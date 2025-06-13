Italy 10 Lire 1946 Republic
Nomisma Aste
- DateDecember 14, 2025
- Starting price288 $
Lot 793 ITALIA Repubblica monetazione in lire (1946-2001) 10 Lire 1946 - Gig. 229 IT R Grado di certificazione più alto di PCGS, in slab MS 65 n° 36035812. Grading/Status: MS 65
Thesaurus s.r.l.
- DateDecember 10, 2025
- Starting price58 $
Lot 897 REPUBBLICA ITALIANA - LIRE 10 - Anno 1946 - D/Pegaso a s. R/Ramo d'olivo con sotto il valore e la data - It - P.2301 RARA qSPL
Thesaurus s.r.l.
- DateDecember 10, 2025
- Starting price69 $
Lot 893 REPUBBLICA ITALIANA - LIRE 10 - Anno 1946 - D/Pegaso a s. R/Ramo d'olivo con sotto il valore e la data (Posizionando la faccia del dritto con il pegaso in alto la legenda del contorno è dritta) -It - P.2301 RARA SPL
Thesaurus s.r.l.
- DateDecember 10, 2025
- Starting price58 $
Lot 894 REPUBBLICA ITALIANA - LIRE 10 - Anno 1946 - D/Pegaso a s. R/Ramo d'olivo con sotto il valore e la data (Posizionando la faccia del dritto con il pegaso in alto la legenda del contorno è dritta) -It - P.2301 RARA qSPL
Thesaurus s.r.l.
- DateDecember 10, 2025
- Starting price58 $
Lot 896 REPUBBLICA ITALIANA - LIRE 10 - Anno 1946 - D/Pegaso a s. R/Ramo d'olivo con sotto il valore e la data (Posizionando la faccia del dritto con il pegaso in alto la legenda del contorno è Capovolta) -It - P.2301 RARA BB+
Thesaurus s.r.l.
- DateDecember 10, 2025
- Starting price69 $
Lot 895 REPUBBLICA ITALIANA - LIRE 10 - Anno 1946 - D/Pegaso a s. R/Ramo d'olivo con sotto il valore e la data (Posizionando la faccia del dritto con il pegaso in alto la legenda del contorno è dritta) -It - P.2301 RARA qSPL
InAsta S.p.A.
- DateNovember 24, 2025
- Starting price219 $
Lot 2281 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 10 Lire 1946 Mont. 3 R IT Colpetto Grading/Status: qFDC Notes Colpetto
Studio Numismatico Raffaele Negrini
- DateNovember 21, 2025
- Starting price346 $
Lot 1223 DIECI LIRE 1946 AL GR. 3,01 R CONSERVAZIONE ECCEZIONALE Grading/Status: FDC
Numismatica Raponi
- DateNovember 16, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 735 Repubblica Italiana. 1946 lire 10 It. Gig., 229. Rara. Grading/Status: SPL+
Numismatica Raponi
- DateNovember 16, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 736 Repubblica Italiana. 1946 lire 10 It. Gig., 229. Rara. Grading/Status: SPL
GMA Numismatica Napoli srl
- DateSeptember 26, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 307 Repubblica Italiana (dal 1946). 10 Lire 1946. IT. Gig.229. R Sigillata Antonio Rennella SPL. Grading/Status: SPL Notes Diritti d'Asta: 18%
GMA Numismatica Napoli srl
- DateSeptember 26, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 309 Repubblica Italiana (dal 1946). 10 Lire 1949 con legenda capovolta. IT. Gig.232. Periziata Marco Esposito FDC. Grading/Status: FDC Notes Diritti d'Asta: 18%
GMA Numismatica Napoli srl
- DateSeptember 26, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 310 Repubblica Italiana (dal 1946). 10 Lire 1950. IT. Gig.233. Periziata Marco Esposito FDC. Grading/Status: FDC Notes Diritti d'Asta: 18%
ACM Aste srl
- DateSeptember 19, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 753 10 Lire 1946. It. Gig. 229. qFDC/FDC. Perizia Raponi. R. Grading/Status: qFDC/FDC Material IT
InAsta S.p.A.
- DateSeptember 8, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 3043 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 10 Lire 1946 Mont. 3 R IT Grading/Status: qSPL
Nomisma Spa
- DateSeptember 5, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 1987 REPUBBLICA ITALIANA (1946-) 10 Lire 1946 - Gig. 229 IT R Minimi colpetti al bordo Grading/Status: FDC
Nomisma Spa
- DateSeptember 5, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 1985 REPUBBLICA ITALIANA (1946-) 10 Lire 1946 Prova - IT In slab NGC MS 63 cod. 3216388-008 Grading/Status: MS 63
Numismatica Italia
- DateJuly 11, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 365 ITALY - Republic Italy - Republic (1946 - date) 10 Lire Ulivo OBVERSE : - / Pegasus, in-flight to left - below REPUBBLICA ITALIANA REVERSE : - / the olive branch of fruit with leaves - side L. - 10 - below R - 1948 Date : 1948 Mint : R - Rome Material : Al Diameter [mm] : 28,97 Weight [g] : 3,04 Rarity : NC Conservation : XF/UNC Bibliographical references : KM 90, Gig. 231 INDICATIVE AUCTION VALUE (if available) : Inasta A105, l2940, 06/03/2023 - XF - 13 (Hammer Price) NOTES : Hairlines
Sartor Numismatica
- DateJune 27, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 283 Repubblica Italiana (dal 1946) 10 Lire 1946 Ulivo - Gig. 229 It R • Sigillata qFDC da F. Cavalire. Grading/Status: qFDC
Casa d'Aste Montenegro
- DateJune 13, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 471 - 10 lire 1946 Roma. Pegaso a sinistra R/ ramo d’ulivo tra valore, nel basso la data con a sinistra il segno di zecca Montenegro 03. 2.99 g. - Ø 29 - R Grading/Status: Fdc67