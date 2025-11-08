Antykwariat Derubeis
Company Description
- NameAntykwariat Derubeis
- Country Poland
- Year of foundation
- StatusOperating organization
- Official pagehttps://one.bid/ru/auctionslist/Antykwariat-Derubeis
Wieliczka Office
- CountryPoland
- CityWieliczka
- Addressul. Wygoda 16
- Phone +48693550311
- Email kamil.swiderski@derubeis.pl
Auctions
CoverDateDescriptionLotsSales Amount
November 8, 2025II AUKCJA AUTOMATYCZNA ANTYKWARIATU DERUBEIS - 200 LAT KOLEI - PAPIERY WARTOŚCIOWE, KATALOGI, LITERATURA 208Bidding is open