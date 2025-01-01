Catalog
Glendining & Co
Company Description
Name
Glendining & Co
Country
United Kingdom
Year of foundation
Status
Organization closed
Auctions
Cover
Date
Description
Lots
Sales Amount
June 15, 1977
Catalogue of Gold Coins of the World
185
-
