorio Emanuele III (1900-1946) – 100 Lire 1931 Anno IX – Zecca: Roma – D: effigie del Re a sinistra – R: allegoria dell'Italia stante su prora - SPL+ (Gig. n. 9) (Mont. n. 20) (Au) Estimate: 800-1200 EUR
Cambi Aste
- DateNovember 11, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 492 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.100 Lire 1931/A. IX. Italia su prora.Testa del sovrano a s. R/ Prora di nave fregiata dal fascio littorio, sulla quale figura intera di donna rivolta a s. con fiaccola e ramo di alloro. Gig. 9. g. 8,78. Diam. mm. 23,64. Oro. q.FDC
Cambi Aste
- DateNovember 11, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 1132 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.100 Lire 1931/A. IX. Italia su prora.Testa del sovrano a s. R/ Prora di nave fregiata dal fascio littorio, sulla quale figura intera di donna rivolta a s. con fiaccola e ramo di alloro. Gig. 9. g. 8,80. Diam. mm. 23,68. Oro. Lievi graffi. SPL
Cambi Aste
- DateNovember 11, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 1133 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.100 Lire 1931/A. IX. Italia su prora.Testa del sovrano a s. R/ Prora di nave fregiata dal fascio littorio, sulla quale figura intera di donna rivolta a s. con fiaccola e ramo di alloro. Gig. 9. g. 8,79. Diam. mm. 23,68. Oro. Segni di contatto. SPL
Constantin Coins
- DateNovember 7, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 213 Italien, Victor Emanuel III. 1900-1946, 100 Lire 1931/IX R, Rom. 8,82 g. Fb. 33. Winz. Kratzer, vorzüglich-Stempelglanz
Constantin Coins
- DateNovember 7, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 212 Italien, Victor Emanuel III. 1900-1946, 100 Lire 1931/IX R, Rom. 8,82 g. Fb. 33. Vorzüglich-Stempelglanz
Varesi
- DateNovember 5, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 329 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 100 Lire 1931 A. IX, Roma MIR 1118a Pagani 646 Au 8,84 g 24 mm FDC
Varesi
- DateNovember 5, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 330 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 100 Lire 1931 IX "Italia su prora", Roma MIR 1118a Pagani 656 Au 8,79 g 24 mm q.FDC
Casa d'Aste Banco dell'Oro d'Ivrea
- DateOctober 31, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 5 100 Lire Italia su prora 1931, anno IX, periziato SPL-FDC; oro 900 peso 8,8 g