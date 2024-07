Talar 1643 GR "Toruń" (Polska, Władysław IV)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety polskiej Talar 1643 "Toruń" ze znakiem GR. Jest to srebrna moneta z okresu Władysława IV wybita w mennicy toruńskiej. Rekordowa cena należy do pozycji 2133 z aukcji London Coins LTD której łączna cena osiągnęła 950 GBP. Licytacja odbyła się 2 grudnia 2017.

