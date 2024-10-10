Italy 10 Lire 1912 Victor Emmanuel III

Italy 10 Lire 1912 Victor Emmanuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Lot 1574
Bolaffi S.p.A.
  • Date
    December 4, 2025
  • Starting price
    5767 $
Lot 1574 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire Aratrice 1912 NGC MS 64 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra  - Rovescio: allegoria dell'Italia agricola con aratro e fascio di spighe - Rara - Cert. #8585053-010 (Bol. n. R46) (Gig. n. 52) (Mont. n. 58) (Pag. n. 688)
Italy 10 Lire 1912 Victor Emmanuel III - Katz Auction, E-Auction 175, Lot 229
Katz Auction
  • Date
    November 22, 2025
  • Starting price
    58 $
Lot 229 Italy 10 Lire 1912 R KM# 47, N# 51453; Gold (.900) 3.22 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; Mintage 6796 pcs.; AUNC with mint luster & minor hairlines.
Italy 10 Lire 1912 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Aste, Auction 11, Lot 769Italy 10 Lire 1912 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Aste, Auction 11, Lot 769
Nomisma Aste
  • Date
    November 22, 2025
  • Starting price
    6920 $
Lot 769 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1912 - Nomisma 1102 AU R Certificata ISNI come "FDC 65". Grading/Status: FDC
Italy 10 Lire 1912 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Spa, Auction 75, Lot 518Italy 10 Lire 1912 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Spa, Auction 75, Lot 518
Nomisma Spa
  • Date
    November 15, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 518 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1912 - Nomisma 1102 AU RR Minima screpolatura interna ma di conservazione eccezionale Grading/Status: FDC
Italy 10 Lire 1912 Victor Emmanuel III - Cambi Aste, Live Auction 1066, Lot 506
Cambi Aste
  • Date
    November 11, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 506 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.10 Lire 1912. Aratrice.Busto a s. R/ L'Italia come aratrice con aratro e spighe. Gig. 52. Rarissimo. g. 3,21. Diam. mm. 19,03. Oro. Lievissimi segni di contatto. SPL/FDC
Italy 10 Lire 1912 Victor Emmanuel III - Cambi Aste, Live Auction 1066, Lot 1155
Cambi Aste
  • Date
    November 11, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1155 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.10 Lire 1912. Aratrice. VIDEOBusto a s. R/ L'Italia come aratrice con aratro e spighe. Gig. 1652. Rara. g. 3,22. Diam. mm. 19,02. Oro. Lievissimi graffi. SPL/FDC
Italy 10 Lire 1912 Victor Emmanuel III - Jean ELSEN & ses Fils s.a., Auction 163, Lot 2057
Jean ELSEN & ses Fils s.a.
  • Date
    November 6, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2057 ITALIE, Royaume, Victor Emmanuel III (1900-1946), AV 10 lire, 1912 R, Rome. M. 58; G. 52; Fr. 29. Extrêmement rare. Petite tache au droit. Légèrement nettoyé. Superbe Extremely Fine
Italy 10 Lire 1912 Victor Emmanuel III, Obverse - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Lot 453Italy 10 Lire 1912 Victor Emmanuel III, Reverse - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Lot 453
Casa d'Aste Montenegro
  • Date
    June 13, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 453 Regno d'Italia - Vittorio Emanuele III 1900-1946 - 10 lire 1912 Roma av.. Semibusto in uniforme con testa nuda a sinistra R/ allegoria dell’Italia agricola con un fascio di spighe nella sinistra e un aratro nella destra Pagani 688. Montenegro 58. 3.22 g. - Ø 19 - RRR Grading/Status: Fdc69
Italy 10 Lire 1912 Victor Emmanuel III - Cambi Aste, Live Auction 1024, Lot 538
Cambi Aste
  • Date
    May 28, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 538 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.10 Lire 1912. Aratrice.Busto a s. R/ L'Italia come aratrice con aratro e spighe. Gig. 52. Rarissimo. g. 3,22. Diam. mm. 18,97. Oro. q.FDCSigillata Angelo Bazzoni (FDC).
Italy 10 Lire 1912 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Aste, Auction 10, Lot 859Italy 10 Lire 1912 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Aste, Auction 10, Lot 859
Nomisma Aste
  • Date
    May 24, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 859 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1912 - Nomisma 1078 AU R Grading/Status: qFDC
Italy 10 Lire 1912 Victor Emmanuel III, Obverse - Heritage Auctions, Auction #61501, Lot 25114Italy 10 Lire 1912 Victor Emmanuel III, Reverse - Heritage Auctions, Auction #61501, Lot 25114
Heritage Auctions
  • Date
    May 6, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 25114 Sought-After 10 Lire Vittorio Emanuele III gold 10 Lire 1912-R MS64 NGC, Rome mint, KM47, Fr-29. The rarest issue of the design-identical 20, 50, and 100 Lire denominations. Though this is the most attainable date from the three-year series, premiums remain high for conditionally-scarce representatives such as this. Flashy and sharp in hand, offering almost all the appeal of Gem condition apart from some chatter in the fields. Ex. The Alexander Collection (Heritage Auction 3037, January 2015, Lot 31231) Metal: Gold Diameter: 18mm Weight: 3.2258g AGW: 0.0933oz Mintage: 6,796 Note for clients in the European Union: This lot is considered by the European Union to be “investment gold”. We believe that it meets the criteria established in Article 344(1), point (2) of Council Directive 2006/112/EC and thus should be exempt from import VAT regardless of the selling price. Any questions or concerns about VAT should be addressed to your accountant or local tax authority.
Italy 10 Lire 1912 Victor Emmanuel III, Obverse - InAsta S.p.A., Auction 117, Lot 522Italy 10 Lire 1912 Victor Emmanuel III, Reverse - InAsta S.p.A., Auction 117, Lot 522
InAsta S.p.A.
  • Date
    April 15, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 522 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1912 Aratrice Pag. 688; Mont. 52 RRR (AU g. 3,23) Grading/Status: FDC/qFDC
Italy 10 Lire 1912 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Spa, Auction 72, Lot 887Italy 10 Lire 1912 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Spa, Auction 72, Lot 887
Nomisma Spa
  • Date
    April 10, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 887 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1912 - Nomisma 1102 AU RR Hairlines da pulitura Grading/Status: qFDC
Italy 10 Lire 1912 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Aste, Auction 9, Lot 854Italy 10 Lire 1912 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Aste, Auction 9, Lot 854
Nomisma Aste
  • Date
    March 23, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 854 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1912 - Nomisma 1102 AU RR Grading/Status: qFDC-FDC
Italy 10 Lire 1912 Victor Emmanuel III - Aurora Numismatica, Auction Aurora 33, Lot 269
Aurora Numismatica
  • Date
    March 18, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 269 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943), 10 Lire 1912, RRR Au 19 mm, 3,22 g, in Slab NGC MS63
Italy 10 Lire 1912 Victor Emmanuel III - Varesi, Numismatic Auction 84, Lot 223
Varesi
  • Date
    November 18, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 223 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 10 Lire 1912 "Aratrice", R, Roma MIR 1131b Pagani 688 Au 3,22 g circa 19 mm circa RR • Sigillata FDC da Numismatica Lago Maggiore
Italy 10 Lire 1912 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Aste, Auction 8, Lot 2315Italy 10 Lire 1912 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Aste, Auction 8, Lot 2315
Nomisma Aste
  • Date
    November 16, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 2315 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1912 - Nomisma 1102 AU RR Da montatura. Grading/Status: qSPL
Italy 10 Lire 1912 Victor Emmanuel III, Obverse - Nomisma Aste, Auction 8, Lot 1428Italy 10 Lire 1912 Victor Emmanuel III, Reverse - Nomisma Aste, Auction 8, Lot 1428
Nomisma Aste
  • Date
    November 16, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1428 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1912 - Nomisma 1102 AU RR Grading/Status: SPL-FDC
Italy 10 Lire 1912 Victor Emmanuel III - SINCONA AG, Auction 94, Lot 1958
SINCONA AG
  • Date
    October 22, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1958 ITALIEN. Königreich. Vittorio Emanuele III. 1900-1946.   10 Lire 1912 R, Roma. 3.22 g. Mont. 58 (R3). Pagani 688. Fr. 29. Selten. Nur 6'796 Exemplare geprägt / Rare. Only 6,796 pieces struck. Kleine Kratzer / Small scratches. Vorzüglich / Extremely Fine. (~€ 1'040/USD 1'165)
Italy 10 Lire 1912 Victor Emmanuel III - Art-Rite S.r.l., Auction 90 - Numismatics, Lot 196
Art-Rite S.r.l.
  • Date
    October 10, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 196 VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) - 10 lire 1912.Oro - n.d. Dirtto: Semibusto a sinistra in uniforme. - Rovescio: L'Italia aratrice con aratro e spighe. Gigante 52 Rarissimo Esemplare di notevole qualità. Sigillato NGC MS64 Certificato NGC n. 6640187-002
