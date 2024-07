Trojak bez daty (1588-1601) IF HR ID "Mennica poznańska" (Polska, Zygmunt III)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety polskiej Trojak bez daty (1588-1601) "Mennica poznańska" ze znakiem IF HR ID. Jest to srebrna moneta z okresu Zygmunta III Waza wybita w mennicy poznańskiej. Rekordowa cena należy do pozycji 77 z aukcji Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal której łączna cena osiągnęła 2900 PLN. Licytacja odbyła się 20 października 2017.

Stan UNC (1) AU (1) XF (1) VF (4) Stan (slab) MS62 (1) AU55 (1) Serwis PCGS (2)