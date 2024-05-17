Silver City Auctions
Company Description
- Name Silver City Auctions
- Country USA
- Year of foundation
- Status Operating organization
- Official page https://bidspirit.com/ui/houses/silvercityauctions,false?lang=en
Findlay Office, Ohio
- Country USA
- City Findlay, Ohio
- Address 3500 N Main St
- Phone 419-408-9400
- Email billing@silvercityauctions.com
Auctions
Cover Date Description Lots Sales Amount
April 29, 2025 Аукцион 500 Bidding is open
April 22, 2025 Аукцион 500 Bidding is open
April 15, 2025 Аукцион 499 153,648 $
April 8, 2025 Аукцион 475 114,485 $
April 1, 2025 Аукцион 475 127,247 $
March 25, 2025 Аукцион 448 91,096 $
March 18, 2025 Аукцион 449 91,912 $
March 11, 2025 Аукцион 450 78,833 $
March 4, 2025 Аукцион 450 68,891 $
February 25, 2025 Аукцион 450 125,735 $
February 18, 2025 Аукцион 450 72,095 $
February 11, 2025 Аукцион 447 96,381 $
February 4, 2025 Аукцион 450 150,619 $
January 28, 2025 Аукцион 463 105,617 $
January 21, 2025 Аукцион 451 78,306 $
January 14, 2025 Аукцион 450 99,763 $
January 7, 2025 Аукцион 450 88,416 $
December 31, 2024 Аукцион 450 65,832 $