Silver City Auctions

Company Description

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Findlay Office, Ohio

Auctions

Cover Date Description Lots Sales Amount
April 29, 2025 Аукцион 500 Bidding is open
April 22, 2025 Аукцион 500 Bidding is open
April 15, 2025 Аукцион 499 153,648 $
April 8, 2025 Аукцион 475 114,485 $
April 1, 2025 Аукцион 475 127,247 $
March 25, 2025 Аукцион 448 91,096 $
March 18, 2025 Аукцион 449 91,912 $
March 11, 2025 Аукцион 450 78,833 $
March 4, 2025 Аукцион 450 68,891 $
February 25, 2025 Аукцион 450 125,735 $
February 18, 2025 Аукцион 450 72,095 $
February 11, 2025 Аукцион 447 96,381 $
February 4, 2025 Аукцион 450 150,619 $
January 28, 2025 Аукцион 463 105,617 $
January 21, 2025 Аукцион 451 78,306 $
January 14, 2025 Аукцион 450 99,763 $
January 7, 2025 Аукцион 450 88,416 $
December 31, 2024 Аукцион 450 65,832 $

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