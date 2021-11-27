Italy 10 Centesimi 1867 Victor Emmanuel II

Italy 10 Centesimi 1867 Victor Emmanuel II, Obverse - Istra Numizmatika, Aukcja 9 - Monety, medale, książki , Lot 1009Italy 10 Centesimi 1867 Victor Emmanuel II, Reverse - Istra Numizmatika, Aukcja 9 - Monety, medale, książki , Lot 1009
Istra Numizmatika
  Date
    September 13, 2025
  Starting price
  Selling price
Lot 1009 Królestwo Włoch, Vittorio Emanuele II, 10 Centesimi 1867, OM Strasbourg Opis pozycji Stan zachowania: UNC Literatura: Gigante 99a Czerwona miedź. 10,00 g NC
Italy 10 Centesimi 1867 Victor Emmanuel II, Obverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 38, Lot 1074Italy 10 Centesimi 1867 Victor Emmanuel II, Reverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 38, Lot 1074
Nomisma Spa
  Date
    January 22, 2025
  Starting price
  Selling price
Lot 1074 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1867 H - Nomisma 949 CU In slab NGC MS 63 RB cod.6643535-011 Grading/Status: MS 63 RB
Italy 10 Centesimi 1867 Victor Emmanuel II, Obverse - Pesek Auctions, #19 eAukcja - Monety starożytne, habsburskie i światowe , Lot 1356Italy 10 Centesimi 1867 Victor Emmanuel II, Reverse - Pesek Auctions, #19 eAukcja - Monety starożytne, habsburskie i światowe , Lot 1356
Pesek Auctions
  Date
    November 4, 2024
  Starting price
  Selling price
Lot 1356 Włochy, 10 Centesimi 1867, Strasburg Opis pozycji Pokaż wersję oryginalną Stan zachowania: EF Włochy, Vittorio Emanuele II, 10 centów 1867, Strasburg, 10,254 g, brąz, KM# 11,5, stonowany; EF
Italy 10 Centesimi 1867 Victor Emmanuel II, Obverse - Sartor Numismatica, Auction 4, Lot 295Italy 10 Centesimi 1867 Victor Emmanuel II, Reverse - Sartor Numismatica, Auction 4, Lot 295
Sartor Numismatica
  Date
    October 31, 2024
  Starting price
  Selling price
Lot 295 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1867 Birmingham - MIR 1092l Gig. 98 Cu • in slab NGC MS 65+ BN n. 6141756-008. Grading/Status: FDC
Italy 10 Centesimi 1867 Victor Emmanuel II - Coins NB, E-Auction 22, Lot 428
Coins NB
  Date
    June 30, 2024
  Starting price
  Selling price
Lot 428 Italy Kingdom 1867 H 10 Centesimi - Victor Emmanuel II Bronze Heaton and Sons / The Mint Birmingham Limited (50000000) 9.6g VF KM 11
Italy 10 Centesimi 1867 Victor Emmanuel II - Numismática Leilões, Auction 88, Lot 648
Numismática Leilões
  Date
    May 28, 2024
  Starting price
  Selling price
Lot 648 Italy - 10 Centesimi 1867 OM AE. 10 Centesimi 1867 OM. C/ corresão. KM 11.5. Q/BELA Estimate: 20 - 30 EUR
Italy 10 Centesimi 1867 Victor Emmanuel II, Obverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 35, Lot 978Italy 10 Centesimi 1867 Victor Emmanuel II, Reverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 35, Lot 978
Nomisma Spa
  Date
    April 1, 2024
  Starting price
  Selling price
Lot 978 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1867 H - Nomisma 949 CU In slab NGC MS 64 RB cod. 6643535-012 Grading/Status: MS 64 RB
Italy 10 Centesimi 1867 Victor Emmanuel II, Obverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 35, Lot 979Italy 10 Centesimi 1867 Victor Emmanuel II, Reverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 35, Lot 979
Nomisma Spa
  Date
    April 1, 2024
  Starting price
  Selling price
Lot 979 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1867 H - Nomisma 949 CU In slab NGC MS 63 RB cod.6643535-011 Grading/Status: MS 63 RB
Italy 10 Centesimi 1867 Victor Emmanuel II - Numismatica Italia, Auction 1, Lot 264
Numismatica Italia
  Date
    February 16, 2024
  Starting price
  Selling price
Lot 264 EUROPE - ITALY - Kingdom - Vittorio Emanuele IInd (1861-1878) COIN : 10 centesimi - IInd type OBVERSE : VITTORIO EMANUELE II RE D'ITALIA / Bare head of V.E.II left REVERSE: - / 10 // CENTESIMI // 1867 within wreatn - below H Date : 1867 - Mint: H - Birmingham - Material : Cu - Diameter (mm) : 30,04 - Weight (g) : 9,96 Rarity : C Conservation : aUnc - plain edge Bibliographical references : KM 11.3, Gig. 98 INDICATIVE AUCTION VALUE (if available) : Bolaffi A42, l1109, 01/12/2022, Conservation : UNC, Hammer price : 200 Euros
Italy 10 Centesimi 1867 Victor Emmanuel II - Nomisma Spa, E-Live Auction 33, Lot 828
Nomisma Spa
  Date
    October 26, 2023
  Starting price
  Selling price
Lot 828 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1867 H - Nomisma 949 CU qFDC.
Italy 10 Centesimi 1867 Victor Emmanuel II - WAG online Auktionen oHG, AUKTION 136, Lot 274
WAG online Auktionen oHG
  Date
    January 15, 2023
  Starting price
  Selling price
Lot 274 Italien-Königreich. Vittorio Emanuele II. 1859-1861-1878. Cu 10 Centesimi 1867 H, Birmingham. Pagani 549. In US Plastic-Holder PCGS MS63RB. Fast Stempelglanz .
Italy 10 Centesimi 1867 Victor Emmanuel II - Münzen Gut-Lynt GmbH, Gut-Lynt Auktion 8 (Live online Auktion), Lot 1202
Münzen Gut-Lynt GmbH
  Date
    November 27, 2022
  Starting price
  Selling price
Lot 1202 ITALIEN. Königreich Vittorio Emanuele II. 1861-1878 10 Centesimi 1867 T Turin Mont. 240. 9.96 g. Unzirkuliert / Uncirculated.
Italy 10 Centesimi 1867 Victor Emmanuel II - Nomisma Spa, AUCTION 66, Lot 1254
Nomisma Spa
  Date
    November 26, 2022
  Starting price
  Selling price
Lot 1254 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1867 H - Nomisma 949 CU In slab NGC MS65+ BN cod. 6141756-008 MS 65+ BN.
Italy 10 Centesimi 1867 Victor Emmanuel II - Numismatica Genevensis SA, Auction 17, Lot 1293
Numismatica Genevensis SA
  Date
    November 15, 2022
  Starting price
  Selling price
Lot 1293 LE BRONZE LE PLUS RARE DU ROYAUME D'ITALIE, UN TEMOIGNAGE EXCEPTIONNEL DU MONNAYAGE SOUS VICTOR-EMMANUEL II Victor-Emmanuel II, roi d'Italie, 1861-1878. 10 Centesimi 1867 OM (tête d'angelot), Bruxelles. Buste nu à gauche. Marque de l'atelier de Bruxelles au-dessous / Valeur et date dans une couronne de laurier et de chêne. Etoile rayonnante au-dessus. Initales OM à l'exergue. Tranche lisse. 9,69g. CNI, I, p. 471, n°85; Gigante 100 (R5); Luppino RN128 (R5); MIR 1092o (R5); Mont. 244 (R5); Nomisma 952 (R5); Pagani prove 116 (R4); Simonetti 25/16. De la plus haute rareté. Superbe exemplaire. La pièce de 10 Centesimi est émise pour la première fois en 1862, d'abord à titre d'essai par l'atelier de Naples (buste à droite), puis selon le type définitif par les autres ateliers, selon le décret du 2 mai 1861. La production est confiée aux ateliers de Milan, Naples et Turin, ainsi qu'à des ateliers étrangers, tels que Birmingham, Bruxelles, Paris et Strasbourg. La production bruxelloise est de loin la plus rare. Indice d'une production particulière, la pièce de 1867 porte les initiales du responsable de l'atelier de Strasbourg, Oesgher Mesdach, et non d'un responsable belge. Selon Sergio Cudazzo, auteur du MIR, il n'existerait pas plus de six exemplaires de cette monnaie. Mais seuls trois exemplaires sont connus de façon certaine aujourd'hui.
Italy 10 Centesimi 1867 Victor Emmanuel II - Nomisma Spa, AUCTION 65, Lot 1494
Nomisma Spa
  Date
    June 17, 2022
  Starting price
  Selling price
Lot 1494 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1867 H - Nomisma 949 CU Rame rosso FDC.
Italy 10 Centesimi 1867 Victor Emmanuel II - Nomisma Spa, E-LIVE AUCTION 27, Lot 598
Nomisma Spa
  Date
    March 26, 2022
  Starting price
  Selling price
Lot 598 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1867 H - Nomisma 949 CU Rame rosso FDC
Italy 10 Centesimi 1867 Victor Emmanuel II, Obverse - Stack's Bowers, The January 2022 NYINC Auction - Session H - Internet Only - World Coins Part 2 - Lots 7001-7932, Lot 7591Italy 10 Centesimi 1867 Victor Emmanuel II, Reverse - Stack's Bowers, The January 2022 NYINC Auction - Session H - Internet Only - World Coins Part 2 - Lots 7001-7932, Lot 7591
Stack's Bowers
  Date
    January 19, 2022
  Starting price
  Selling price
Lot 7591 ITALY. 10 Centesimi, 1867-.OM. Vittorio Emanuele II. PCGS MS-63 Brown. KM-11.5. A lovely, boldly struck coin with soft silky luster and deep brown patina throughout. Estimate: $60 - $100. Click here for certification details from PCGS. Image with the PCGS TrueView logo is obtained from and is subject to a license agreement with Collectors Universe, Inc. and its divisions PCGS and PSA.
Italy 10 Centesimi 1867 Victor Emmanuel II - Nomisma Spa, Auction 64, Lot 1202
Nomisma Spa
  Date
    December 17, 2021
  Starting price
  Selling price
Lot 1202 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1867 . OM . - Nomisma 951 CU FDC.
Italy 10 Centesimi 1867 Victor Emmanuel II - Nomisma Spa, Auction 64, Lot 1201
Nomisma Spa
  Date
    December 17, 2021
  Starting price
  Selling price
Lot 1201 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1867 OM - Nomisma 950 CU FDC.
Italy 10 Centesimi 1867 Victor Emmanuel II - Nomisma Spa, E-Live Auction 25 , Lot 676
Nomisma Spa
  Date
    November 27, 2021
  Starting price
  Selling price
Lot 676 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1867 H - Nomisma 949 CU Rame rosso FDC.
