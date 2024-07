Szeląg 1547 "Gdańsk" (Polska, Zygmunt I Stary)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety polskiej Szeląg 1547 "Gdańsk". Jest to srebrna moneta z okresu Zygmunta I Starego wybita w mennicy gdańskiej. Rekordowa cena należy do pozycji 912 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 360 EUR. Licytacja odbyła się 1 marca 2010.

Stan UNC (6) AU (2) XF (30) VF (31) F (1) Brak oceny (3) Stan (slab) MS63 (1) Serwis NGC (1)

Sprzedawca Wszystkie firmy

COINSNET (5)

GGN (3)

Künker (3)

Marciniak (6)

Niemczyk (6)

Numedux (1)

PDA & PGN (1)

Rzeszowski DA (2)

Stare Monety (1)

WCN (40)

WDA - MiM (1)

Wójcicki (3)

Wu-eL (1)