Italy 1 Lira 1922 Victor Emmanuel III
Savoca Numismatik
- DateNovember 22, 2025
- Starting price1 $
Lot 981 Italy. AD 1922. 1 Lira 1922 7,85 g Very Fine
Priapus Numismatics
- DateOctober 19, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 739 Italy, Vittorio Emanuele, 1900-1946 Buono da 1 Lira 1922, AR 27.00 mm., 8.25 g. About EF
Katz Auction
- DateOctober 10, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 668 Italy 1 Lira 1922 R NGC MS64 KM# 62, N# 2595; Nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; With mint luster
Savoca Numismatik
- DateAugust 30, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 1074 Italy. AD 1922. 1 Lira 1922 8 g Extremely Fine
Savoca Numismatik
- DateAugust 2, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 788 Italy. AD 1922. 1 Lira 1922 8 g Extremely Fine
Savoca Numismatik
- DateJuly 26, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 1055 Italy. AD 1922. 1 Lira 1922 8 g Good Extremely Fine
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
- DateJune 14, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 372 SAVOIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). Errore di conio. 1 Lira 1922 per Roma. NI (g 8,02). Italia seduta a sinistra su base di colonna, regge ramo d'alloro e vittoria su globo. R/ Valore, zecca e stemma sabaudo entro corona di alloro. Pagani 776; Gigante 140. BB
San Martino
- DateJune 7, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 596 Regno D'italia, Vittorio Emanuele III (1900 - 1943) - Buono da 1 Lira "Italia seduta", 1922, Ni, gr. 7,83, RR, GIG 140, Errore di conio, conio decentrato Grading/Status: BB
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
- DateMay 10, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 208 SAVOIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). Errore di conio. 1 Lira 1922 per Roma. NI (g 8,02). Italia seduta a sinistra su base di colonna, regge ramo d'alloro e vittoria su globo. R/ Valore, zecca e stemma sabaudo entro corona di alloro. Pagani 776; Gigante 140. BB
Stephen Album Rare Coins
- DateApril 14, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 225 ITALY: Vittorio Emanuele III, 1900-1946, 1 lira, 1922-R, KM-62, a wonderful lustrous mint state example! PCGS graded MS64.
GMA Numismatica Napoli srl
- DateApril 3, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 592 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1945). 1 Lira 1922. NI. Gig.140. Grading/Status: FDC Notes Diritti d'Asta: 18%
Numismatica Ferrarese
- DateMarch 29, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 656 Vittorio Emanuele III (1900-1903) - Buono da 1 Lira Italia Seduta 1922 - Ni - Gigante 140 Grading/Status: qFDC Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Numismatica Ferrarese
- DateMarch 29, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 886 FALSO - Regno d'Italia - Vittorio Emanuele III - Buono da 1 Lira 1922 - 8,15 g Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Artemide Aste s.r.l.
- DateMarch 8, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 866 Vittorio Emanuele III (1900-1943). Buono da 1 lira 1922. Pag. (decimali) 776; MIR (Savoia) 1148a. NI. 8.12 g. 27 mm. FDC.
Numismatica Ferrarese
- DateFebruary 22, 2025
- Starting price
- Selling price—
Lot 976 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - Buono da 1 Lira 1922 - Ni - Gigante 140 Grading/Status: SPL Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Savoca Numismatik
- DateFebruary 22, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 1089 Italy. AD 1922. 1 Lira 1922 mm, 8 g Very Fine
Savoca Numismatik
- DateFebruary 22, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 1088 Italy. AD 1922. 1 Lira 1922 mm, 8 g Good Extremely Fine
Savoca Numismatik
- DateFebruary 1, 2025
- Starting price
- Selling price
Lot 1106 Italy. AD 1922. 1 Lira 1922 mm, 8 g Good Extremely Fine
Savoca Numismatik
- DateDecember 13, 2024
- Starting price
- Selling price
Lot 916 Italy. Kingdom AD 1922. 1 Lira NI 26 mm, 7,89 g Very Fine
Stephen Album Rare Coins
- DateDecember 2, 2024
- Starting price
- Selling price
Lot 392 ITALY: Vittorio Emanuele III, 1900-1946, 1 lira, 1922-R, KM-62, brilliantly lustrous, PCGS graded MS64, ex Almer H. Orr III Collection.