Italy 100 Lire 1912 Victor Emmanuel III
Nomisma Aste
- DateDecember 14, 2025
- Starting price6920 $
Lot 709 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire 1912 - Nomisma 1048 AU RR Grading/Status: qFDC
Nomisma Aste
- DateNovember 22, 2025
- Starting price11534 $
Lot 738 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire 1912 - Nomisma 1048 AU In slab NGC MS 64 n° 8583806-008. Grading/Status: MS 64
Oslo Myntgalleri AS
- DateNovember 22, 2025
- Starting price2939 $
Lot 474 ITALY 100 Lire 1912, Rome. 32.33 g. Fr. 26 Grade: EF-AU
Cambi Aste
- DateNovember 11, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 486 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.100 Lire 1912. Aratrice. VIDEOBusto a s. R/ L'Italia come aratrice con aratro e spighe. Gig. 4. Molto rara. g. 32,22. Diam. mm. 35,12. Oro. Lievi graffi. SPL/q.FDC
Cambi Aste
- DateNovember 11, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 1127 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.100 Lire 1912. Aratrice.Busto a s. R/ L'Italia come aratrice con aratro e spighe. Gig. 4. Molto raro. g. 32,13. Diam. mm. 35,00. Oro. Graffi da pulizia. SPL
Cambi Aste
- DateNovember 11, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 487 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.100 Lire 1912. Aratrice. VIDEOBusto a s. R/ L'Italia come aratrice con aratro e spighe. Gig. 4. Molto raro. g. 32,20. Diam. mm. 35,00. Oro. Lievi graffi e colpetti. Migliore di SPL
Rhenumis
- DateNovember 5, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 632 Europa und Übersee Italien 100 Lire, Gold, 1912, Vittorio Emanuele III., Rom, Fb. 26, kl. Rf., Kratzer, Revers berieben, vz.
SINCONA AG
- DateOctober 27, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 2934 ITALIEN. Königreich. Vittorio Emanuele III. 1900-1946. 100 Lire 1912 R, Roma. Mont. 7 (R2). Pagani 641. Fr. 26. Selten. Nur 4’946 Exemplare geprägt / Rare. Only 4,946 specimens struck. PCGS MS62. (~€ 5’350/USD 6’250)
Art-Rite S.r.l.
- DateSeptember 25, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 201 VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) - 100 lire 1912, Aratrice, Roma. Oro, n.d. Dritto: Semibusto a sinistra in uniforme; - Rovescio: L'Italia aratrice con aratro e spighe. Gigante 4 Molto raro Rovescio di ottima qualità. Sigillato SPL-FDC dal Perito NIP Cavaliere Francesco.
InAsta S.p.A.
- DateSeptember 8, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 295 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 100 Lire 1912 Aratrice Pag. 641; Mont. 7 RR (AU g. 32,28) Grading/Status: qFDC
Maison R&C
- DateJuly 1, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 169 Victor-Emmanuel III (1900-1946) 100 lires 1912, R, Rome. Av. Buste en uniforme, la tête nue à gauche. Rv. Allégorie de l'Italie à droite, la tête en arrière, tenant un araire. Fr. 26. 32,20 g. Quelques traces de manipulation sinon Superbe.
Casa d'Aste Montenegro
- DateJune 13, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 429 Regno d'Italia - Vittorio Emanuele III 1900-1946 - 100 lire 1912 Roma av.. Semibusto in uniforme e a testa nuda a sinistra R/ allegoria rappresentante l’Italia agricola, nella mano sinistra un fascio di spighe e con la destra regge l’aratro; ai lati il valore, nell’esergo la data tra il segno di zecca e la stella d’Italia Al rovescio alle ore otto presenta una minuscola imperfezione ma conservazione eccezionale Pagani 641. Montenegro 07. 32.3 g. - Ø 35 - RR Grading/Status: Fdc69
Astarte S.A.
- DateJune 10, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 430 Italy. Kingdom of Italy under the House of Savoy. Vittorio Emanuele III, 1900-1946. 100 Lire. 1912. Roma (Gold, 35.04 mm, 32.3 g). VITTORIO - EMANVELE III, Bust of the King left. Rev. REGNO - D'ITALIA / LIRE - 100, Personification of agricultural Italy with plough and bundle of wheat. Pagani 641. Friedberg 26. MIR 1115b. Successful composition designed by Egidio Boninsegna and engraved by Luigi Georgi. Minor, invisible marks. Good Extremely Fine. Rare.
Cambi Aste
- DateMay 28, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 486 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.100 Lire 1912. Aratrice.Busto a s. R/ L'Italia come aratrice con aratro e spighe. Gig. 4. Molto rara. g. 32,21. Diam. mm. 34,91. Oro. Impercettibili segni di contatto e striature di zecca. SPLSigillata Angelo Bazzoni (SPL).
SINCONA AG
- DateMay 26, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 1629 ITALIEN. Königreich. Vittorio Emanuele III. 1900-1946. 100 Lire 1912 R, Roma. 32.28 g. Mont. 7 (R2). Pagani 641. Fr. 26. Selten. Nur 4'946 Exemplare geprägt / Rare. Only 4,946 pieces minted. Vorzüglich / Extremely Fine. (~€ 4'210/USD 4'545)
Nomisma Aste
- DateMay 24, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 837 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire 1912 - Nomisma 1048 AU RR Grading/Status: SPL-FDC
Taisei Coins Company
- DateMay 24, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 539 Italy. PCGS MS62+. AU. 1912(R). 100 Lire. Emanuele III Gold 100 Lire.
Art-Rite S.r.l.
- DateMay 20, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 153 VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) - 100 lire 1912, Roma. Oro, 32,27 gr. - Diam. 35 mm. Dritto: Semibusto a sinistra, in uniforme; - Rovescio: L'Italia aratrice con aratro e spighe. Nomisma 1048, Gigante 4 Molto raro Lievissimi contatti da produzione ma esemplare di ottima qualità dall'intenso lustro di conio. q.FDC
Heritage Auctions
- DateMay 6, 2025
- Starting price—
- Selling price
Lot 25114 Sought-After 10 Lire Vittorio Emanuele III gold 10 Lire 1912-R MS64 NGC, Rome mint, KM47, Fr-29. The rarest issue of the design-identical 20, 50, and 100 Lire denominations. Though this is the most attainable date from the three-year series, premiums remain high for conditionally-scarce representatives such as this. Flashy and sharp in hand, offering almost all the appeal of Gem condition apart from some chatter in the fields. Ex. The Alexander Collection (Heritage Auction 3037, January 2015, Lot 31231) Metal: Gold Diameter: 18mm Weight: 3.2258g AGW: 0.0933oz Mintage: 6,796 Note for clients in the European Union: This lot is considered by the European Union to be “investment gold”. We believe that it meets the criteria established in Article 344(1), point (2) of Council Directive 2006/112/EC and thus should be exempt from import VAT regardless of the selling price. Any questions or concerns about VAT should be addressed to your accountant or local tax authority.
Artemide Aste s.r.l.
- DateMay 3, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 1149 Vittorio Emanuele III (1900-1943). 100 lire 1912 Aratrice. Pag. (decimali) 641; MIR (Savoia) 1115b. AU. 32.27 g. 35 mm. RR. Di alta conservazione. FDC/qFDC.