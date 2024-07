Ort (18 groszy) 1651 AT (Polska, Jan II Kazimierz)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety polskiej Ort (18 groszy) 1651 ze znakiem AT. Jest to srebrna moneta z okresu Jana II Kazimierza wybita w mennicy poznańskiej. Rekordowa cena należy do pozycji 2437 z aukcji MARCINIAK | DOM AUKCYJNY której łączna cena osiągnęła 8400 PLN. Licytacja odbyła się 6 października 2018.

Stan VF (12) Brak oceny (1)