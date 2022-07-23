Numismad
Company Description
- NameNumismad
- Country Poland
- Year of foundation
- StatusOrganization closed
Warsaw Office
- CountryPoland
- CityWarsaw
- Addressul. Drożdżowa 5
- Phone+48506824518
- Emailnumismad@numismad.com
Aqcuarossa Office
- CountrySwitzerland
- CityAqcuarossa
- Address
- Phone+41767739248
- Emailnumismad@numismad.com
Auctions
CoverDateDescriptionLotsSales Amount
April 14, 2023April 15, 2023Aukcja 7 1549-
January 28, 2023January 29, 2023Aukcja 6 2473-
November 12, 2022Aukcja 5 1327-
September 24, 2022September 25, 2022Aukcja 4 130427,904 $
July 23, 2022July 24, 2022Aukcja 3 128021,296 $