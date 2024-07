Dwuzłotówka (8 groszy) 1771 IS (Polska, Stanisław II August)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety polskiej Dwuzłotówka (8 groszy) 1771 ze znakiem IS. Jest to srebrna moneta z okresu Stanisława Augusta Poniatowskiego wybita w mennicy warszawskiej. Rekordowa cena należy do pozycji 522 z aukcji Warszawskie Centrum Numizmatyczne której łączna cena osiągnęła 4600 PLN. Licytacja odbyła się 8 czerwca 2013.

Stan AU (2) XF (7) VF (15) F (2) Brak oceny (2) Stan (slab) DETAILS (1) Serwis NGC (1)

Sprzedawca Wszystkie firmy

COINSNET (1)

Marciniak (6)

Niemczyk (3)

Numedux (2)

Numimarket (1)

Numisbalt (1)

Russiancoin (1)

Tempus (1)

WCN (9)

WDA - MiM (2)

Wójcicki (1)