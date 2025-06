2 Gulden 1847 (Nassau, Adolphe)

Auction prices

Find out the current coin value of the Nassau 2 Gulden 1847 . This silver coin from the times of Adolphe struck at the Please provide the text to be translated from Russian. Mint. Wondering how much a coin like this is worth? The record price belongs to the lot 1099 sold at the Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün auction for EUR 625. Bidding took place November 15, 2011.

Сondition UNC (4) AU (16) XF (24) VF (12) Condition (slab) MS62 (1) Service NGC (1)

Seller All companies

Busso Peus (2)

Chaponnière & Hess-Divo (1)

Emporium Hamburg (2)

Gärtner (1)

Gorny & Mosch (1)

Grün (4)

Heritage Eur (2)

Hess Divo (1)

Höhn (2)

Katz (1)

Kroha (1)

Künker (14)

Leu (1)

Rauch (1)

Reinhard Fischer (1)

Rio de la Plata (1)

Sedwick (1)

SINCONA (1)

Sonntag (3)

Teutoburger (3)

WAG (8)

Westfälische (1)

Zöttl (3)