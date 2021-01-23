Italy 10 Centesimi 1866 Victor Emmanuel II
Roschberg Mynthandel AS
- DateOctober 4, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 1019 ITALY. Umberto. 10 Centesimi. 1866. UNC., Bronze, KM-1.5
Nomisma Spa
- DateMarch 12, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 4957 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1866 H - Nomisma 944 CU In slab PCGS MS 64 RB cod. 337504.64/48728357 Grading/Status: MS 64 RB
Nomisma Aste
- DateNovember 16, 2024
- Starting price
- Selling price—
Lot 945 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1866 N - Nomisma 942 CU Grading/Status: SPL
Stack's Bowers
- DateMay 15, 2024
- Starting price
- Selling price
Lot 32602 ITALY. 10 Centesimi, 1866-H. Birmingham (Heaton) Mint. Vittorio Emanuele II. PCGS MS-64 Red Brown. KM-11.3. Retaining a great deal of red, this near-Gem dazzles with immense luster abounding throughout. Estimate: $150 - $250. Click here for certification details from PCGS. Image with the PCGS TrueView logo is obtained from and is subject to a license agreement with Collectors Universe, Inc. and its divisions PCGS and PSA.
Katz Auction
- DateJanuary 13, 2024
- Starting price
- Selling price
Lot 810 Italy 10 Centesimi 1866 T KM# 11.6, N# 726; Bronze; Vittorio Emanuele II; AUNC with few hairlines and spots
Nomisma Spa
- DateJune 29, 2023
- Starting price
- Selling price—
Lot 728 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1866 H - Nomisma 944 CU FDC.
Nomisma Spa
- DateJanuary 23, 2023
- Starting price
- Selling price—
Lot 979 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1866 H - Nomisma 944 CU FDC.
Nomisma Spa
- DateNovember 26, 2022
- Starting price
- Selling price
Lot 1253 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1866 N - Nomisma 942 CU In slab NGC MS65 RB cod. 2815336-015 MS 65 RB.
BAC Numismatics
- DateNovember 8, 2022
- Starting price
- Selling price—
Lot 951 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / ItaIy. Vittorio Emanuele II. (1861-1878). 10 Centesimi 1866 M. Kupfer. KM 11.1. Vorzüglich.
Nomisma Spa
- DateJuly 5, 2022
- Starting price
- Selling price—
Lot 812 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1866 H - Nomisma 944 CU FDC.
Nomisma Spa
- DateJune 17, 2022
- Starting price
- Selling price
Lot 1493 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1866 N - Nomisma 942 CU In slab NGC MS 65 RB 2815336-015 FDC.
Nomisma Aste
- DateJune 8, 2022
- Starting price
- Selling price
Lot 720 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1866 T - Nomisma 943 CU SPL-FDC.
BAC Numismatics
- DateJune 7, 2022
- Starting price
- Selling price—
Lot 933 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / ItaIy. Vittorio Emanuele II. (1861-1878). 10 Centesimi 1866 M. Kupfer. KM 11.1. Vorzüglich.
Tauler & Fau Subastas
- DateFebruary 22, 2022
- Starting price
- Selling price
Lot 3189 Italy. Vittorio Emanuele I. 10 centesimi. 1866. Heaton. H, without horizontal cross member. (Km-11.3). Ae. 9,74 g. Almost XF. Est...60,00. Spanish description: Italia. Vittorio Emanuele I. 10 centesimi. 1866. Heaton. H, sin travesaño horizontal. (Km-11.3). Ae. 9,74 g. EBC-. Est...60,00.
BAC Numismatics
- DateJanuary 25, 2022
- Starting price
- Selling price—
Lot 953 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / ItaIy. Vittorio Emanuele II. (1861-1878). 10 Centesimi 1866 M. Kupfer. KM 11.1. Vorzüglich.
Nomisma Spa
- DateDecember 17, 2021
- Starting price
- Selling price—
Lot 1199 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1866 OM - Nomisma 945 CU FDC.
Nomisma Spa
- DateSeptember 27, 2021
- Starting price
- Selling price—
Lot 708 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1866 H - Nomisma 944 CU FDC.
Nomisma Spa
- DateJuly 1, 2021
- Starting price
- Selling price—
Lot 1533 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1866 N - Nomisma 942 CU In slab NGC MS 65 RB FDC.
Numisbalt
- DateFebruary 4, 2021
- Starting price
- Selling price
Lot 360 Italy 10 Centesimi 1866 H Victor Emmanuel II(1861-1878). Averse: Head left. Averse Legend: VITORIO EMANUELE II... Reverse: Value date within wreath star above. Copper. KM 11.3.
Nomisma Spa
- DateJanuary 23, 2021
- Starting price
- Selling price—
Lot 986 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1866 H – Nomisma 944 CU FDC.