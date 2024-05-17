Münzenonline
Company Description
- Name Münzenonline
- Country Switzerland
- Year of foundation 1991
- Status Operating organization
- Official page http://www.muenzenonline-auktion.ch/
Bern Office
- Country Switzerland
- City Bern
- Address Schauplatzgasse, 1
- Phone +41 31 311 43 19
- Email info@muenzenonline-auktion.ch
Auctions
Cover Date Description Lots Sales Amount
May 16, 2025 Auktion Nr. 34 456 Bidding is open
May 16, 2025 Auktion Nr. 33 328 Bidding is open
May 15, 2025 Auktion Nr. 32 185 Bidding is open
November 22, 2024 Auktion No. 30 351 525,021 $
November 22, 2024 Auktion Nr. 31 14 45,381 $
November 22, 2024 Auction No.29 359 570,764 $
November 21, 2024 Auction No.28 318 3,015 $
November 21, 2024 Auction No.27 342 70,217 $
April 26, 2024 Auktion 26 36 -
April 26, 2024 Auktion 24 344 443,811 $
April 26, 2024 Auktion 25 318 466,158 $
April 25, 2024 Auktion 23 456 106,054 $
November 24, 2023 Live Auction No.21 390 519,749 $
November 24, 2023 Auction No. 22 340 325,496 $
April 28, 2023 Live Auction No.20 376 450,405 $
April 28, 2023 Live Auction No.19 382 374,521 $
November 18, 2022 Live Auction No.18 802 696,189 $
April 8, 2022 Live Auction No.17 826 942,520 $
November 27, 2021 Live Auction No.16 201 19,643 $
November 26, 2021 Live Auction No.15 577 785,784 $