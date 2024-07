20 złotych 2000 MW AN "Pałac w Wilanowie" (Polska, III RP po denominacji)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety polskiej 20 złotych 2000 "Pałac w Wilanowie" ze znakiem MW AN. Jest to srebrna moneta z okresu III Rzeczypospolitej po denominacji wybita w mennicy warszawskiej. Rekordowa cena należy do pozycji 908 z aukcji WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny której łączna cena osiągnęła 550 PLN. Licytacja odbyła się 26 lutego 2022.

