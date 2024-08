Połuszka (1/4 kopiejki) ҂АΨΒI (1712) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ" (Rosja, Piotr I Wielki)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety rosyjskiej Połuszka (1/4 kopiejki) ҂АΨΒI (1712) "ВСЕЯ РОССИИ ПОВЕЛИТЕЛЬ". Jest to miedziana moneta z okresu Piotra I. Rekordowa cena należy do pozycji 134 z aukcji Roma Numismatics Ltd. której łączna cena osiągnęła 360 GBP. Licytacja odbyła się 26 września 2022.

Stan XF (1) VF (3) Brak oceny (2) Stan (slab) VF30 (1) VF20 (1) BN (1) Serwis NGC (1)