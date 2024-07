PRÓBA 200000 złotych 1991 MW ET "XVI Zimowe igrzyska Olimpijskie - Albertville 1992". Nikiel (Polska, III RP przed denominacją)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety polskiej PRÓBA 200000 złotych 1991 "XVI Zimowe igrzyska Olimpijskie - Albertville 1992" ze znakiem MW ET. Nikiel. Jest to niklowa moneta z okresu III Rzeczypospolitej przed denominacją wybita w mennicy warszawskiej. Rekordowa cena należy do pozycji 1005 z aukcji WDA - MiM której łączna cena osiągnęła 1650 PLN. Licytacja odbyła się 27 lutego 2024.

