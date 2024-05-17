N&N LONDON LTD
Company Description
- Name N&N LONDON LTD
- Country United Kingdom
- Year of foundation
- Status Operating organization
- Official page https://www.nnlondonltd.com
London Office
- Country United Kingdom
- City London
- Address 124 City Road
- Phone +44 7470 849551
- Email info@nnlondonltd.com
Auctions
Cover Date Description Lots Sales Amount
April 25, 2025 Online Auction 64 1002 Bidding is open
January 24, 2025 Online Auction 60 733 40,843 $
January 10, 2025 Online Auction 59 ANTIQUES 327 -
December 20, 2024 Online Auction 58 940 78,960 $
November 22, 2024 Online Auction 57 979 82,707 $
November 2, 2024 November 3, 2024 Online Auction 56 889 41,727 $
October 13, 2024 Online Auction 55 553 51,550 $
September 21, 2024 Online Auction 54 885 40,926 $
September 7, 2024 Online Auction 53 785 56,261 $
July 20, 2024 Online Auction 52 893 59,973 $
July 6, 2024 Online Auction Denarius 51 358 12,184 $
June 29, 2024 Online Auction 50 851 42,991 $
June 1, 2024 Online Auction 49 867 41,143 $
May 25, 2024 May 26, 2024 Online Auction 48 606 31,561 $
May 18, 2024 May 19, 2024 Online Auction 47 779 54,066 $
April 20, 2024 April 21, 2024 Online Auction 46 1188 72,414 $
March 16, 2024 March 17, 2024 Online Auction 45 1361 85,616 $
February 11, 2024 Online Auction 44 1178 64,929 $
January 14, 2024 Online Auction 43 1336 112,278 $
December 4, 2023 Online Auction 42 GREEN 919 5,874 $