Bruun Rasmussen
Company Description
- Name Bruun Rasmussen
- Country Denmark
- Year of foundation 1948
- Status Operating organization
- Official page https://bruun-rasmussen.dk/m
Copenhagen Office
- Country Denmark
- City Copenhagen
- Address Nordhavn, Sundkrogsgade 30
- Phone +45 8818 1111
- Email info@bruun-rasmussen.dk
Aarhus Office
- Country Denmark
- City Aarhus
- Address
- Phone +45 8818 1111
- Email info@bruun-rasmussen.dk
Copenhagen Office
- Country Denmark
- City Copenhagen
- Address Bredgade 33
- Phone +45 8818 1111
- Email info@bruun-rasmussen.dk
Auctions
Cover Date Description Lots Sales Amount
August 18, 2024 Online Auction 2433 362 Bidding is open
August 4, 2024 Online Auction 2431 645 Bidding is open
July 7, 2024 Online Auction 2427 364 Bidding is open
June 23, 2024 Online Auction 2425 449 86,495 $
June 9, 2024 Online Auction 2423 622 123,724 $
May 26, 2024 Online Auction 2421 593 124,618 $
May 12, 2024 Online Auction 2419 572 145,767 $
April 30, 2024 Auction 920 516 733,364 $
April 28, 2024 Online Auction 2417 553 158,779 $
April 14, 2024 Online Auction 2415 594 127,251 $
March 31, 2024 Online Auction 2413 628 162,657 $
March 17, 2024 Online Auction 2411 577 130,209 $
March 3, 2024 Online Auction 2409 418 93,956 $
February 18, 2024 Online Auction 2407 506 98,166 $
February 4, 2024 Online Auction 2405 521 202,562 $
January 21, 2024 Online Auction 2403 502 210,210 $
January 7, 2024 AUCTION 2401 645 318,117 $
December 24, 2023 Online Auction 2351 284 69,565 $
December 10, 2023 Online Auction 2349 688 144,965 $
November 26, 2023 Online Auction 2347 445 95,465 $