Italy 10 Lire 1936 Victor Emmanuel III

Italy 10 Lire 1936 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Lot 2043Italy 10 Lire 1936 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Lot 2043
Nomisma Aste
  • Date
    December 15, 2025
  • Starting price
    92 $
Lot 2043 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1936 An. XIV - Nomisma 1121 AG Grading/Status: SPL-FDC
Italy 10 Lire 1936 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Lot 2044Italy 10 Lire 1936 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Lot 2044
Nomisma Aste
  • Date
    December 15, 2025
  • Starting price
    58 $
Lot 2044 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1936 An. XIV - Nomisma 1121 AG Colpetto al bordo. Grading/Status: qFDC
Italy 10 Lire 1936 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Lot 2042Italy 10 Lire 1936 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Lot 2042
Nomisma Aste
  • Date
    December 15, 2025
  • Starting price
    92 $
Lot 2042 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1936 An. XIV - Nomisma 1121 AG Grading/Status: FDC
Italy 10 Lire 1936 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1840Italy 10 Lire 1936 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1840
InAsta S.p.A.
  • Date
    November 24, 2025
  • Starting price
    14 $
Lot 1840 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1936 XIV Impero Pag. 700; Mont. 101 AG Grading/Status: BB-SPL
Italy 10 Lire 1936 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1831Italy 10 Lire 1936 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1831
InAsta S.p.A.
  • Date
    November 24, 2025
  • Starting price
    40 $
Lot 1831 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1936 XIV Impero Pag. 700; Mont. 101 AG Grading/Status: SPL+/qFDC
Italy 10 Lire 1936 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1837Italy 10 Lire 1936 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1837
InAsta S.p.A.
  • Date
    November 24, 2025
  • Starting price
    29 $
Lot 1837 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1936 XIV Impero Pag. 700; Mont. 101 AG Colpetto Grading/Status: SPL/SPL+ Notes Colpetto
Italy 10 Lire 1936 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1838Italy 10 Lire 1936 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1838
InAsta S.p.A.
  • Date
    November 24, 2025
  • Starting price
    29 $
Lot 1838 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1936 XIV Impero Pag. 700; Mont. 101 AG Colpetto Grading/Status: SPL Notes Colpetto
Italy 10 Lire 1936 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1834Italy 10 Lire 1936 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1834
InAsta S.p.A.
  • Date
    November 24, 2025
  • Starting price
    35 $
Lot 1834 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1936 XIV Impero Pag. 700; Mont. 101 AG Grading/Status: SPL+
Italy 10 Lire 1936 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1835Italy 10 Lire 1936 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1835
InAsta S.p.A.
  • Date
    November 24, 2025
  • Starting price
    30 $
Lot 1835 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1936 XIV Impero Pag. 700; Mont. 101 AG Grading/Status: SPL/SPL+
Italy 10 Lire 1936 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1839Italy 10 Lire 1936 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1839
InAsta S.p.A.
  • Date
    November 24, 2025
  • Starting price
    29 $
Lot 1839 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1936 XIV Impero Pag. 700; Mont. 101 AG Patinata Grading/Status: SPL Notes Patinata
Italy 10 Lire 1936 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1833Italy 10 Lire 1936 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1833
InAsta S.p.A.
  • Date
    November 24, 2025
  • Starting price
    35 $
Lot 1833 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1936 XIV Impero Pag. 700; Mont. 101 AG Colpetto Grading/Status: SPL+ Notes Colpetto
Italy 10 Lire 1936 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1836Italy 10 Lire 1936 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1836
InAsta S.p.A.
  • Date
    November 24, 2025
  • Starting price
    29 $
Lot 1836 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1936 XIV Impero Pag. 700; Mont. 101 AG Colpetto Grading/Status: SPL/SPL+ Notes Colpetto
Italy 10 Lire 1936 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1832Italy 10 Lire 1936 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1832
InAsta S.p.A.
  • Date
    November 24, 2025
  • Starting price
    40 $
Lot 1832 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1936 XIV Impero Pag. 700; Mont. 101 AG Sigillata Loris Zanirato Grading/Status: SPL-FDC Notes Sigillata Loris Zanirato
Italy 10 Lire 1936 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Aste, Auction 11, Lot 775Italy 10 Lire 1936 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Aste, Auction 11, Lot 775
Nomisma Aste
  • Date
    November 22, 2025
  • Starting price
    92 $
Lot 775 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1936 An. XIV - Nomisma 1121 AG Grading/Status: FDC
Italy 10 Lire 1936 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Aste, Auction 11, Lot 774Italy 10 Lire 1936 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Aste, Auction 11, Lot 774
Nomisma Aste
  • Date
    November 22, 2025
  • Starting price
    115 $
Lot 774 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1936 An. XIV - Nomisma 1121 AG Magnifica patina dalle bellissime iridescenze. Grading/Status: FDC
Italy 10 Lire 1936 Victor Emmanuel III, Obverse - Heritage Auctions, Auction #232547, Lot 63231Italy 10 Lire 1936 Victor Emmanuel III, Reverse - Heritage Auctions, Auction #232547, Lot 63231
Heritage Auctions
  • Date
    November 19, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 63231 Vittorio Emanuele III 10 Lire Anno XIV (1936)-R UNC Details (Cleaned) NGC, Rome mint, KM80. From the Globus Collection Metal: Silver Diameter: 27mm Weight: 10g ASW: 0.2684oz Melt Value: $14.49 Silver Spot: $54/oz (11-13-2025 2:52AM CT) Mintage: 619,000
Italy 10 Lire 1936 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lot 2254Italy 10 Lire 1936 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lot 2254
Nomisma Spa
  • Date
    November 17, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2254 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1936 - Nomisma 1121 AG Sigillata qFDC da Marco Esposito Grading/Status: qFDC
Italy 10 Lire 1936 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lot 2257Italy 10 Lire 1936 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lot 2257
Nomisma Spa
  • Date
    November 17, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2257 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1936 - Nomisma 1121 AG Grading/Status: SPL
Italy 10 Lire 1936 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lot 2256Italy 10 Lire 1936 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lot 2256
Nomisma Spa
  • Date
    November 17, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2256 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1936 - Nomisma 1121 AG Grading/Status: SPL/SPL+
Italy 10 Lire 1936 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lot 2258Italy 10 Lire 1936 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Lot 2258
Nomisma Spa
  • Date
    November 17, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2258 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1927*, 1936 - AG Lotto di due monete, colpetti al bordo Grading/Status: BB
