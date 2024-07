Półtalar 1777 EB "Przepaska we włosach" (Polska, Stanisław II August)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety polskiej Półtalar 1777 "Przepaska we włosach" ze znakiem EB. Jest to srebrna moneta z okresu Stanisława Augusta Poniatowskiego wybita w mennicy warszawskiej. Rekordowa cena należy do pozycji 833 z aukcji MARCINIAK | DOM AUKCYJNY której łączna cena osiągnęła 21 000 PLN. Licytacja odbyła się 9 czerwca 2018.

