200000 złotych 1989 MW ET "Jan Paweł II" (Polska, PRL)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety polskiej 200000 złotych 1989 "Jan Paweł II" ze znakiem MW ET. Jest to złota moneta z okresu PRL wybita w mennicy warszawskiej. Rekordowa cena należy do pozycji 52084 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 40 250 USD. Licytacja odbyła się 6 stycznia 2008.

