Italy 10 Lire 1926 Victor Emmanuel III

Italy 10 Lire 1926 Victor Emmanuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Lot 1616
Bolaffi S.p.A.
  • Date
    December 4, 2025
  • Starting price
    461 $
Lot 1616 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire Biga 1926 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: allegoria dell'Italia con fascio littorio su biga al galoppo verso sinistra - Sigillata ("q.FDC") (Bol. n. R67) (Gig. n. 55) (Mont. n. 87) (Pag. n. 691)
Italy 10 Lire 1926 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1817Italy 10 Lire 1926 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1817
InAsta S.p.A.
  • Date
    November 24, 2025
  • Starting price
    81 $
Lot 1817 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1926 Biga Pag. 691; Mont. 87 R AG Colpetto al bordo Grading/Status: qSPL Notes Colpetto al bordo
Italy 10 Lire 1926 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1816Italy 10 Lire 1926 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Lot 1816
InAsta S.p.A.
  • Date
    November 24, 2025
  • Starting price
    346 $
Lot 1816 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1926 Biga Pag. 691; Mont. 87 R AG Qualche segnetto di contatto Grading/Status: qFDC Notes Qualche segnetto di contatto
Italy 10 Lire 1926 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Aste, Auction 11, Lot 771Italy 10 Lire 1926 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Aste, Auction 11, Lot 771
Nomisma Aste
  • Date
    November 22, 2025
  • Starting price
    807 $
Lot 771 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1926 - Nomisma 1107 AG RR Grading/Status: FDC
Italy 10 Lire 1926 Victor Emmanuel III - Numismatica Ranieri S.r.l., Numismatic Auction n.20, Lot 821
Numismatica Ranieri S.r.l.
  • Date
    November 9, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 821 REGNO D’ITALIA Vittorio Emanuele III, 1900-1943. - 10 Lire 1926 PROVA DI STAMPA. Ag gr. 10,0 Dr. Testa del sovrano rivolta a s. Rv. Biga trainata da due vacalli in corsa con figura di donna in piedi rappresentante l’Italia recante fascio littorio; sopra, PROVA DI STAMPA. P. P. 209; Lanfranco 167; Luppino PP156 (R4); Mont. 162. Molto Rara. Grading/Status: q. FDC Notes Autore: Romagnoli (rovescio); incisore: Motti (rovescio).
Italy 10 Lire 1926 Victor Emmanuel III, Obverse - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Lot 689Italy 10 Lire 1926 Victor Emmanuel III, Reverse - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Lot 689
ACM Aste srl
  • Date
    September 19, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 689 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 10 Lire 1926 Biga. Bordo stretto. Ag. Gig. 55. Peso gr. 10,00. Diametro mm. 27. BB+. R. Grading/Status: BB+ Material Ag
Italy 10 Lire 1926 Victor Emmanuel III - Bertolami Fine Art, Auction 351, Lot 1413
Bertolami Fine Art
  • Date
    September 15, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1413 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 10 lire 1926 biga. Gig. 55; Ag; 10gr. Graffietti Grading/Status: MB
Italy 10 Lire 1926 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2579Italy 10 Lire 1926 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 2579
InAsta S.p.A.
  • Date
    September 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2579 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1926 Biga Pag. 691; Mont. 87 R AG Bordo stretto Colpetto Grading/Status: qBB Notes Bordo stretto - Colpetto
Italy 10 Lire 1926 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 313Italy 10 Lire 1926 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Lot 313
InAsta S.p.A.
  • Date
    September 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 313 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1926 Biga Pag. 691; Mont. 87 R AG Bordo stretto Grading/Status: qFDC Notes Bordo stretto -
Italy 10 Lire 1926 Victor Emmanuel III - Artemide Aste s.r.l., Auction 71E, Lot 920
Artemide Aste s.r.l.
  • Date
    July 5, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 920 Vittorio Emanuele III (1900-1943). Lotto di tre (3) monete da 10 lire: 1926, 1928*, 1929**. AG.
Italy 10 Lire 1926 Victor Emmanuel III, Obverse - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Lot 866Italy 10 Lire 1926 Victor Emmanuel III, Reverse - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Lot 866
ACM Aste srl
  • Date
    May 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 866 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 10 lire 1926 Biga. Ag. Gig. 55. Peso gr. 10,00. Diametro mm. 27. BB+. R. Grading/Status: BB+ Material Ag
Italy 10 Lire 1926 Victor Emmanuel III, Obverse - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Lot 564Italy 10 Lire 1926 Victor Emmanuel III, Reverse - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Lot 564
GMA Numismatica Napoli srl
  • Date
    April 3, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 564 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 10 Lire 1926 con bordo largo al D/ e R/. AG. Gig.55a. RR Colpetti al bordo. Grading/Status: qFDC Notes Diritti d'Asta: 18%
Italy 10 Lire 1926 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Lot 5024Italy 10 Lire 1926 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Lot 5024
Nomisma Spa
  • Date
    March 12, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 5024 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1926 - Nomisma 1106 AG R Sigillata BB-SPL da Alessandro Marcoccia, bustina leggermente danneggiata Grading/Status: BB-SPL
Italy 10 Lire 1926 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2235Italy 10 Lire 1926 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2235
InAsta S.p.A.
  • Date
    February 18, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2235 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1926 Biga Pag. 691; Mont. 87 R AG Bordo stretto Colpetti Grading/Status: BB+ Notes Bordo stretto - Colpetti
Italy 10 Lire 1926 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2236Italy 10 Lire 1926 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2236
InAsta S.p.A.
  • Date
    February 18, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2236 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1926 Biga Pag. 691; Mont. 87 R AG Bordo stretto Grading/Status: qBB Notes Bordo stretto -
Italy 10 Lire 1926 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2237Italy 10 Lire 1926 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Lot 2237
InAsta S.p.A.
  • Date
    February 18, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2237 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1926 Biga Pag. 691; Mont. 87 R AG Bordo stretto Colpetto Grading/Status: qBB Notes Bordo stretto - Colpetto
Italy 10 Lire 1926 Victor Emmanuel III, Obverse - ACM Aste srl, Numismatic Auction 34, Lot 1340Italy 10 Lire 1926 Victor Emmanuel III, Reverse - ACM Aste srl, Numismatic Auction 34, Lot 1340
ACM Aste srl
  • Date
    January 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1340 Casa Savoia. Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 10 lire 1926 Biga. Ag. Gig. 55. Peso gr. 10,00. Diametro mm. 27. qFDC. Lustro. R. (4824) Grading/Status: qFDC
Italy 10 Lire 1926 Victor Emmanuel III - Hatria Numismatica, E-Live Auction 17, Lot 801
Hatria Numismatica
  • Date
    December 18, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 801 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 10 lire 1926 Ag. Gigante, 55. Perizia Zamboni. Rara. BB+
Italy 10 Lire 1926 Victor Emmanuel III - Rio de la Plata, Online Auction 20, Lot 665
Rio de la Plata
  • Date
    December 10, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 665 Reino de Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1926 R. Ceca de Roma. Plata 835; 27.0mm; 10.00g. KM68. (VF) Estimate: 20 - 30 USD
Italy 10 Lire 1926 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Lot 1877Italy 10 Lire 1926 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Lot 1877
InAsta S.p.A.
  • Date
    December 9, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1877 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1926 Biga Pag. 691; Mont. 87 R AG Bordo stretto Grading/Status: BB Notes Bordo stretto -
