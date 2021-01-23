Italy 10 Centesimi 1866 Victor Emmanuel II

Italy 10 Centesimi 1866 Victor Emmanuel II - Roschberg Mynthandel AS, Auction 17, Lot 1019
Roschberg Mynthandel AS
  • Date
    October 4, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1019 ITALY. Umberto. 10 Centesimi. 1866. UNC., Bronze, KM-1.5
Italy 10 Centesimi 1866 Victor Emmanuel II, Obverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Lot 4957Italy 10 Centesimi 1866 Victor Emmanuel II, Reverse - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Lot 4957
Nomisma Spa
  • Date
    March 12, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 4957 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1866 H - Nomisma 944 CU In slab PCGS MS 64 RB cod. 337504.64/48728357 Grading/Status: MS 64 RB
Italy 10 Centesimi 1866 Victor Emmanuel II, Obverse - Nomisma Aste, Auction 8, Lot 945Italy 10 Centesimi 1866 Victor Emmanuel II, Reverse - Nomisma Aste, Auction 8, Lot 945
Nomisma Aste
  • Date
    November 16, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 945 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1866 N - Nomisma 942 CU Grading/Status: SPL
Italy 10 Centesimi 1866 Victor Emmanuel II, Obverse - Stack's Bowers, May 2024 World Collectors Choice Online Auction – Ancient Coins & World Coins Part 1 - Featuring European Coins & Cathedral Medals - Lots 32001-32875, Lot 32602Italy 10 Centesimi 1866 Victor Emmanuel II, Reverse - Stack's Bowers, May 2024 World Collectors Choice Online Auction – Ancient Coins & World Coins Part 1 - Featuring European Coins & Cathedral Medals - Lots 32001-32875, Lot 32602
Stack's Bowers
  • Date
    May 15, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 32602 ITALY. 10 Centesimi, 1866-H. Birmingham (Heaton) Mint. Vittorio Emanuele II. PCGS MS-64 Red Brown. KM-11.3. Retaining a great deal of red, this near-Gem dazzles with immense luster abounding throughout. Estimate: $150 - $250. Click here for certification details from PCGS. Image with the PCGS TrueView logo is obtained from and is subject to a license agreement with Collectors Universe, Inc. and its divisions PCGS and PSA.
Italy 10 Centesimi 1866 Victor Emmanuel II - Katz Auction, E-Auction 108, Lot 810
Katz Auction
  • Date
    January 13, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 810 Italy 10 Centesimi 1866 T KM# 11.6, N# 726; Bronze; Vittorio Emanuele II; AUNC with few hairlines and spots
Italy 10 Centesimi 1866 Victor Emmanuel II - Nomisma Spa, E-Live Auction 32, Lot 728
Nomisma Spa
  • Date
    June 29, 2023
  • Starting price
  • Selling price
Lot 728 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1866 H - Nomisma 944 CU FDC.
Italy 10 Centesimi 1866 Victor Emmanuel II - Nomisma Spa, E-LIVE AUCTION 30, Lot 979
Nomisma Spa
  • Date
    January 23, 2023
  • Starting price
  • Selling price
Lot 979 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1866 H - Nomisma 944 CU FDC.
Italy 10 Centesimi 1866 Victor Emmanuel II - Nomisma Spa, AUCTION 66, Lot 1253
Nomisma Spa
  • Date
    November 26, 2022
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1253 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1866 N - Nomisma 942 CU In slab NGC MS65 RB cod. 2815336-015 MS 65 RB.
Italy 10 Centesimi 1866 Victor Emmanuel II - BAC Numismatics, Auktion 43, Lot 951
BAC Numismatics
  • Date
    November 8, 2022
  • Starting price
  • Selling price
Lot 951 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / ItaIy. Vittorio Emanuele II. (1861-1878). 10 Centesimi 1866 M. Kupfer. KM 11.1. Vorzüglich.
Italy 10 Centesimi 1866 Victor Emmanuel II - Nomisma Spa, E-LIVE AUCTION 28, Lot 812
Nomisma Spa
  • Date
    July 5, 2022
  • Starting price
  • Selling price
Lot 812 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1866 H - Nomisma 944 CU FDC.
Italy 10 Centesimi 1866 Victor Emmanuel II - Nomisma Spa, AUCTION 65, Lot 1493
Nomisma Spa
  • Date
    June 17, 2022
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1493 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1866 N - Nomisma 942 CU In slab NGC MS 65 RB 2815336-015 FDC.
Italy 10 Centesimi 1866 Victor Emmanuel II - Nomisma Aste, E-LIVE AUCTION 1, Lot 720
Nomisma Aste
  • Date
    June 8, 2022
  • Starting price
  • Selling price
Lot 720 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1866 T - Nomisma 943 CU SPL-FDC.
Italy 10 Centesimi 1866 Victor Emmanuel II - BAC Numismatics, Auktionen 39, Lot 933
BAC Numismatics
  • Date
    June 7, 2022
  • Starting price
  • Selling price
Lot 933 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / ItaIy. Vittorio Emanuele II. (1861-1878). 10 Centesimi 1866 M. Kupfer. KM 11.1. Vorzüglich.
Italy 10 Centesimi 1866 Victor Emmanuel II - Tauler & Fau Subastas, AUCTION 104 – ONLY 10% BUYER´S FEE, Lot 3189
Tauler & Fau Subastas
  • Date
    February 22, 2022
  • Starting price
  • Selling price
Lot 3189 Italy. Vittorio Emanuele I. 10 centesimi. 1866. Heaton. H, without horizontal cross member. (Km-11.3). Ae. 9,74 g. Almost XF. Est...60,00. Spanish description: Italia. Vittorio Emanuele I. 10 centesimi. 1866. Heaton. H, sin travesaño horizontal. (Km-11.3). Ae. 9,74 g. EBC-. Est...60,00.
Italy 10 Centesimi 1866 Victor Emmanuel II - BAC Numismatics, Auktion 35, Lot 953
BAC Numismatics
  • Date
    January 25, 2022
  • Starting price
  • Selling price
Lot 953 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / ItaIy. Vittorio Emanuele II. (1861-1878). 10 Centesimi 1866 M. Kupfer. KM 11.1. Vorzüglich.
Italy 10 Centesimi 1866 Victor Emmanuel II - Nomisma Spa, Auction 64, Lot 1199
Nomisma Spa
  • Date
    December 17, 2021
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1199 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1866 OM - Nomisma 945 CU FDC.
Italy 10 Centesimi 1866 Victor Emmanuel II - Nomisma Spa, E-Live Auction 24, Lot 708
Nomisma Spa
  • Date
    September 27, 2021
  • Starting price
  • Selling price
Lot 708 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1866 H - Nomisma 944 CU FDC.
Italy 10 Centesimi 1866 Victor Emmanuel II - Nomisma Spa, Auction 63, Lot 1533
Nomisma Spa
  • Date
    July 1, 2021
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1533 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1866 N - Nomisma 942 CU In slab NGC MS 65 RB FDC.
Italy 10 Centesimi 1866 Victor Emmanuel II - Numisbalt, E-Live auction Nr. 10, Lot 360
Numisbalt
  • Date
    February 4, 2021
  • Starting price
  • Selling price
Lot 360 Italy 10 Centesimi 1866 H Victor Emmanuel II(1861-1878). Averse: Head left. Averse Legend: VITORIO EMANUELE II... Reverse: Value date within wreath star above. Copper. KM 11.3.
Italy 10 Centesimi 1866 Victor Emmanuel II - Nomisma Spa, E-Live Auction 20, Lot 986
Nomisma Spa
  • Date
    January 23, 2021
  • Starting price
  • Selling price
Lot 986 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1866 H – Nomisma 944 CU FDC.
