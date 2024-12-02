Italy 1 Lira 1922 Victor Emmanuel III

Italy 1 Lira 1922 Victor Emmanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 295 | Blue, Lot 981
Savoca Numismatik
  • Date
    November 22, 2025
  • Starting price
    1 $
Lot 981 Italy. AD 1922. 1 Lira 1922 7,85 g Very Fine
Italy 1 Lira 1922 Victor Emmanuel III - Priapus Numismatics, Auction 11, Lot 739
Priapus Numismatics
  • Date
    October 19, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 739 Italy, Vittorio Emanuele, 1900-1946 Buono da 1 Lira 1922, AR 27.00 mm., 8.25 g. About EF
Italy 1 Lira 1922 Victor Emmanuel III - Katz Auction, E-Auction 171, Lot 668
Katz Auction
  • Date
    October 10, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 668 Italy 1 Lira 1922 R NGC MS64 KM# 62, N# 2595; Nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; With mint luster
Italy 1 Lira 1922 Victor Emmanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 281 | Blue, Lot 1074
Savoca Numismatik
  • Date
    August 30, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1074 Italy. AD 1922. 1 Lira 1922 8 g Extremely Fine
Italy 1 Lira 1922 Victor Emmanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 280 | Blue, Lot 788
Savoca Numismatik
  • Date
    August 2, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 788 Italy. AD 1922. 1 Lira 1922 8 g Extremely Fine
Italy 1 Lira 1922 Victor Emmanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 279 | Blue, Lot 1055
Savoca Numismatik
  • Date
    July 26, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1055 Italy. AD 1922. 1 Lira 1922 8 g Good Extremely Fine
Italy 1 Lira 1922 Victor Emmanuel III - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 41, Lot 372
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Date
    June 14, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 372 SAVOIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). Errore di conio. 1 Lira 1922 per Roma. NI (g 8,02). Italia seduta a sinistra su base di colonna, regge ramo d'alloro e vittoria su globo. R/ Valore, zecca e stemma sabaudo entro corona di alloro. Pagani 776; Gigante 140. BB
Italy 1 Lira 1922 Victor Emmanuel III, Obverse - San Martino, Auction n.5, Lot 596Italy 1 Lira 1922 Victor Emmanuel III, Reverse - San Martino, Auction n.5, Lot 596
San Martino
  • Date
    June 7, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 596 Regno D'italia, Vittorio Emanuele III (1900 - 1943) - Buono da 1 Lira "Italia seduta", 1922, Ni, gr. 7,83, RR, GIG 140, Errore di conio, conio decentrato Grading/Status: BB
Italy 1 Lira 1922 Victor Emmanuel III - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 40, Lot 208
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Date
    May 10, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 208 SAVOIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). Errore di conio. 1 Lira 1922 per Roma. NI (g 8,02). Italia seduta a sinistra su base di colonna, regge ramo d'alloro e vittoria su globo. R/ Valore, zecca e stemma sabaudo entro corona di alloro. Pagani 776; Gigante 140. BB
Italy 1 Lira 1922 Victor Emmanuel III - Stephen Album Rare Coins, Internet Auction 32, Lot 225
Stephen Album Rare Coins
  • Date
    April 14, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 225 ITALY: Vittorio Emanuele III, 1900-1946, 1 lira, 1922-R, KM-62, a wonderful lustrous mint state example! PCGS graded MS64.
Italy 1 Lira 1922 Victor Emmanuel III, Obverse - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Lot 592Italy 1 Lira 1922 Victor Emmanuel III, Reverse - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Lot 592
GMA Numismatica Napoli srl
  • Date
    April 3, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 592 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1945). 1 Lira 1922. NI. Gig.140. Grading/Status: FDC Notes Diritti d'Asta: 18%
Italy 1 Lira 1922 Victor Emmanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 36, Lot 656
Numismatica Ferrarese
  • Date
    March 29, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 656 Vittorio Emanuele III (1900-1903) - Buono da 1 Lira Italia Seduta 1922 - Ni - Gigante 140 Grading/Status: qFDC Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Italy 1 Lira 1922 Victor Emmanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 36, Lot 886
Numismatica Ferrarese
  • Date
    March 29, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 886 FALSO - Regno d'Italia - Vittorio Emanuele III - Buono da 1 Lira 1922 - 8,15 g Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Italy 1 Lira 1922 Victor Emmanuel III - Artemide Aste s.r.l., Auction 70E, Lot 866
Artemide Aste s.r.l.
  • Date
    March 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 866 Vittorio Emanuele III (1900-1943). Buono da 1 lira 1922. Pag. (decimali) 776; MIR (Savoia) 1148a. NI. 8.12 g. 27 mm. FDC.
Italy 1 Lira 1922 Victor Emmanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 35, Lot 976
Numismatica Ferrarese
  • Date
    February 22, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 976 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - Buono da 1 Lira 1922 - Ni - Gigante 140 Grading/Status: SPL Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Italy 1 Lira 1922 Victor Emmanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 256 | Blue, Lot 1089
Savoca Numismatik
  • Date
    February 22, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1089 Italy. AD 1922. 1 Lira 1922 mm, 8 g Very Fine
Italy 1 Lira 1922 Victor Emmanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 256 | Blue, Lot 1088
Savoca Numismatik
  • Date
    February 22, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1088 Italy. AD 1922. 1 Lira 1922 mm, 8 g Good Extremely Fine
Italy 1 Lira 1922 Victor Emmanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 253 | Blue, Lot 1106
Savoca Numismatik
  • Date
    February 1, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1106 Italy. AD 1922. 1 Lira 1922 mm, 8 g Good Extremely Fine
Italy 1 Lira 1922 Victor Emmanuel III - Savoca Numismatik , Online Auction 246 | Blue, Lot 916
Savoca Numismatik
  • Date
    December 13, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 916 Italy. Kingdom AD 1922. 1 Lira NI 26 mm, 7,89 g Very Fine
Italy 1 Lira 1922 Victor Emmanuel III - Stephen Album Rare Coins, Internet Auction 30, Lot 392
Stephen Album Rare Coins
  • Date
    December 2, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 392 ITALY: Vittorio Emanuele III, 1900-1946, 1 lira, 1922-R, KM-62, brilliantly lustrous, PCGS graded MS64, ex Almer H. Orr III Collection.
