Donatywa 5 dukatów bez daty (1674-1696) "Gdańsk" (Polska, Jan III Sobieski)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety polskiej Donatywa 5 dukatów bez daty (1674-1696) "Gdańsk". Jest to złota moneta z okresu Jana III Sobieskiego wybita w mennicy gdańskiej. Rekordowa cena należy do pozycji 2914 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 70 000 EUR. Licytacja odbyła się 26 czerwca 2019.

