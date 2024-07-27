Italy 1 Lira 1943 Victor Emmanuel III

Italy 1 Lira 1943 Victor Emmanuel III - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 45, Lot 427
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Date
    November 9, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 427 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 1 Lira 1943-XXI-R, Roma. Impero. NI. Testa a sinistra. R/ Aquila su fascio littorio. Gigante 159. R. qFDC
Italy 1 Lira 1943 Victor Emmanuel III - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 45, Lot 426
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Date
    November 9, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 426 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 1 lira 1943 "Impero" Ni. Gig. 159. R. qSPL imperfezioni del tondello
Italy 1 Lira 1943 Victor Emmanuel III, Obverse - Sima Srl, E-Live Auction 1, Lot 1437Italy 1 Lira 1943 Victor Emmanuel III, Reverse - Sima Srl, E-Live Auction 1, Lot 1437
Sima Srl
  • Date
    October 25, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1437 REGNO D’ITALIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) 1 Lira Impero 1943 Gig.153 R NI Spedizione solo in Italia. Shipping only to Italy Grading/Status: SPL
Italy 1 Lira 1943 Victor Emmanuel III, Obverse - Sima Srl, E-Live Auction 1, Lot 1436Italy 1 Lira 1943 Victor Emmanuel III, Reverse - Sima Srl, E-Live Auction 1, Lot 1436
Sima Srl
  • Date
    October 25, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1436 REGNO D’ITALIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) 1 Lira Impero 1943 Gig. 159 R NI Spedizione solo in Italia. Shipping only to Italy Grading/Status: BB+/QSPL
Italy 1 Lira 1943 Victor Emmanuel III, Obverse - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Lot 722Italy 1 Lira 1943 Victor Emmanuel III, Reverse - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Lot 722
ACM Aste srl
  • Date
    September 19, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 722 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 1 Lira 1943 anno XXI. Ac. Gig. 159. Peso gr. 8,07. Diametro mm. 26. SPL+/qFDC. Graffietti. R. Grading/Status: SPL+/qFDC Material Ac
Italy 1 Lira 1943 Victor Emmanuel III - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 43, Lot 117
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Date
    August 23, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 117 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 1 lira 1943 "Impero" Ni. Gig. 159. R. SPL-FDC
Italy 1 Lira 1943 Victor Emmanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 38, Lot 760
Numismatica Ferrarese
  • Date
    July 5, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 760 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 1 Lira Impero 1943 XXI - Ni - RARA - Gigante 159 Grading/Status: SPL+ Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Italy 1 Lira 1943 Victor Emmanuel III - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 41, Lot 327
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Date
    June 14, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 327 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 1 lira 1943 "Impero" Ni. Gig. 159. R. qFDC
Italy 1 Lira 1943 Victor Emmanuel III, Obverse - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Lot 899Italy 1 Lira 1943 Victor Emmanuel III, Reverse - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Lot 899
ACM Aste srl
  • Date
    May 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 899 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 1 Lira 1943 anno XXI. Ac. Gig. 159. Peso gr. 7,90. Diametro mm. 26. qFDC. R. Grading/Status: qFDC Material Ni
Italy 1 Lira 1943 Victor Emmanuel III, Obverse - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Lot 598Italy 1 Lira 1943 Victor Emmanuel III, Reverse - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Lot 598
GMA Numismatica Napoli srl
  • Date
    April 3, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 598 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1945). 1 Lira 1943 a.XXI. AC. Gig.159. R Grading/Status: SPL+ Notes Diritti d'Asta: 18%
Italy 1 Lira 1943 Victor Emmanuel III, Obverse - Scuotto Numismatica & ..., Auction 2, Lot 471Italy 1 Lira 1943 Victor Emmanuel III, Reverse - Scuotto Numismatica & ..., Auction 2, Lot 471
Scuotto Numismatica & ...
  • Date
    March 12, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 471 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1946). 1 lira 1943 - XXI. Ni, gr. 8,10. Pagani 797. SPL Grading/Status: SPL
Italy 1 Lira 1943 Victor Emmanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 35, Lot 978
Numismatica Ferrarese
  • Date
    February 22, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 978 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 1 Lira Impero 1943 XXI - Ni - RARA - Gigante 159 Grading/Status: BB/qSPL Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Italy 1 Lira 1943 Victor Emmanuel III - Katz Auction, E-Auction 148, Lot 856
Katz Auction
  • Date
    January 11, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 856 Italy 1 Lira 1943 (XXI) R KM# 77b, N# 7928; Magnetic; Nickel; Vittorio Emanuele III; UNC
Italy 1 Lira 1943 Victor Emmanuel III, Obverse - ACM Aste srl, Numismatic Auction 34, Lot 1392Italy 1 Lira 1943 Victor Emmanuel III, Reverse - ACM Aste srl, Numismatic Auction 34, Lot 1392
ACM Aste srl
  • Date
    January 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1392 Casa Savoia. Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 1 Lira 1943 anno XXI. Ac. Gig. 159. Peso gr. 8,00. Diametro mm. 26. FDC. R. (5224) Grading/Status: FDC
Italy 1 Lira 1943 Victor Emmanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 34, Lot 622
Numismatica Ferrarese
  • Date
    December 26, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 622 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 1 Lira Impero 1943 XXI - Ni - RARA - Gigante 159 Grading/Status: SPL Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Italy 1 Lira 1943 Victor Emmanuel III - Katz Auction, E-Auction 146, Lot 648
Katz Auction
  • Date
    December 14, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 648 Italy 1 Lira 1943 (XXI) R Key Date KM# 77b, N# 7928; Magnetic; Stainless steel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; UNC
Italy 1 Lira 1943 Victor Emmanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 32, Lot 693
Numismatica Ferrarese
  • Date
    September 28, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 693 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 1 Lira "Impero" 1943 XXI - Ni. - Gig. 159 - RARA Grading/Status: SPL Notes SPEDIZIONE SOLO IN ITALIA - SHIPPING ONLY IN ITALY
Italy 1 Lira 1943 Victor Emmanuel III - Katz Auction, E-Auction 138, Lot 1844
Katz Auction
  • Date
    September 27, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1844 Italy 1 Lira 1943 (XXI) R KM# 77b, N# 7928; Magnetic; Nickel; Vittorio Emanuele III; UNC
Italy 1 Lira 1943 Victor Emmanuel III - Katz Auction, E-Auction 136, Lot 420
Katz Auction
  • Date
    August 28, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 420 Italy 1 Lira 1943 (XXI) R Key Date KM# 77b, N# 7928; Magnetic; Stainless steel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; UNC
Italy 1 Lira 1943 Victor Emmanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 31, Lot 613
Numismatica Ferrarese
  • Date
    July 27, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 613 Vittorio Emanuele III (1900-1943) 1 Lira 1943 ""Impero"" - Rara - Gig.159 - Ac Grading/Status: qFDC Notes SPEDIZIONE SOLO IN ITALIA - SHIPPING ONLY IN ITALY
