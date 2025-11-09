Italy 100 Lire 1923 Victor Emmanuel III

Italy 100 Lire 1923 Victor Emmanuel III, Obverse - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 25, Lot 613Italy 100 Lire 1923 Victor Emmanuel III, Reverse - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 25, Lot 613
Casa d'Aste Montenegro
  • Date
    December 12, 2025
  • Starting price
    3460 $
Lot 613 Vittorio Emanuele III 1900-1946 - 100 lire 1923 Roma av.. Testa nuda a sinistra R/ fascio littorio con scure a destra, alla sinistra in due righe il valore; sotto il segno di zecca. Alla destra, in tre righe, la data. Pagani 644. Montenegro 12. 32.4 g. - Ø 35 - R Grading/Status: Spl57
Italy 100 Lire 1923 Victor Emmanuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Lot 1607
Bolaffi S.p.A.
  • Date
    December 4, 2025
  • Starting price
    2884 $
Lot 1607 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire Fascio 1923 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: fascio littorio con scure a destra - gr. 32,25 - Lieve colpetto al contorno, q.SPL (Bol. n. R64) (Gig. n. 7) (Mont. n. 12) (Pag. n. 644)
Italy 100 Lire 1923 Victor Emmanuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Lot 1608
Bolaffi S.p.A.
  • Date
    December 4, 2025
  • Starting price
    2538 $
Lot 1608 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire Fascio 1923 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: fascio littorio con scure a destra - gr. 32,25 - Segni di contatto, SPL (Bol. n. R64) (Gig. n. 7) (Mont. n. 12) (Pag. n. 644)
Italy 100 Lire 1923 Victor Emmanuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Lot 1478
Bolaffi S.p.A.
  • Date
    December 4, 2025
  • Starting price
    3460 $
Lot 1478 Vittorio Emanuele II (1849-1861) 100 Lire Fascio 1923 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: fascio littorio con scure a destra - gr. 32,23 - q.FDC (Bol. n. R64) (Gig. n. 7) (Mont. n. 12) (Pag. n. 644)
Italy 100 Lire 1923 Victor Emmanuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Lot 1610
Bolaffi S.p.A.
  • Date
    December 4, 2025
  • Starting price
    2307 $
Lot 1610 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire Fascio 1923 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: fascio littorio con scure a destra - gr. 32,25 - SPL (Bol. n. R64) (Gig. n. 7) (Mont. n. 12) (Pag. n. 644)
Italy 100 Lire 1923 Victor Emmanuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Lot 1605
Bolaffi S.p.A.
  • Date
    December 4, 2025
  • Starting price
    3460 $
Lot 1605 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire Fascio 1923 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: fascio littorio con scure a destra - gr. 32,25 - Migliore di SPL (Bol. n. R65) (Gig. n. 8) (Mont. n. 17) (Pag. n. 644)
Italy 100 Lire 1923 Victor Emmanuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Lot 1606
Bolaffi S.p.A.
  • Date
    December 4, 2025
  • Starting price
    3460 $
Lot 1606 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire Fascio 1923 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: fascio littorio con scure a destra - gr. 32,24 - Difetto al contorno, q.SPL (Bol. n. R64) (Gig. n. 7) (Mont. n. 12) (Pag. n. 644)
Italy 100 Lire 1923 Victor Emmanuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Lot 1612
Bolaffi S.p.A.
  • Date
    December 4, 2025
  • Starting price
    2307 $
Lot 1612 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire Fascio 1923 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: fascio littorio con scure a destra - gr. 32,24 - Lievi colpetti sul contorno, BB (Bol. n. R64) (Gig. n. 7) (Mont. n. 12) (Pag. n. 644)
Italy 100 Lire 1923 Victor Emmanuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Lot 1609
Bolaffi S.p.A.
  • Date
    December 4, 2025
  • Starting price
    2307 $
Lot 1609 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire Fascio 1923 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: fascio littorio con scure a destra - gr. 32,25 - Lievi segni di contatto, SPL (Bol. n. R64) (Gig. n. 7) (Mont. n. 12) (Pag. n. 644)
Italy 100 Lire 1923 Victor Emmanuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Lot 1604
Bolaffi S.p.A.
  • Date
    December 4, 2025
  • Starting price
    5190 $
Lot 1604 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire Fascio 1923 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: fascio littorio con scure a destra - Sigillata ("FDC") (Bol. n. R64) (Gig. n. 7) (Mont. n. 12) (Pag. n. 644)
Italy 100 Lire 1923 Victor Emmanuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Lot 1611
Bolaffi S.p.A.
  • Date
    December 4, 2025
  • Starting price
    2307 $
Lot 1611 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire Fascio 1923 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: fascio littorio con scure a destra - gr. 32,25 - Lieve colpetto al contorno, q.SPL (Bol. n. R64) (Gig. n. 7) (Mont. n. 12) (Pag. n. 644)
Italy 100 Lire 1923 Victor Emmanuel III - Chaponnière & Firmenich SA, Auction 20, Lot 507
Chaponnière & Firmenich SA
  • Date
    November 23, 2025
  • Starting price
    3724 $
Lot 507 ITALY. Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III, 1900-1946. 100 Lire 1923 R, Roma. Matte finish. Obv. VITTORIO EMANUELE III RE D'ITALIA. Bare head left. Rev. OTTOBRE 1922. Fasces, value and date. Mont. 12; KM 65; Fr. 30. AU. 32.21 g. 20'000 ex. UNC lightly cleaned
Italy 100 Lire 1923 Victor Emmanuel III - Chaponnière & Firmenich SA, Auction 20, Lot 506
Chaponnière & Firmenich SA
  • Date
    November 23, 2025
  • Starting price
    3724 $
Lot 506 ITALY. Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III, 1900-1946. 100 Lire 1923 R, Roma. Matte finish. Obv. VITTORIO EMANUELE III RE D'ITALIA. Bare head left. Rev. OTTOBRE 1922. Fasces, value and date. Mont. 12; KM 65; Fr. 30. AU. 32.25 g. 20'000 ex. NGC MS 61 MATTE
Italy 100 Lire 1923 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lot 2242Italy 100 Lire 1923 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lot 2242
Nomisma Spa
  • Date
    November 17, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2242 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire 1923 - Nomisma 1051 AU R Minimo colpetto al bordo Grading/Status: SPL
Italy 100 Lire 1923 Victor Emmanuel III - GINZA COINS CO., Auction 37, Lot 997
GINZA COINS CO.
  • Date
    November 15, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 997 Italy,　Vittorio Emanuele III gold Matte Proof 100 Lire 1923-R, KM-65, FR-30, NGC(PF63+ MATTE). | MATTE UNC PROOF
Italy 100 Lire 1923 Victor Emmanuel III - Cambi Aste, Live Auction 1066, Lot 489
Cambi Aste
  • Date
    November 11, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 489 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.100 Lire 1923. Fascio.Testa di a s. R/ Fascio littorio con scure verso d. sormontato da testa di montone. Pag. 644. Gig. 7. Raro. g. 32,17. Diam. mm. 35,03. Oro. Colpetti. SPL
Italy 100 Lire 1923 Victor Emmanuel III - Cambi Aste, Live Auction 1066, Lot 1128
Cambi Aste
  • Date
    November 11, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1128 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.100 Lire 1923. Fascio.Testa a s. R/ Fascio littorio con scure verso d. sormontato da testa di montone. Gig. 7. g. 32,15. Diam. mm. 34,95. Oro. Lievissimi graffi. SPL
Italy 100 Lire 1923 Victor Emmanuel III - Cambi Aste, Live Auction 1066, Lot 488
Cambi Aste
  • Date
    November 11, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 488 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.100 Lire 1923. Fascio. VIDEOTesta di a s. R/ Fascio littorio con scure verso d. sormontato da testa di montone. Pag. 644. Gig. 7. Raro. g. 32,17. Diam. mm. 34,99. Oro. SPL/FDC
Italy 100 Lire 1923 Victor Emmanuel III - Cambi Aste, Live Auction 1066, Lot 1129
Cambi Aste
  • Date
    November 11, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1129 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.100 Lire 1923. Fascio.Testa a s. R/ Fascio littorio con scure verso d. sormontato da testa di montone. Gig. 7. g. 32,15. Diam. mm. 34,95. Oro. Lievissimi graffi. SPL
Italy 100 Lire 1923 Victor Emmanuel III - Numismatica Ranieri S.r.l., Numismatic Auction n.20, Lot 814
Numismatica Ranieri S.r.l.
  • Date
    November 9, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 814 REGNO D’ITALIA Vittorio Emanuele III, 1900-1943. - 100 lire 1923 Roma, “Fascione”. Au Dr. Testa del sovrano rivolta a s. Rv. Fascio littorio con la scure verso destra sormontata da testa di montone; ai lati, indicazione di valore e data. Pag. 644; Gig. 7. Rara. Grading/Status: Colpetto. SPL Notes Autore: A. Motti (diritto).Tiratura: 20.000 esemplariCome spesso accade nella storia della numismatica, le monete non sono solo un mezzo di pagamento, ma diventano degli strumenti per celebrare eventi, personaggi, ricorrenze.E’ questo il caso del 100 Lire “Fascio”, splendida moneta disegnata da Attilio Motti che commemora il primo anniversario della marcia su Roma.Questa moneta è uno strumento per celebrare eventi, persNon ebbe corso legale non avendo mai circolato come mezzo di pagamento: era acquistabile all’epoca per la somma di lire 300.
