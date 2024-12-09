Italy 10 Lire 1926 Victor Emmanuel III
Bolaffi S.p.A.
- DateDecember 4, 2025
- Starting price461 $
Lot 1616 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire Biga 1926 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: allegoria dell'Italia con fascio littorio su biga al galoppo verso sinistra - Sigillata ("q.FDC") (Bol. n. R67) (Gig. n. 55) (Mont. n. 87) (Pag. n. 691)
InAsta S.p.A.
- DateNovember 24, 2025
- Starting price81 $
Lot 1817 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1926 Biga Pag. 691; Mont. 87 R AG Colpetto al bordo Grading/Status: qSPL Notes Colpetto al bordo
InAsta S.p.A.
- DateNovember 24, 2025
- Starting price346 $
Lot 1816 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1926 Biga Pag. 691; Mont. 87 R AG Qualche segnetto di contatto Grading/Status: qFDC Notes Qualche segnetto di contatto
Nomisma Aste
- DateNovember 22, 2025
- Starting price807 $
Lot 771 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1926 - Nomisma 1107 AG RR Grading/Status: FDC
Numismatica Ranieri S.r.l.
- DateNovember 9, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 821 REGNO D’ITALIA Vittorio Emanuele III, 1900-1943. - 10 Lire 1926 PROVA DI STAMPA. Ag gr. 10,0 Dr. Testa del sovrano rivolta a s. Rv. Biga trainata da due vacalli in corsa con figura di donna in piedi rappresentante l’Italia recante fascio littorio; sopra, PROVA DI STAMPA. P. P. 209; Lanfranco 167; Luppino PP156 (R4); Mont. 162. Molto Rara. Grading/Status: q. FDC Notes Autore: Romagnoli (rovescio); incisore: Motti (rovescio).
ACM Aste srl
- DateSeptember 19, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 689 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 10 Lire 1926 Biga. Bordo stretto. Ag. Gig. 55. Peso gr. 10,00. Diametro mm. 27. BB+. R. Grading/Status: BB+ Material Ag
Bertolami Fine Art
- DateSeptember 15, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 1413 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 10 lire 1926 biga. Gig. 55; Ag; 10gr. Graffietti Grading/Status: MB
InAsta S.p.A.
- DateSeptember 8, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 2579 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1926 Biga Pag. 691; Mont. 87 R AG Bordo stretto Colpetto Grading/Status: qBB Notes Bordo stretto - Colpetto
InAsta S.p.A.
- DateSeptember 8, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 313 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1926 Biga Pag. 691; Mont. 87 R AG Bordo stretto Grading/Status: qFDC Notes Bordo stretto -
Artemide Aste s.r.l.
- DateJuly 5, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 920 Vittorio Emanuele III (1900-1943). Lotto di tre (3) monete da 10 lire: 1926, 1928*, 1929**. AG.
ACM Aste srl
- DateMay 8, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 866 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 10 lire 1926 Biga. Ag. Gig. 55. Peso gr. 10,00. Diametro mm. 27. BB+. R. Grading/Status: BB+ Material Ag
GMA Numismatica Napoli srl
- DateApril 3, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 564 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 10 Lire 1926 con bordo largo al D/ e R/. AG. Gig.55a. RR Colpetti al bordo. Grading/Status: qFDC Notes Diritti d'Asta: 18%
Nomisma Spa
- DateMarch 12, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 5024 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1926 - Nomisma 1106 AG R Sigillata BB-SPL da Alessandro Marcoccia, bustina leggermente danneggiata Grading/Status: BB-SPL
InAsta S.p.A.
- DateFebruary 18, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 2235 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1926 Biga Pag. 691; Mont. 87 R AG Bordo stretto Colpetti Grading/Status: BB+ Notes Bordo stretto - Colpetti
InAsta S.p.A.
- DateFebruary 18, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 2236 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1926 Biga Pag. 691; Mont. 87 R AG Bordo stretto Grading/Status: qBB Notes Bordo stretto -
InAsta S.p.A.
- DateFebruary 18, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 2237 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1926 Biga Pag. 691; Mont. 87 R AG Bordo stretto Colpetto Grading/Status: qBB Notes Bordo stretto - Colpetto
ACM Aste srl
- DateJanuary 8, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 1340 Casa Savoia. Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 10 lire 1926 Biga. Ag. Gig. 55. Peso gr. 10,00. Diametro mm. 27. qFDC. Lustro. R. (4824) Grading/Status: qFDC
Hatria Numismatica
- DateDecember 18, 2024
- Starting price
- Selling price
Lot 801 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 10 lire 1926 Ag. Gigante, 55. Perizia Zamboni. Rara. BB+
Rio de la Plata
- DateDecember 10, 2024
- Starting price
- Selling price
Lot 665 Reino de Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1926 R. Ceca de Roma. Plata 835; 27.0mm; 10.00g. KM68. (VF) Estimate: 20 - 30 USD
InAsta S.p.A.
- DateDecember 9, 2024
- Starting price
- Selling price
Lot 1877 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1926 Biga Pag. 691; Mont. 87 R AG Bordo stretto Grading/Status: BB Notes Bordo stretto -