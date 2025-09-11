flag
25 franków 1958 B (Szwajcaria, Konfederacja)

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,900)
  • Waga5,645 g
  • Czystego złota (0,1633 oz) 5,0805 g
  • Średnica20 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC5,000,000

Opis

  • KrajSzwajcaria
  • OkresKonfederacja
  • Nominał25 franków
  • Rok1958
  • MennicaBerno
  • CelObiegowe
Gdzie sprzedać 25 franków z datą 1958 i znakiem B?

Aby sprzedać 25 franków 1958 B, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

