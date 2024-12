6 pensow 1696 Y "Pierwszy wieniec na biuście". Wczesna harfa. Wielka litera "Y" (Wielka Brytania, Wilhelm III)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety brytyjskiej 6 pensow 1696 "Pierwszy wieniec na biuście" ze znakiem Y. Wczesna harfa. Wielka litera "Y". Jest to srebrna moneta z okresu Wilhelma III. Rekordowa cena należy do pozycji 2255 z aukcji Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. której łączna cena osiągnęła 575 USD. Licytacja odbyła się 30 maja 2005.

Stan UNC (3) XF (3) VF (5) Stan (slab) MS62 (2) VF20 (1) Serwis NGC (3)