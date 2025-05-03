Italy 100 Lire 1912 Victor Emmanuel III

Italy 100 Lire 1912 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Aste, Christmas Auction 2025, Lot 709Italy 100 Lire 1912 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Aste, Christmas Auction 2025, Lot 709
Nomisma Aste
  • Date
    December 14, 2025
  • Starting price
    6920 $
Lot 709 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire 1912 - Nomisma 1048 AU RR Grading/Status: qFDC
Italy 100 Lire 1912 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Aste, Auction 11, Lot 738Italy 100 Lire 1912 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Aste, Auction 11, Lot 738
Nomisma Aste
  • Date
    November 22, 2025
  • Starting price
    11534 $
Lot 738 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire 1912 - Nomisma 1048 AU In slab NGC MS 64 n° 8583806-008. Grading/Status: MS 64
Italy 100 Lire 1912 Victor Emmanuel III - Oslo Myntgalleri AS, Auction no. 41, Lot 474
Oslo Myntgalleri AS
  • Date
    November 22, 2025
  • Starting price
    2939 $
Lot 474 ITALY 100 Lire 1912, Rome. 32.33 g. Fr. 26 Grade: EF-AU
Italy 100 Lire 1912 Victor Emmanuel III - Cambi Aste, Live Auction 1066, Lot 486
Cambi Aste
  • Date
    November 11, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 486 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.100 Lire 1912. Aratrice. VIDEOBusto a s. R/ L'Italia come aratrice con aratro e spighe. Gig. 4. Molto rara. g. 32,22. Diam. mm. 35,12. Oro. Lievi graffi. SPL/q.FDC
Italy 100 Lire 1912 Victor Emmanuel III - Cambi Aste, Live Auction 1066, Lot 1127
Cambi Aste
  • Date
    November 11, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1127 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.100 Lire 1912. Aratrice.Busto a s. R/ L'Italia come aratrice con aratro e spighe. Gig. 4. Molto raro. g. 32,13. Diam. mm. 35,00. Oro. Graffi da pulizia. SPL
Italy 100 Lire 1912 Victor Emmanuel III - Cambi Aste, Live Auction 1066, Lot 487
Cambi Aste
  • Date
    November 11, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 487 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.100 Lire 1912. Aratrice. VIDEOBusto a s. R/ L'Italia come aratrice con aratro e spighe. Gig. 4. Molto raro. g. 32,20. Diam. mm. 35,00. Oro. Lievi graffi e colpetti. Migliore di SPL
Italy 100 Lire 1912 Victor Emmanuel III - Rhenumis, Auction 15, Lot 632
Rhenumis
  • Date
    November 5, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 632 Europa und Übersee Italien 100 Lire, Gold, 1912, Vittorio Emanuele III., Rom, Fb. 26, kl. Rf., Kratzer, Revers berieben, vz.
Italy 100 Lire 1912 Victor Emmanuel III - SINCONA AG, Auction 101, Lot 2934
SINCONA AG
  • Date
    October 27, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2934 ITALIEN. Königreich.   Vittorio Emanuele III. 1900-1946. 100 Lire 1912 R, Roma. Mont. 7 (R2). Pagani 641. Fr. 26. Selten. Nur 4’946 Exemplare geprägt / Rare. Only 4,946 specimens struck. PCGS MS62. (~€ 5’350/USD 6’250)
Italy 100 Lire 1912 Victor Emmanuel III - Art-Rite S.r.l., Auction 112 - Numismatics, Lot 201
Art-Rite S.r.l.
  • Date
    September 25, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 201 VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) - 100 lire 1912, Aratrice, Roma. Oro, n.d. Dritto: Semibusto a sinistra in uniforme; - Rovescio: L'Italia aratrice con aratro e spighe. Gigante 4 Molto raro Rovescio di ottima qualità. Sigillato SPL-FDC dal Perito NIP Cavaliere Francesco.
Italy 100 Lire 1912 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 295Italy 100 Lire 1912 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 295
InAsta S.p.A.
  • Date
    September 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 295 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 100 Lire 1912 Aratrice Pag. 641; Mont. 7 RR (AU g. 32,28) Grading/Status: qFDC
Italy 100 Lire 1912 Victor Emmanuel III - Maison R&C, Auction 2, Lot 169
Maison R&C
  • Date
    July 1, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 169 Victor-Emmanuel III (1900-1946) 100 lires 1912, R, Rome. Av. Buste en uniforme, la tête nue à gauche. Rv. Allégorie de l'Italie à droite, la tête en arrière, tenant un araire. Fr. 26. 32,20 g. Quelques traces de manipulation sinon Superbe.
Italy 100 Lire 1912 Victor Emmanuel III, Obverse - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Lot 429Italy 100 Lire 1912 Victor Emmanuel III, Reverse - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Lot 429
Casa d'Aste Montenegro
  • Date
    June 13, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 429 Regno d'Italia - Vittorio Emanuele III 1900-1946 - 100 lire 1912 Roma av.. Semibusto in uniforme e a testa nuda a sinistra R/ allegoria rappresentante l’Italia agricola, nella mano sinistra un fascio di spighe e con la destra regge l’aratro; ai lati il valore, nell’esergo la data tra il segno di zecca e la stella d’Italia Al rovescio alle ore otto presenta una minuscola imperfezione ma conservazione eccezionale Pagani 641. Montenegro 07. 32.3 g. - Ø 35 - RR Grading/Status: Fdc69
Italy 100 Lire 1912 Victor Emmanuel III - Astarte S.A., Auction 24, Lot 430
Astarte S.A.
  • Date
    June 10, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 430 Italy. Kingdom of Italy under the House of Savoy. Vittorio Emanuele III, 1900-1946. 100 Lire. 1912. Roma (Gold, 35.04 mm, 32.3 g). VITTORIO - EMANVELE III, Bust of the King left. Rev. REGNO - D'ITALIA / LIRE - 100, Personification of agricultural Italy with plough and bundle of wheat. Pagani 641. Friedberg 26. MIR 1115b. Successful composition designed by Egidio Boninsegna and engraved by Luigi Georgi. Minor, invisible marks. Good Extremely Fine. Rare.
Italy 100 Lire 1912 Victor Emmanuel III - Cambi Aste, Live Auction 1024, Lot 486
Cambi Aste
  • Date
    May 28, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 486 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.100 Lire 1912. Aratrice.Busto a s. R/ L'Italia come aratrice con aratro e spighe. Gig. 4. Molto rara. g. 32,21. Diam. mm. 34,91. Oro. Impercettibili segni di contatto e striature di zecca. SPLSigillata Angelo Bazzoni (SPL).
Italy 100 Lire 1912 Victor Emmanuel III - SINCONA AG, Auction 97, Lot 1629
SINCONA AG
  • Date
    May 26, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1629 ITALIEN. Königreich. Vittorio Emanuele III. 1900-1946.   100 Lire 1912 R, Roma. 32.28 g. Mont. 7 (R2). Pagani 641. Fr. 26. Selten. Nur 4'946 Exemplare geprägt / Rare. Only 4,946 pieces minted. Vorzüglich / Extremely Fine. (~€ 4'210/USD 4'545)
Italy 100 Lire 1912 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Aste, Auction 10, Lot 837Italy 100 Lire 1912 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Aste, Auction 10, Lot 837
Nomisma Aste
  • Date
    May 24, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 837 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire 1912 - Nomisma 1048 AU RR Grading/Status: SPL-FDC
Italy 100 Lire 1912 Victor Emmanuel III - Taisei Coins Company, May 2025 Auction, Lot 539
Taisei Coins Company
  • Date
    May 24, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 539 Italy. PCGS MS62+. AU. 1912(R). 100 Lire. Emanuele III Gold 100 Lire.
Italy 100 Lire 1912 Victor Emmanuel III - Art-Rite S.r.l., Auction 106, Lot 153
Art-Rite S.r.l.
  • Date
    May 20, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 153 VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) - 100 lire 1912, Roma. Oro, 32,27 gr. - Diam. 35 mm. Dritto: Semibusto a sinistra, in uniforme; - Rovescio: L'Italia aratrice con aratro e spighe. Nomisma 1048, Gigante 4 Molto raro Lievissimi contatti da produzione ma esemplare di ottima qualità dall'intenso lustro di conio. q.FDC
Italy 100 Lire 1912 Victor Emmanuel III, Obverse - Heritage Auctions, Auction #61501, Lot 25114Italy 100 Lire 1912 Victor Emmanuel III, Reverse - Heritage Auctions, Auction #61501, Lot 25114
Heritage Auctions
  • Date
    May 6, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 25114 Sought-After 10 Lire Vittorio Emanuele III gold 10 Lire 1912-R MS64 NGC, Rome mint, KM47, Fr-29. The rarest issue of the design-identical 20, 50, and 100 Lire denominations. Though this is the most attainable date from the three-year series, premiums remain high for conditionally-scarce representatives such as this. Flashy and sharp in hand, offering almost all the appeal of Gem condition apart from some chatter in the fields. Ex. The Alexander Collection (Heritage Auction 3037, January 2015, Lot 31231) Metal: Gold Diameter: 18mm Weight: 3.2258g AGW: 0.0933oz Mintage: 6,796 Note for clients in the European Union: This lot is considered by the European Union to be “investment gold”. We believe that it meets the criteria established in Article 344(1), point (2) of Council Directive 2006/112/EC and thus should be exempt from import VAT regardless of the selling price. Any questions or concerns about VAT should be addressed to your accountant or local tax authority.
Italy 100 Lire 1912 Victor Emmanuel III - Artemide Aste s.r.l., Auction LXIII, Lot 1149
Artemide Aste s.r.l.
  • Date
    May 3, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1149 Vittorio Emanuele III (1900-1943). 100 lire 1912 Aratrice. Pag. (decimali) 641; MIR (Savoia) 1115b. AU. 32.27 g. 35 mm. RR. Di alta conservazione. FDC/qFDC.
