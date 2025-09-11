flag
25 franków 1955 B (Szwajcaria, Konfederacja)

Awers monety - 25 franków 1955 B - cena złotej monety - Szwajcaria, KonfederacjaRewers monety - 25 franków 1955 B - cena złotej monety - Szwajcaria, Konfederacja

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,900)
  • Waga5,645 g
  • Czystego złota (0,1633 oz) 5,0805 g
  • Średnica20 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC5,000,000

Opis

  • KrajSzwajcaria
  • OkresKonfederacja
  • Nominał25 franków
  • Rok1955
  • MennicaBerno
  • CelObiegowe
Ceny na aukcjach (1)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety szwajcarskiej 25 franków 1955 ze znakiem B. Jest to złota moneta z okresu Konfederacja. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1130 z aukcji MDC Monaco której łączna cena osiągnęła 40 000 EUR. Licytacja odbyła się 29 października 2020.

Szwajcaria 25 franków 1955 B na aukcji MDC Monaco - 29 października 2020
SprzedawcaMDC Monaco
Data29 października 2020
StanMS64 PCGS
Cena
Ile kosztuje złota moneta 25 franków 1955 B z okresu Konfederacja?

Według najnowszych danych na dzień 11 września 2025, średnia cena złotej monety 25 franków 1955 Konfederacja ze znakiem B wynosi 47000 USD. Moneta zawiera 5,0805 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 599,44 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 25 franków 1955 z literami B?

Informacja o aktualnej wartości szwajcarskiej monety 25 franków 1955 z literami B opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 25 franków z datą 1955 i znakiem B?

Aby sprzedać 25 franków 1955 B, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

