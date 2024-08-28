Italy 1 Lira 1907 Victor Emmanuel III

Italy 1 Lira 1907 Victor Emmanuel III - Vila Rica Moedas Ltda, Auction 29, Lot 412
Vila Rica Moedas Ltda
  • Date
    December 18, 2025
  • Starting price
    1 $
Lot 412 Lote 412 - Itália, 1 Lira, 1907. Prata. MBC
Italy 1 Lira 1907 Victor Emmanuel III, Obverse - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Lot 715Italy 1 Lira 1907 Victor Emmanuel III, Reverse - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Lot 715
ACM Aste srl
  • Date
    September 19, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 715 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 1 Lira 1907. Aquila Sabauda. Ag. Gig. 131. Peso gr. 5,00. Diametro mm. 23,00. qFDC. Fondi lucenti. Minimo colpetto al bordo. Conservazione eccezionale. Grading/Status: qFDC Material Ag
Italy 1 Lira 1907 Victor Emmanuel III - Bertolami Fine Art, Auction 351, Lot 1432
Bertolami Fine Art
  • Date
    September 15, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1432 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 1 lira 1907 aquila sabauda. Gig. 131; Ag; 5gr. Grading/Status: BB
Italy 1 Lira 1907 Victor Emmanuel III, Obverse - ACM Aste srl, Numismatic Auction 36, Lot 673Italy 1 Lira 1907 Victor Emmanuel III, Reverse - ACM Aste srl, Numismatic Auction 36, Lot 673
ACM Aste srl
  • Date
    June 26, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 673 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 1 Lira 1907. Aquila Sabauda. Ag. Gig. 131. Peso gr. 5,00. Diametro mm. 23,00. SPL. Colpetto.  Grading/Status: SPL Material Ag
Italy 1 Lira 1907 Victor Emmanuel III - Katz Auction, E-Auction 161, Lot 851
Katz Auction
  • Date
    June 18, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 851 Italy 1 Lira 1907 R KM# 32, N# 6573; Silver 4.95 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; XF
Italy 1 Lira 1907 Victor Emmanuel III - Aphrodite Art Coins, Auction G10, Lot 467
Aphrodite Art Coins
  • Date
    May 18, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 467 Italy. Rome mint. Vittorio Emanuele III (1900-1946). 1 Lira 1907 (23mm, 4.87g). Filippo Speranza, engraver. KM# 32; N# 6573. VF
Italy 1 Lira 1907 Victor Emmanuel III, Obverse - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Lot 894Italy 1 Lira 1907 Victor Emmanuel III, Reverse - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Lot 894
ACM Aste srl
  • Date
    May 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 894 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 1 Lira 1907. Aquila Sabauda. Ag. Gig. 131. Peso gr. 5,00. Diametro mm. 23,00. qFDC. Fondi lucenti. Grading/Status: qFDC Material Ag
Italy 1 Lira 1907 Victor Emmanuel III - Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro, Auction 36, Lot 546
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
  • Date
    May 6, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 546 VITT. EMANUELE III (1900-1943) 1 LIRA 1907 AQUILA SABAUDA AG. 5,00 GR. qSPL
Italy 1 Lira 1907 Victor Emmanuel III - Katz Auction, E-Auction 154, Lot 1012
Katz Auction
  • Date
    April 12, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1012 Italy 1 Lira 1907 R NGC MS61 KM# 32, N# 6573; Silver 5.00 g.; Vittorio Emanuele III; UNC with full mint luster
Italy 1 Lira 1907 Victor Emmanuel III, Obverse - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Lot 585Italy 1 Lira 1907 Victor Emmanuel III, Reverse - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Lot 585
GMA Numismatica Napoli srl
  • Date
    April 3, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 585 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 1 Lira 1907. AG. Gig. 131. Grading/Status: FDC Notes Diritti d'Asta: 18%
Italy 1 Lira 1907 Victor Emmanuel III, Obverse - Scuotto Numismatica & ..., Auction 2, Lot 468Italy 1 Lira 1907 Victor Emmanuel III, Reverse - Scuotto Numismatica & ..., Auction 2, Lot 468
Scuotto Numismatica & ...
  • Date
    March 12, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 468 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1946). 1 Lira 1907. AG. Gig. 131 FDC Fondi speculari Grading/Status: FDC
Italy 1 Lira 1907 Victor Emmanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 35, Lot 974
Numismatica Ferrarese
  • Date
    February 22, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 974 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 1 Lira 1907 Aquila Sabauda - Ag - Gigante 131 Grading/Status: qSPL Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Italy 1 Lira 1907 Victor Emmanuel III, Obverse - ACM Aste srl, Numismatic Auction 34, Lot 1384Italy 1 Lira 1907 Victor Emmanuel III, Reverse - ACM Aste srl, Numismatic Auction 34, Lot 1384
ACM Aste srl
  • Date
    January 8, 2025
  • Starting price
  • Selling price
Lot 1384 Casa Savoia. Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 1 Lira 1907. Aquila Sabauda. Ag. Gig. 131. Peso gr. 5,00. Diametro mm. 23,00. SPL. Colpetto. (4624) Grading/Status: SPL
Italy 1 Lira 1907 Victor Emmanuel III - Aphrodite Art Coins, Auction 29, Lot 978
Aphrodite Art Coins
  • Date
    December 15, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 978 Italy. Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1946). AR 1 Lira 1907. VITTORIO EMANUELE III. Head of King Vittorio Emanuele III to r. R/ REGNO D'ITALIA L.1 R 1907. Heraldic eagle with the Savoy shield on its breast and the crown of Italy above its head, and the mintmark below between the stars. KM# 32. MB
Italy 1 Lira 1907 Victor Emmanuel III - Katz Auction, E-Auction 146, Lot 624
Katz Auction
  • Date
    December 14, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 624 Italy 1 Lira 1907 R NGC MS61 KM# 32, N# 6573; Silver 5.00 g.; Vittorio Emanuele III; UNC with full mint luster
Italy 1 Lira 1907 Victor Emmanuel III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 33, Lot 773
Numismatica Ferrarese
  • Date
    November 30, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 773 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 1 Lira 1907 - Ag - Gigante 131 Grading/Status: SPL Notes SPEDIZIONE SOLO IN ITALIA - SHIPPING ONLY IN ITALY
Italy 1 Lira 1907 Victor Emmanuel III - Katz Auction, E-Auction 141, Lot 350
Katz Auction
  • Date
    October 25, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 350 Italy 1 Lira 1907 R NGC MS61 KM# 32, N# 6573; Silver 5.00 g.; Vittorio Emanuele III; With full mint luster
Italy 1 Lira 1907 Victor Emmanuel III - Art-Rite S.r.l., Auction 90 - Numismatics, Lot 203
Art-Rite S.r.l.
  • Date
    October 10, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 203 VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) - 1 lira 1907.Argento - 5,00 gr. Dritto: Testa nuda a destra, sotto al collo SPERANZA. - Rovescio: Aquila coronata ad ali spiegate con scudo sabaudo e cuore caricato in petto. Gigante 131 praticamente FDC
Italy 1 Lira 1907 Victor Emmanuel III - GERHARD HIRSCH Nachfolger, Auktion 393, Lot 3696
GERHARD HIRSCH Nachfolger
  • Date
    September 27, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 3696 Vittorio Emanuele III. 1900-1946, Roma.1 Lira 1907 R. Pag. 767. CNI 28. Montenegro 192. KM 32. Hübsche Tönung. Kleine Kratzer. 4,99 g. vz-ss
Italy 1 Lira 1907 Victor Emmanuel III - Katz Auction, E-Auction 136, Lot 411
Katz Auction
  • Date
    August 28, 2024
  • Starting price
  • Selling price
Lot 411 Italy 1 Lira 1907 R NGC MS61 KM# 32, N# 6573; Silver 5.00 g.; Vittorio Emanuele III; With full mint luster
