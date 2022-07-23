Numismad

Company Description

  • NameNumismad
  • Country Poland
  • Year of foundation
  • StatusOrganization closed

Warsaw Office

Aqcuarossa Office

Auctions

CoverDateDescriptionLotsSales Amount
April 14, 2023April 15, 2023Aukcja 7 1549-
January 28, 2023January 29, 2023Aukcja 6 2473-
November 12, 2022Aukcja 5 1327-
September 24, 2022September 25, 2022Aukcja 4 130427,904 $
July 23, 2022July 24, 2022Aukcja 3 128021,296 $