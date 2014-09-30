Italy 100 Lire 1878 Victor Emmanuel II

Italy 100 Lire 1878 Victor Emmanuel II - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 44, Lot 1079
Bolaffi S.p.A.
  • Date
    December 6, 2023
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1079 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 100 Lire 1878 NGC MS 62 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - Molto rara, solo 294 esemplari coniati - Cert. #6637268-003 (Bol. n. R19) (Gig. n. 3) (Mont. n. 128) (Pag. n. 453).
Italy 100 Lire 1878 Victor Emmanuel II - Cambi Aste, Auction 881, Lot 1204
Cambi Aste
  • Date
    November 8, 2023
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1204 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE II DI SAVOIA, 1861-1878., 100 Lire 1878. Roma. Testa a s. R/ Stemma coronato tra due rami di alloro crescenti, attorno collare dell'Annunziata. Gig. 3. Rarissima. g. 32,15. Diam. mm. 34,53. Oro. Colpi abilmente ripresi sui bordi, lievi abrasioni da pulizia. Più di SPL Cartellino Numismatica Bobba. Estimate: EUR 15000 - 18000
Italy 100 Lire 1878 Victor Emmanuel II - Nomisma Spa, Auction 68, Lot 1275
Nomisma Spa
  • Date
    September 2, 2023
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1275 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 100 Lire 1878 R - Nomisma 845 AU RRR Tiratura di soli 294 esemplari. Colpetto al bordo SPL+/SPL-FDC.
Italy 100 Lire 1878 Victor Emmanuel II - Nomisma Aste, AUCTION 3, Lot 2439
Nomisma Aste
  • Date
    May 2, 2023
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2439 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 100 Lire 1878 R - Nomisma 845 AU RRR Colpetti al bordo. Minor rim nicks. M.di SPL.
Italy 100 Lire 1878 Victor Emmanuel II - Numismatica Ars Classica Spa, AUCTION 129, Lot 44
Numismatica Ars Classica Spa
  • Date
    December 1, 2021
  • Starting price
  • Selling price
Lot 44 VITTORIO EMANUELE II (1861-1878)   100 Lire 1864, Torino oro gr. 32,23. D/ VITTORIO EMANUELE II Testa a sinistra, sotto al collo FERRARIS, in basso 1864. Rv: REGNO - D’ITALIA Stemma coronato tra due rami di alloro crescenti, attorno collare dell’Annunziata; in basso T L• 100 [BN]. Contorno rigato. Pagani 451, MIR 1076a, Friedberg 8. NGC5781496-001, MS63. Molto rara. q.Fdc Ex Marco Ratto, Milano 1992. MS 63 è la massima conservazione certificata per questa emissione. Conservazione eccezionale per questa moneta coniata in 579 esemplari. Secondo il Carboneri furono coniati posteriormente con millesimo 1864; 474 nel 1865 e 105 nel 1867. Di diametro leggermente inferiore alle emissioni di Roma del 1872 e 1878.
Italy 100 Lire 1878 Victor Emmanuel II - Numismatica Ars Classica Spa, AUCTION 129, Lot 88
Numismatica Ars Classica Spa
  • Date
    December 1, 2021
  • Starting price
  • Selling price
Lot 88 VITTORIO EMANUELE II (1861-1878)   100 Lire 1872, oro gr. 32,21. Pagani 452, MIR 1076b, Friedberg 9. Molto rara. q.Fdc Leggere fluorescenze di rame su fondi lucenti e privi di “hairlines”. Periziata Alberto Varesi.
Italy 100 Lire 1878 Victor Emmanuel II - Pandolfini Casa d'Aste, Auction, Lot 216
Pandolfini Casa d'Aste
  • Date
    June 25, 2021
  • Starting price
  • Selling price
Lot 216 SAVOIA. VITTORIO EMANUELE II (1861-1878) 100 LIRE 1878 Roma Ar Gig. 3  Mont. 128 Rarissima SPL Very rare EF Esemplare che unisce alla rarità uno stato conservativo eccellente. Tiratura di soli 294 esemplari. .
Italy 100 Lire 1878 Victor Emmanuel II - Bolaffi S.p.A., Auction 38, Lot 719
Bolaffi S.p.A.
  • Date
    December 10, 2020
  • Starting price
  • Selling price
Lot 719 Regno d Italia-Vittorio Emanuele II (1861-1878) 100 Lire 1864 NGC AU58 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell Annunziata - Molto rara - <em>Cert. #5882530-002 </em>(Bol. n. R19) (Gig. n. 1) (Mont. n. 126) (Pag. n. 451).
Italy 100 Lire 1878 Victor Emmanuel II - Bolaffi S.p.A., Auction 37, Lot 900
Bolaffi S.p.A.
  • Date
    July 9, 2020
  • Starting price
  • Selling price
Lot 900 100 Lire 1872 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra  - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell' Annunziata  - Molto rara - Lievissimi graffi e colpetti, ma di buona qualità e con fondi lucenti, q.SPL (Bol. n. R19) (Gig. n. 2) (Mont. n. 127) (Pag. n. 452).
Italy 100 Lire 1878 Victor Emmanuel II - Bolaffi S.p.A., Auction 37, Lot 898
Bolaffi S.p.A.
  • Date
    July 9, 2020
  • Starting price
  • Selling price
Lot 898 100 Lire 1864 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - Molto rara - Lievi segni sul contorno, ma in generale esemplare di ottima freschezza, q.SPL (Bol. n. R19) (Gig. n. 1) (Mont. n. 126) (Pag. n. 451).
Italy 100 Lire 1878 Victor Emmanuel II - Bolaffi S.p.A., Auction 37, Lot 899
Bolaffi S.p.A.
  • Date
    July 9, 2020
  • Starting price
  • Selling price
Lot 899 100 Lire 1872 NGC MS64 PL - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - Molto rara - Di alta qualità, con fondi speculari e gradevole patina con riflessi rossi (Bol. n. R19) (Gig. n. 2) (Mont. n. 127) (Pag. n. 452).
Italy 100 Lire 1878 Victor Emmanuel II - Bolaffi S.p.A., Auction 35 – Day 2, Lot 1205
Bolaffi S.p.A.
  • Date
    November 29, 2019
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1205 100 Lire 1864 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - Molto rara - Lievi colpetti sul bordo del diritto, ma in generale di buona qualità (Bol. n. R19) (Gig. n. 1) (Mont. n. 126) (Pag. n. 451).
Italy 100 Lire 1878 Victor Emmanuel II - Bolaffi S.p.A., Auction 35 – Day 2, Lot 1206
Bolaffi S.p.A.
  • Date
    November 29, 2019
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1206 100 Lire 1872 PCGS MS61 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - Molto rara - Gradevole patina (Bol. n. R19) (Gig. n. 2) (Mont. n. 127) (Pag. n. 452).
Italy 100 Lire 1878 Victor Emmanuel II - Bolaffi S.p.A., Auction 34 – Day 2 - Sessions IV and V, Lot 1560
Bolaffi S.p.A.
  • Date
    May 31, 2019
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1560 100 Lire 1872 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - Molto rara - Sigillata e corredata dal certificato fotografico di Numismatica Larici (n. 5792 del 4.2.2016 - "SPL+") (Bol. n. R19) (Gig. n. 2) (Mont. n. 127) (Pag. n. 452)
Italy 100 Lire 1878 Victor Emmanuel II - Bolaffi S.p.A., Auction 34 – Day 2 - Sessions IV and V, Lot 1559
Bolaffi S.p.A.
  • Date
    May 31, 2019
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1559 100 Lire 1864 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - Molto rara - Sigillata e corredata dal certificato fotografico di Numismatica Larici (n. 5791 del 4.2.2016 - "SPL+") (Bol. n. R19) (Gig. n. 1) (Mont. n. 126) (Pag. n. 451)
Italy 100 Lire 1878 Victor Emmanuel II - MDC Monaco, Auction n°4, Lot 992
MDC Monaco
  • Date
    November 15, 2018
  • Starting price
  • Selling price
Lot 992 Victor Emmanuel II (1861-1878). 100 Lire, 1878, Rome. Av. Tête nue à gauche. Rv. Écu couronné. Mont. 128, Fr. 9. 32,24 grs. Magnifique exemplaire avec sa fraîcheur de frappe, Superbe à Fleur de coin
Italy 100 Lire 1878 Victor Emmanuel II - Bolaffi S.p.A., Auction 32 – Session 3&4, Lot 1191
Bolaffi S.p.A.
  • Date
    June 1, 2018
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1191 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 100 Lire 1878 - Zecca: Roma - Diritto: effiggie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - Molto rara, solo 294 esemplari coniati - Vari colpetti, ma moneta ancora di ottima freschezza (Bol. n. R19) (Gig. n. 3) (Mont. n. 128) (Pag. n. 453)
Italy 100 Lire 1878 Victor Emmanuel II - Bolaffi S.p.A., Auction 31 - Session 3&4, Lot 1104
Bolaffi S.p.A.
  • Date
    November 30, 2017
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1104 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 100 Lire 1878 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - Molto rara, solo 294 esemplari coniati - Lievi colpetti sui bordi, ma esemplare di qualità molto buona con tracce dell'originale lucentezza dei fondi (Bol. n. R19) (Gig. n. 3) (Mont. n. 128) (Pag. n. 453)
Italy 100 Lire 1878 Victor Emmanuel II - Nomisma Spa, Auction 54, Lot 2356
Nomisma Spa
  • Date
    August 30, 2016
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2356 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 100 Lire 1878 – Nomisma 845; Pag. 453; Mont. 128 AU RRR Coniati 294 esemplari. Sigillato SPL/FDC da Angelo Bazzoni. Minimi segnetti da contatto SPL/FDC
Italy 100 Lire 1878 Victor Emmanuel II - H.D. Rauch, Auction 95, Lot 1302
H.D. Rauch
  • Date
    September 30, 2014
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1302 ITALIEN Königreich Italien (B) Vittorio Emanuele II. 1859/1861-1878 100 Lire 1872, Roma Fr:9, Mont:127 RR vzgl.
