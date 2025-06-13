Italy 10 Lire 1946 Republic

Italy 10 Lire 1946 Republic, Obverse - Nomisma Aste, Christmas Auction 2025, Lot 793Italy 10 Lire 1946 Republic, Reverse - Nomisma Aste, Christmas Auction 2025, Lot 793
Nomisma Aste
  • Date
    December 14, 2025
  • Starting price
    288 $
Lot 793 ITALIA Repubblica monetazione in lire (1946-2001) 10 Lire 1946 - Gig. 229 IT R Grado di certificazione più alto di PCGS, in slab MS 65 n° 36035812. Grading/Status: MS 65
Italy 10 Lire 1946 Republic - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Lot 897
Thesaurus s.r.l.
  • Date
    December 10, 2025
  • Starting price
    58 $
Lot 897 REPUBBLICA ITALIANA - LIRE 10 - Anno 1946 - D/Pegaso a s. R/Ramo d'olivo con sotto il valore e la data - It - P.2301 RARA qSPL
Italy 10 Lire 1946 Republic - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Lot 893
Thesaurus s.r.l.
  • Date
    December 10, 2025
  • Starting price
    69 $
Lot 893 REPUBBLICA ITALIANA - LIRE 10 - Anno 1946 - D/Pegaso a s. R/Ramo d'olivo con sotto il valore e la data (Posizionando la faccia del dritto con il pegaso in alto la legenda del contorno è dritta) -It - P.2301 RARA SPL
Italy 10 Lire 1946 Republic - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Lot 894
Thesaurus s.r.l.
  • Date
    December 10, 2025
  • Starting price
    58 $
Lot 894 REPUBBLICA ITALIANA - LIRE 10 - Anno 1946 - D/Pegaso a s. R/Ramo d'olivo con sotto il valore e la data (Posizionando la faccia del dritto con il pegaso in alto la legenda del contorno è dritta) -It - P.2301 RARA qSPL
Italy 10 Lire 1946 Republic - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Lot 896
Thesaurus s.r.l.
  • Date
    December 10, 2025
  • Starting price
    58 $
Lot 896 REPUBBLICA ITALIANA - LIRE 10 - Anno 1946 - D/Pegaso a s. R/Ramo d'olivo con sotto il valore e la data (Posizionando la faccia del dritto con il pegaso in alto la legenda del contorno è Capovolta) -It - P.2301 RARA BB+
Italy 10 Lire 1946 Republic - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Lot 895
Thesaurus s.r.l.
  • Date
    December 10, 2025
  • Starting price
    69 $
Lot 895 REPUBBLICA ITALIANA - LIRE 10 - Anno 1946 - D/Pegaso a s. R/Ramo d'olivo con sotto il valore e la data (Posizionando la faccia del dritto con il pegaso in alto la legenda del contorno è dritta) -It - P.2301 RARA qSPL
Italy 10 Lire 1946 Republic, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 2281Italy 10 Lire 1946 Republic, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 2281
InAsta S.p.A.
  • Date
    November 24, 2025
  • Starting price
    219 $
Lot 2281 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 10 Lire 1946 Mont. 3 R IT Colpetto Grading/Status: qFDC Notes Colpetto
Italy 10 Lire 1946 Republic, Obverse - Studio Numismatico Raffaele Negrini, E-Live Auction November 2025, Lot 1223Italy 10 Lire 1946 Republic, Reverse - Studio Numismatico Raffaele Negrini, E-Live Auction November 2025, Lot 1223
Studio Numismatico Raffaele Negrini
  • Date
    November 21, 2025
  • Starting price
    346 $
Lot 1223 DIECI LIRE 1946 AL GR. 3,01 R CONSERVAZIONE ECCEZIONALE Grading/Status: FDC
Italy 10 Lire 1946 Republic, Obverse - Numismatica Raponi, E-Live Auction 3, Lot 735Italy 10 Lire 1946 Republic, Reverse - Numismatica Raponi, E-Live Auction 3, Lot 735
Numismatica Raponi
  • Date
    November 16, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 735 Repubblica Italiana. 1946 lire 10 It. Gig., 229. Rara. Grading/Status: SPL+
Italy 10 Lire 1946 Republic, Obverse - Numismatica Raponi, E-Live Auction 3, Lot 736Italy 10 Lire 1946 Republic, Reverse - Numismatica Raponi, E-Live Auction 3, Lot 736
Numismatica Raponi
  • Date
    November 16, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 736 Repubblica Italiana. 1946 lire 10 It. Gig., 229. Rara. Grading/Status: SPL
Italy 10 Lire 1946 Republic, Obverse - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 9, Lot 307Italy 10 Lire 1946 Republic, Reverse - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 9, Lot 307
GMA Numismatica Napoli srl
  • Date
    September 26, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 307 Repubblica Italiana (dal 1946). 10 Lire 1946. IT. Gig.229. R Sigillata Antonio Rennella SPL. Grading/Status: SPL Notes Diritti d'Asta: 18%
Italy 10 Lire 1946 Republic, Obverse - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 9, Lot 309Italy 10 Lire 1946 Republic, Reverse - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 9, Lot 309
GMA Numismatica Napoli srl
  • Date
    September 26, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 309 Repubblica Italiana (dal 1946). 10 Lire 1949 con legenda capovolta. IT. Gig.232. Periziata Marco Esposito FDC. Grading/Status: FDC Notes Diritti d'Asta: 18%
Italy 10 Lire 1946 Republic, Obverse - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 9, Lot 310Italy 10 Lire 1946 Republic, Reverse - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 9, Lot 310
GMA Numismatica Napoli srl
  • Date
    September 26, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 310 Repubblica Italiana (dal 1946). 10 Lire 1950. IT. Gig.233. Periziata Marco Esposito FDC. Grading/Status: FDC Notes Diritti d'Asta: 18%
Italy 10 Lire 1946 Republic, Obverse - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Lot 753Italy 10 Lire 1946 Republic, Reverse - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Lot 753
ACM Aste srl
  • Date
    September 19, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 753 10 Lire 1946. It. Gig. 229. qFDC/FDC. Perizia Raponi. R. Grading/Status: qFDC/FDC Material IT
Italy 10 Lire 1946 Republic, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 3043Italy 10 Lire 1946 Republic, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 3043
InAsta S.p.A.
  • Date
    September 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 3043 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 10 Lire 1946 Mont. 3 R IT Grading/Status: qSPL
Italy 10 Lire 1946 Republic, Obverse - Nomisma Spa, Auction 74, Lot 1987Italy 10 Lire 1946 Republic, Reverse - Nomisma Spa, Auction 74, Lot 1987
Nomisma Spa
  • Date
    September 5, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1987 REPUBBLICA ITALIANA (1946-) 10 Lire 1946 - Gig. 229 IT R Minimi colpetti al bordo Grading/Status: FDC
Italy 10 Lire 1946 Republic, Obverse - Nomisma Spa, Auction 74, Lot 1985Italy 10 Lire 1946 Republic, Reverse - Nomisma Spa, Auction 74, Lot 1985
Nomisma Spa
  • Date
    September 5, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1985 REPUBBLICA ITALIANA (1946-) 10 Lire 1946 Prova - IT In slab NGC MS 63 cod. 3216388-008 Grading/Status: MS 63
Italy 10 Lire 1946 Republic - Numismatica Italia, Auction 2, Lot 365
Numismatica Italia
  • Date
    July 11, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 365 ITALY - Republic Italy - Republic (1946 - date) 10 Lire Ulivo OBVERSE : - / Pegasus, in-flight to left - below REPUBBLICA ITALIANA REVERSE : - / the olive branch of fruit with leaves - side L. - 10 - below R - 1948 Date : 1948 Mint : R - Rome Material : Al Diameter [mm] : 28,97 Weight [g] : 3,04 Rarity : NC Conservation : XF/UNC Bibliographical references : KM 90, Gig. 231 INDICATIVE AUCTION VALUE (if available) : Inasta A105, l2940, 06/03/2023 - XF - 13 (Hammer Price) NOTES : Hairlines
Italy 10 Lire 1946 Republic, Obverse - Sartor Numismatica, Auction 5, Lot 283Italy 10 Lire 1946 Republic, Reverse - Sartor Numismatica, Auction 5, Lot 283
Sartor Numismatica
  • Date
    June 27, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 283 Repubblica Italiana (dal 1946) 10 Lire 1946 Ulivo - Gig. 229 It R • Sigillata qFDC da F. Cavalire. Grading/Status: qFDC
Italy 10 Lire 1946 Republic, Obverse - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Lot 471Italy 10 Lire 1946 Republic, Reverse - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Lot 471
Casa d'Aste Montenegro
  • Date
    June 13, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 471 - 10 lire 1946 Roma. Pegaso a sinistra R/ ramo d’ulivo tra valore, nel basso la data con a sinistra il segno di zecca Montenegro 03. 2.99 g. - Ø 29 - R Grading/Status: Fdc67
