Italy 10 Lire 1930 Victor Emmanuel III

Italy 10 Lire 1930 Victor Emmanuel III - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Lot 839
Thesaurus s.r.l.
  • Date
    December 10, 2025
  • Starting price
    81 $
Lot 839 REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 10 LIRE - Anno 1930 - Biga - D/Testa nuda a sinistra R/Biga a sinistra. All'esergo il valore, la data ed il segno di zecca - Ar - P.695 qFDC/FDC
Italy 10 Lire 1930 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1827Italy 10 Lire 1930 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1827
InAsta S.p.A.
  • Date
    November 24, 2025
  • Starting price
    35 $
Lot 1827 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1930 Biga Pag. 695; Mont. 95 R AG Grading/Status: BB+
Italy 10 Lire 1930 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Lot 3618Italy 10 Lire 1930 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Lot 3618
Nomisma Spa
  • Date
    September 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 3618 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1930 - Nomisma 1116 AG Graffio al R/ Grading/Status: SPL+/qFDC
Italy 10 Lire 1930 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 320Italy 10 Lire 1930 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 320
InAsta S.p.A.
  • Date
    September 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 320 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1930 Biga Pag. 695; Mont. 95 R AG Patinata Grading/Status: SPL Notes Patinata
Italy 10 Lire 1930 Victor Emmanuel III - Artemide Aste s.r.l., Auction 71E, Lot 905
Artemide Aste s.r.l.
  • Date
    July 5, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 905 Vittorio Emanuele III (1900-1943). 10 lire 1930. Pag. (decimali) 695; MIR (Savoia) 1132i. AG. 9.94 g. 27.5 mm. R. Minimi segnetti. SPL/SPL+.
Italy 10 Lire 1930 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lot 1255Italy 10 Lire 1930 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Lot 1255
Nomisma Spa
  • Date
    July 1, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1255 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1930 - Nomisma 1116 AG R Colpetti al bordo Grading/Status: SPL
Italy 10 Lire 1930 Victor Emmanuel III, Obverse - San Martino, E-Live Auction 5, Lot 2486Italy 10 Lire 1930 Victor Emmanuel III, Reverse - San Martino, E-Live Auction 5, Lot 2486
San Martino
  • Date
    June 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2486 Roma, Vittorio Emanuele III (1900 - 1943) - 10 Lire "Biga", 1930, Ag, gr. 10, NC, GIG 59, Grading/Status: BB+
Italy 10 Lire 1930 Victor Emmanuel III - Monnaies d'Antan, Auction 37, Lot 1136
Monnaies d'Antan
  • Date
    May 24, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1136 Italie - Vittorio Emanuele III (1900-1946) - 10 Lire 1930 SUP Montenegro.50 Ar ; 10.00 gr ; 27 mm
Italy 10 Lire 1930 Victor Emmanuel III, Obverse - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Lot 870Italy 10 Lire 1930 Victor Emmanuel III, Reverse - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Lot 870
ACM Aste srl
  • Date
    May 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 870 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 10 lire 1930 Biga. Ag. Peso gr. 10,00. Diametro mm. 27.  Gig. 59. BB. NC. Grading/Status: qSPL Material Ag
Italy 10 Lire 1930 Victor Emmanuel III - Varesi, Numismatic Auction 85, Lot 997
Varesi
  • Date
    May 6, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 997 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 10 Lire 1930 "Biga", Roma MIR 1132i Pagani 695 Ag 10,00 g 27 mm R SPL
Italy 10 Lire 1930 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., Auction 117, Lot 2385Italy 10 Lire 1930 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., Auction 117, Lot 2385
InAsta S.p.A.
  • Date
    April 15, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2385 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1930 Biga Pag. 695; Mont. 95 R AG Colpetti Grading/Status: BB-SPL Notes Colpetti
Italy 10 Lire 1930 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., Auction 117, Lot 2386Italy 10 Lire 1930 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., Auction 117, Lot 2386
InAsta S.p.A.
  • Date
    April 15, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2386 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1930 Biga Pag. 695; Mont. 95 R AG Grading/Status: BB+
Italy 10 Lire 1930 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Lot 5030Italy 10 Lire 1930 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Lot 5030
Nomisma Spa
  • Date
    March 12, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 5030 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1930 - Nomisma 1116 AG Sigillata BB-SPL da Francesco Cavaliere Grading/Status: BB-SPL
Italy 10 Lire 1930 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2251Italy 10 Lire 1930 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2251
InAsta S.p.A.
  • Date
    February 18, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2251 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1930 Biga Pag. 695; Mont. 95 R AG Qualche restauro al bordo Grading/Status: qBB Notes Qualche restauro al bordo
Italy 10 Lire 1930 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2249Italy 10 Lire 1930 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2249
InAsta S.p.A.
  • Date
    February 18, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2249 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1930 Biga Pag. 695; Mont. 95 R AG Colpetto Grading/Status: BB+ Notes Colpetto
Italy 10 Lire 1930 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2250Italy 10 Lire 1930 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2250
InAsta S.p.A.
  • Date
    February 18, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2250 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1930 Biga Pag. 695; Mont. 95 R AG Grading/Status: BB
Italy 10 Lire 1930 Victor Emmanuel III, Obverse - Istra Numizmatika, Aukcja 7 - Monety, medale, ordery i odznaczenia , Lot 1653Italy 10 Lire 1930 Victor Emmanuel III, Reverse - Istra Numizmatika, Aukcja 7 - Monety, medale, ordery i odznaczenia , Lot 1653
Istra Numizmatika
  • Date
    February 15, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1653 Królestwo Włoch, Vittorio Emanuele III, 10 lirów 1930, Rzym Opis pozycji Stan zachowania: VF+ Literatura: Gigante 59 Ag.835 10,00 g
Italy 10 Lire 1930 Victor Emmanuel III - Numismatica Ranieri S.r.l., Online Auction 19, Lot 744
Numismatica Ranieri S.r.l.
  • Date
    January 29, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 744 REGNO D’ITALIA Vittorio Emanuele III, 1900-1943. 10 Lire 1930 Roma, Biga. Ag Dr. Testa del sovrano rivolta a s. Rv. Biga trainata da due vacalli in corsa con figura di donna in piedi rappresentante l’Italia recante fascio littorio. Pag. 695; Gig. 59. Rara. Grading/Status: BB Notes Autore: Romagnoli (rovescio); incisore: Motti (rovescio).The current bid status is available on Numismatica Ranieri website
Italy 10 Lire 1930 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Aste, E-Live Auction 9, Lot 482Italy 10 Lire 1930 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Aste, E-Live Auction 9, Lot 482
Nomisma Aste
  • Date
    January 11, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 482 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1930 - Nomisma 1116 AG Colpo al bordo. Grading/Status: SPL
Italy 10 Lire 1930 Victor Emmanuel III - Hatria Numismatica, E-Live Auction 17, Lot 808
Hatria Numismatica
  • Date
    December 18, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 808 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 10 lire 1930 * Ag. Gigante, 59. Non comune. MB
