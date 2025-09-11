25 franków 1959 B (Szwajcaria, Konfederacja)
Zdjęcie: MDC Monaco
Specyfikacja
- MetalZłoto (0,900)
- Waga5,645 g
- Czystego złota (0,1633 oz) 5,0805 g
- Średnica20 mm
- RantNapis
- Orientacja stronMonety (↑↓)
- Nakład UNC5,000,000
Opis
- KrajSzwajcaria
- OkresKonfederacja
- Nominał25 franków
- Rok1959
- MennicaBerno
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety szwajcarskiej 25 franków 1959 ze znakiem B. Jest to złota moneta z okresu Konfederacja. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1089 z aukcji MDC Monaco której łączna cena osiągnęła 40 000 EUR. Licytacja odbyła się 14 listopada 2019.
Ile kosztuje złota moneta 25 franków 1959 B z okresu Konfederacja?
Według najnowszych danych na dzień 11 września 2025, średnia cena złotej monety 25 franków 1959 Konfederacja ze znakiem B wynosi 44000 USD. Moneta zawiera 5,0805 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 599,44 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 25 franków 1959 z literami B?
Informacja o aktualnej wartości szwajcarskiej monety 25 franków 1959 z literami B opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 25 franków z datą 1959 i znakiem B?
Aby sprzedać 25 franków 1959 B, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.