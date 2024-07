Złotówka (30 groszy) 1661 AT. Błąd w dacie (Polska, Jan II Kazimierz)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety polskiej Złotówka (30 groszy) 1661 ze znakiem AT. Błąd w dacie. Jest to srebrna moneta z okresu Jana II Kazimierza wybita w mennicy bydgoskiej. Rekordowa cena należy do pozycji 172 z aukcji GGN której łączna cena osiągnęła 260 PLN. Licytacja odbyła się 23 lutego 1991.

Stan Brak oceny (1)