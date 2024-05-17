Bereska Numizmatyka
Company Description
- Name Bereska Numizmatyka
- Country Poland
- Year of foundation
- Status Organization closed
Auctions
Cover Date Description Lots Sales Amount
May 19, 2021 Aukcja nr 12 98 17,742 $
January 27, 2021 Aukcja nr 11 419 36,398 $
September 16, 2020 Aukcja nr 10 229 61,849 $
April 15, 2020 Aukcja nr 9 177 52,494 $
January 18, 2020 Aukcja nr 8 290 38,220 $
September 8, 2019 Aukcja nr 7 212 67,579 $
April 27, 2019 Aukcja nr 6 456 60,481 $
January 19, 2019 Aukcja nr 5 174 12,170 $
September 22, 2018 Aukcja nr 4 356 35,053 $
April 7, 2018 Aukcja nr 3 488 22,784 $