DESA Kraków
Company Description
- Name DESA Kraków
- Country Poland
- Year of foundation 1950
- Status Operating organization
- Official page https://desa.art.pl/
Krakow Office
- Country Poland
- City Krakow
- Address ul. Florianska, 13
- Phone +48124222706
- Email media@desa.art.pl
Auctions
Cover Date Description Lots Sales Amount
March 29, 2025 Aukcja 229: Polskie orły - Aukcja ze zbiorów kolekcjonera 263 102,320 $
November 23, 2024 Aukcja 226 - Medale, odznaki, odznaczenia, varia. 467 150,637 $
May 11, 2024 Aukcja 221, Medale, odznaki, odznaczenia, varia 342 43,195 $
June 17, 2023 Aukcja 214: Sztuka Dawna 117 36,890 $
May 20, 2023 Aukcja 212: Medale, odznaki, odznaczenia, dokumenty, varia 543 73,835 $
April 15, 2023 Aukcja monet 506 25,224 $
March 25, 2023 Aukcja 210: Sztuka Dawna i Sztuka Współczesna 136 39,581 $
November 19, 2022 Aukcja 208: Medale, odznaki, odznaczenia, monety, varia 296 44,093 $
October 15, 2022 Aukcja monet 505 15,961 $
May 21, 2022 Aukcja 202 - Medale, odznaki, odznaczenia, monety, varia 606 75,936 $
November 27, 2021 Aukcja 197 - medale, odznaki, odznaczenia, monety, varia 556 114,443 $
June 26, 2021 Aukcja 194 - Medale, odznaki, odznaczenia, monety, varia 455 58,732 $
November 14, 2020 Aukcja 189 - Medale, odznaki, odznaczenia, monety, varia 271 38,350 $
June 27, 2020 Aukcji monet i odznaczeń 404 71,073 $