Półtalar 1767 FS "Bez przepaski we włosach" (Polska, Stanisław II August)

Sprawdź aktualną cenę monety polskiej Półtalar 1767 "Bez przepaski we włosach" ze znakiem FS. Jest to srebrna moneta z okresu Stanisława Augusta Poniatowskiego wybita w mennicy warszawskiej. Rekordowa cena należy do pozycji 82 z aukcji Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal której łączna cena osiągnęła 49 000 PLN. Licytacja odbyła się 22 października 2010.

