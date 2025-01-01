Katalog
Szwajcaria
Okres:
1850-2022
1850-2022
Konfederacja
1850-2022
Główna
Katalog
Monety szwajcarskie
Konfederacja
25 franków
Złote monety 25 franków Konfederacja - Szwajcaria
25 franków 1955-1959
Rok
Znak
Opis
Naklad
UNC
Sprzedaży
Sprzedaży
1955
B
5,000,000
0
1
1958
B
5,000,000
0
0
1959
B
5,000,000
0
1
