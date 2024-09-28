Italy 1 Lira 1936 Victor Emmanuel III
GMA Numismatica Napoli srl
- DateSeptember 26, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 273 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 1 Lira 1936 a.XIV. NI. Gig.153. Sigillata Antonio Rennella "Corrosioni" BB+ Grading/Status: BB+ Notes Diritti d'Asta: 18%
ACM Aste srl
- DateSeptember 19, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 721 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 1 Lira 1936. Impero. Ni. Gig. 153. Peso gr. 7,84. Diametro mm. 23,00. qSSPL. Minimi colpetti al bordo. R. Grading/Status: qSPL Material Ni
Numismatica Ferrarese
- DateSeptember 13, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 1129 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 1 Lira Impero 1936 XIV - Ni - RARA - Gigante 153 Grading/Status: BB Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Numismatica Ferrarese
- DateJuly 5, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 759 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 1 Lira Impero 1936 XIV - Ni - Piccolo difetto al D/ ore 3 - RARA - Gigante 153 Grading/Status: SPL Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
ACM Aste srl
- DateJune 26, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 676 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 1 Lira 1936. Impero. Ni. Gig. 153. Peso gr. 7,95. Diametro mm. 23,00. BB+. Minimi colpetti al bordo. R. Grading/Status: BB+ Material Ni
ACM Aste srl
- DateMay 8, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 898 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 1 Lira 1936. Impero. Ni. Gig. 153. Peso gr. 7,95. Diametro mm. 23,00. SPL. Minimo colpetto al bordo. R. Grading/Status: SPL Material Ni
Numismatica Ferrarese
- DateMarch 29, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 657 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 1 Lira Impero 1936 XIV - Ni - RARA - Gigante 153 Grading/Status: qFDC Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Aurora Numismatica
- DateMarch 18, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 315 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943), Lira 1936, Rara Ni 26,5 mm, 8 g, eccezionale, in Slab NGC MS66 (only 1 coin is graded higher)
San Martino
- DateMarch 1, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 590 Regno D'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 1 Lira "Impero", 1936-XIV, NI, gr (5,00), R, Gigante 153, qSPL. Grading/Status: qSPL
Numismatica Ferrarese
- DateFebruary 22, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 977 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 1 Lira Impero 1936 XIV - Ni - RARA - Gigante 153 Grading/Status: BB/SPL Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Roccaro Collezioni
- DateFebruary 15, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 195 Vittorio Emanuele III, 1900-1943, 1 lira 1936, impero, Ni Rif. Gig. 153 - Rarità R Grading/Status: MB/BB
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
- DateJanuary 14, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 784 VITT. EMANUELE III (1900-1943) 1 LIRA 1936 IMPERO R NI. 8,11 GR. BB+/qSPL
ACM Aste srl
- DateJanuary 8, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 1391 Casa Savoia. Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 1 Lira 1936. Impero. Ni. Gig. 153. Peso gr. 8,00. Diametro mm. 23,00. qFDC. R. (6424) Grading/Status: qFDC
Numismatica Ferrarese
- DateDecember 26, 2024
- Starting price
- Selling price
Lot 620 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 1 Lira Impero 1936 XIV - Ni. - Gig. 153 - colpi al bordo - RARA Grading/Status: qBB Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Roccaro Collezioni
- DateDecember 12, 2024
- Starting price
- Selling price—
Lot 238 Vittorio Emanuele III, 1900-1943, 1 lira 1936 impero, Ni Rif. Gig. 153 - Rarità R Grading/Status: MB/BB
Numismatica Ferrarese
- DateNovember 30, 2024
- Starting price
- Selling price—
Lot 779 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 1 Lira Impero 1936 XIV - Ni - RARA - Gigante 153 Grading/Status: SPL+ Notes SPEDIZIONE SOLO IN ITALIA - SHIPPING ONLY IN ITALY
Varesi
- DateNovember 18, 2024
- Starting price
- Selling price—
Lot 313 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 1 Lira 1936, XIV EF "Prova", R, Roma Pagani Prove 262 Mont. 366 Luppino PP202 Ni RRR FDC Scarica Articolo - "Vitorio Emanuele III, Re e Imperatore"
Roccaro Collezioni
- DateOctober 19, 2024
- Starting price
- Selling price—
Lot 194 Vittorio Emanuele III, 1900-1943, 1 lira 1936 impero, Ni Rif. Gig. 153 - Rarità R Grading/Status: MB/BB
San Martino
- DateOctober 14, 2024
- Starting price
- Selling price—
Lot 1314 VITTORIO EMANUELE III, 1 Lira, 1936, Ni, gr 8,04, R, Gig 153, FDC. Impercettibili segni di contatto Grading/Status: FDC
Numismatica Ferrarese
- DateSeptember 28, 2024
- Starting price
- Selling price
Lot 692 Regno d'Italia - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 1 Lira "Impero" 1936 XIV - Ni. - Gig. 153 - RARA Grading/Status: MB Notes SPEDIZIONE SOLO IN ITALIA - SHIPPING ONLY IN ITALY